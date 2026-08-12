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Domácí

Do Česka přijde v příštích dnech 10 tisíc balení chybějícího léku na rakovinu

ČTK

Do Česka přijde v příštích dnech více než 10 tisíc balení chybějícího léku na rakovinu prsu tamoxifen. Některá balení jsou již dostupná v lékárnách, další dodávky jsou zajištěné i na podzim. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Jeden z výrobců léku přerušil dodávky do ČR loni na podzim, další letos v červnu.

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.Foto: Freepik
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Jde o další mimořádnou dodávku, o předchozí, která čítala necelých šest tisíc balení, MZd informovalo minulý týden.

Jeden z výrobců léku přerušil dodávky do ČR loni na podzim, další letos v červnu. Podle vyjádření České asociace farmaceutických firem (ČAFF) v tuzemsku zůstal jeden dodavatel léku s touto účinnou látkou, hodnota trhu je asi 20 milionů korun. Na případ upozornil před časem server Aktuálně.cz.

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O této mimořádné dodávce, která měla čítat původně necelých 6000 balení, MZd informovalo i minulý týden. "Už dnes a v nejbližších dnech najdou v lékárnách dalších více než 10 tisíc balení. A dodávky budou samozřejmě pokračovat. Situace se tak postupně vrací ke standardnímu zásobování," uvedl ministr Adam Vojtěch (za ANO).

Ženy, které by lék dál nemohly ve své obvyklé lékárně sehnat, se mohou podle doporučení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) obrátit na jinou, svého lékaře nebo onkologické pracoviště, které o ně pečuje.

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MZd kvůli očekávanému saturování trhu nebude povolovat další zvláštní léčebné programy, tedy použití léku jiných výrobců, které nejsou registrované v ČR, ale v některé z jiných zemí. Všechny dosud vydané souhlasy budou dál platit. "Lékárny proto mohou nadále využívat dovezená neregistrovaná balení k přípravě individuálně připravovaných léčivých přípravků," uvedlo MZd.

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Před týdnem informovalo, že pro překlenutí výpadku v dodávkách léčivého přípravku s tamoxifenem umožňuje lékárnám z neporušených blistrů sestavovat nová balení. Ta mají odpovídat předepsanému dávkování a síle dostačující na přibližně dvouměsíční léčbu pacientek.

Podle ČAFF je tamoxifen lék starý téměř 50 let. Asociace upozornila na to, že zatímco na konci 90. let minulého století za něj zdravotní pojišťovny platily 6,90 koruny za tabletu, ve středu je to 5,11 koruny. Nízká cena podle asociace přispívá k odchodu konkurence z trhu. "U takto malého trhu a při provozních maržích v jednotkách procent se nelze divit, že v Česku zůstal jediný dodavatel," uvedla. Jeden dodavatel pak znamená, že hledání náhrady může trvat týdny či měsíce.

V polovině července ministerstvo zdravotnictví informovalo, že lék má být k dispozici do týdne. To se ale nestalo. Na začátku srpna sdělilo, že intenzivně jedná s výrobci i evropskými partnery o dodávkách dalších tisíců balení tamoxifenu, které by měly být do České republiky dováženy v řádu dnů.

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Každoročně v Česku onemocní rakovinou prsu asi 7900 žen, mnohem méně často se vyskytuje i u mužů. Tamoxifen podle informací na webu odborné společnosti užívají ženy po chirurgické léčbě či ozařování pro zničení mikroskopických zbytků choroby nebo i k léčbě pokročilého nádoru. Jde o syntetický nesteroidní antiestrogen. Váže se na receptory v buňce, a tím blokuje účinek estrogenních hormonů.

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