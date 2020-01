Do boje o post šéfa KDU-ČSL jde i exministr zemědělství Marian Jurečka

Po dlouhém zvažování se poslanec KDU-ČSL Marian Jurečka rozhodl kandidovat na předsedu strany. Své rozhodnutí sdělil ve středu odpoledne na tiskové konferenci. Je tak třetím straníkem, který kandidaturu ohlásil. Jurečka svede souboj 25. ledna v Praze s dalším lidoveckým poslancem Janem Bartoškem a europoslancem Tomášem Zdechovským.

Když bývalý ministr zemědělství a současný poslanec za KDU-ČSL Marian Jurečka opouštěl loni v březnu zatím poslední sjezd lidovců, vypadalo to, že se nějaký čas nebude o nejvyšší místa ve straně ucházet. Ze sjezdu totiž odjížděl roztrpčený nejen tím, že neuspěl ve volbě předsedy, ale také proto, že měl výhrady ke kritice, kterou k němu směřoval tehdy nově zvolený předseda Marek Výborný. Jenže uteklo několik měsíců a Jurečka se rozhodl, že se opět pokusí místo předsedy získat.

"My jsme v mimořádné situaci, kterou odstartovala tragická událost, kterou nikdo nemohl samozřejmě očekávat," začal Jurečka zmínkou o nečekané smrti manželky předsedy KDU-ČSL Marka Výborného. Po ní se rozhodl Výborný rezignovat na post předsedy s odůvodněním, že se chce věnovat hlavně rodině.

Následně Jurečka uvedl jako hlavní důvod své kandidatury to, že strana má nízké preference. "My jsme v situaci, kdy se nám nedaří získávat větší důvěru voličů. Oscilujeme na hranici okolo pěti procent, a já bych byl rád, kdyby KDU-ČSL dokázala získat větší důvěru. Z hlediska potencionálu se pohybujeme někde mezi osmi až jedenácti procenty voličů, což bych vnímal jako důležitý cíl pro KDU-ČSL," pokračoval.

Jurečka přiznal, že se rozhodoval dlouho, protože se hodně radil také se svou rodinou. "Debatoval jsem o tom i s manželkou a dalšími lidmi. V neděli večer jsem se rozhodl kandidovat," prozradil.

Jurečka na úterní tiskové konferenci nastínil i to, jakou politiku by podle něj měla KDU-ČSL dělat. "Byl bych rád, kdyby to byla strana lidová. Abychom dokázali daleko akcentovat potřeby dnešní společnosti, což je zájem o člověka. Zájem řešit problémy lidí, podívat se, v jakých problémech jsou dnes senioři, invalidé, lidé s různým handicapem, a zároveň, abychom dolázali rozumět potřebám hospodářským, firem, podnikatelů, aby se Česká republika dokázala rozvíjet," uvedl mimi jiné Jurečka. Jako dva první klíčové problémy jmenoval nedostupnost bydlení a nízké důchody mnoha seniorů.

Na rozdíl od dvou dalších kandidátů - poslance Jana Bartoška a europoslance Tomáše Zdechovského - se Jurečka rozhodoval téměř do poslední chvíle. Kromě jiného se při svém zvažování kandidatury obrátil i na uživatele sociálních sítí: "Přátelé, kamarádi, obracím se na vás s prosbou o zpětnou vazbu a váš názor. Kandidovat, či nekandidovat na předsedu KDU-ČSL?" zeptal se na Facebooku v pondělí 6. ledna. Někteří mu sice vyčítali, že by se měl rozhodovat na základě něčeho jiného než ankety, ale on si za svým rozhodnutím stojí. "Myslím, že je správné se zeptat i lidí," sdělil Aktuálně.cz.

Až do úterního oznámení ale o své kandidatuře mlčel a každého odkazoval až na oficiální sdělení. "Ještě stále se rozhoduji, výsledek oznámím příští týden," reagoval minulý týden na dotazy. Z jeho povídání ale bylo patrné, že je se svým současným životem spokojený. Po dlouhé době má totiž na svou rozvětvenou rodinu podstatně více času než v minulých letech. Od roku 2011 až do roku 2019 byl prvním místopředsedou strany a k tomu byl ještě v letech 2014 až 2017 ministrem zemědělství. V současnosti mu zbyl "jen" post poslance.

Omlazování strany už bylo dost, zaznívá

Na minulém sjezdu podle některých členů KDU-ČSL doplatil Jurečka na to, že byl považovaný za "starou tvář", spojenou s končícím předsedou Pavlem Bělobrádkem. "Tehdy bylo na sjezdu patrné, že delegáti chtějí v KDU-ČSL změnu, a tu představoval Marek Výborný," vzpomíná senátorka Šárka Jelínková, která byla součástí této změny - delegáti ji zvolili první místopředsedkyní, kterou je dodnes.

Neodvažuje se tipovat, jaký "trend" zvítězí na sjezdu tentokrát. Někteří členové strany ale Aktuálně.cz sdělili pod podmínkou anonymity, že "omlazování" vedení strany bylo příliš velké, a proto je třeba vrátit do vedení i zkušenost. V takovém případě by měl Jurečka šanci na úspěch.

Důležité bude také to, jak se zachová Výborný, který rezignoval na místo předsedy kvůli tomu, že chce mít po smrti manželky čas na své děti. Veřejně se nevyjadřuje k tomu, kterého kandidáta on a jeho příznivci preferují, na minulém sjezdu ale Jurečku kritizoval. Když však opakovaně nemohli lidovci zvolit čtvrtého místopředsedu, protože kandidáti Jiří Mihola a Jitka Seitlová nedostali opakovaně dostatek hlasů, chtěl Výborný na toto místo Jurečku. Ten slíbil, že to přes noc probere s manželkou, a druhý den při pokračování sjezdu oznámil, že kandidovat nebude.

Takto své rozhodnutí tehdy vysvětloval pro Aktuálně.cz:

Marian Jurečka vysvětluje @Aktualnecz a @Hospodarky , proč se rozhodl dnes ráno odmítnout kandidovat na místopředsedu. Rozhovor jsme nedokončili... Najednou jsme slyšeli velký potlesk stovek delegátů - patřil Jurečkovi... I to samozřejmě na videu uvidíte a uslyšíte... pic.twitter.com/00TDIQH89K — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 30, 2019

Nesmíte se bát prohry, reaguje Bartošek

Tím, že Jurečka vstoupil do boje o vedení strany, získává celý souboj zcela nový náboj. V kuloárech lidové strany zaznívají názory, že kdyby Jurečka kandidaturu neoznámil, byl by velkým favoritem na vítězství Bartošek. Teď ale proti Bartoškovi stojí soupeř, který má ve straně mnoho příznivců. Bartošek Aktuálně.cz řekl, že se tohoto "zápasu" v žádném případě nebojí.

"Jestliže chcete vyhrát, tak se nesmíte bát prohry. To je případně daň, kterou zaplatíte. Ale ta samotná soutěž je vždy důležitá hodnota. Jestli chcete vítězit, tak musíte mít v sobě odhodlání," prohlásil Bartošek, který je podobně jako Jurečka a Zdechovský přesvědčený, že před sjezdem neexistují o výsledku žádné zákulisní dohody.

"Mě na tom nejvíc ze všeho baví ta soutěž. Jsem přesvědčený, že to je to nejlepší, co můžete pro stranu udělat. Když jsou kandidáti, když je to férové, když každý představí svou vizi, kam by strana měla jít. Takové to, že se něco dopředu dohodne, potom strana ztrácí sílu," soudí.

Každopádně Bartošek je podle svých slov připravený i na případnou prohru, po které by nabídl KDU-ČSL služby třeba na postu místopředsedy. To už ukázal na minulém sjezdu, kde prohrál v souboji s Jurečkou a vítězem Markem Výborným. Když ho následně Výborný požádal, aby se ucházel o post místopředsedy a pomáhal mu tak, Bartošek souhlasil.

Nepřátelská atmosféra vůči někomu není nic nového, říká Zdechovský

Třetí kandidát, europoslanec Tomáš Zdechovský, byl už dlouho přesvědčený, že Jurečka do souboje strany půjde, což je pro Zdechovského problém. Členská základna preferuje ve vedení raději někoho, kdo sedí v Praze v Poslanecké sněmovně než v Evropském parlamentu.

"Členové strany často opakují, že prý předseda KDU-ČSL musí být poslanec. A je těžké jim vysvětlovat, že to tak nemusí být. Například než se stal předsedou KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, tak nebyl poslanec, ale krajský tajemník, mimochodem po mně. Někteří lidé to ale nechtějí slyšet. Prostě každý máme nějakou chemii a s některými lidmi si moje chemie nesedne," říká Zdechovský.

Na Zdechovského nevýhodu naráží také Jan Bartošek. Když měl říci, jaký je mezi ním a Zdechovským rozdíl, hned první vzpomněl to, že Zdechovský je často za hranicemi. "Jaký je mezi námi rozdíl? Tak on je v Bruselu a já jsem v Praze," řekl.

Zdechovský by ale v případě zvolení předsedou strany Evropský parlament opustil, místo něj by přišel náhradník, což by byl lídr kandidátky lidovců Pavel Svoboda. Poslancem by se ale Zdechovský mohl stát až v případě, že by uspěl ve volbách do sněmovny, které jsou zatím naplánované na podzim roku 2021.

Když Aktuálně.cz mapovalo situaci uvnitř strany mezi významnými členy KDU-ČSL, zazněly ze Zdechovského vítězství obavy. "Kdyby se situace na sjezdu vyvíjela tak, že by mohl vyhrát, je docela možné, že by se ještě někdo další do volby předsedy přihlásil," řekl jeden z členů, který si nepřál publikovat své jméno.

A ještě druhá video ukázka, ve které jsem se kandidáta na předsedu KDU-ČSL Tomáše Zdechovského ptal, s jakými tématy chce vyhrát volbu předsedy, a jaká témata by měla prosazovat jeho strana... Mnohem více tady ve velkém rozhovoru... https://t.co/uuWn1JKdxN pic.twitter.com/IQHywFeRJk — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 7, 2020

Zdechovský se totiž některými názory dost liší jak od Bartoška, tak Jurečky i dalších vysoce postavených členů KDU-ČSL. Názorově má blíže spíš k Jiřímu Čunkovi, který dlouhodobě volá po odlišné politice, než jakou praktikuje strana v posledních letech. Však také sám Zdechovský o sobě říká, že je netypický lidovec.

"Jsem pravicový konzervativec. Nejsem křesťanský sociál," řekl Aktuálně.cz. A na dotaz, co to znamená, odpověděl, že jeho pojetí politiky je trošku jiné. "Snažil jsem se od osmnácti let živit sám, měl jsem firmy, byl jsem podnikatel, snažil jsem se uplatnit v tvrdém světě byznysu. Myslím, že řadě lidovců chybí poznání, že se musíte spoléhat jen sám na sebe," říká.

Z oponentů ve straně si každopádně těžkou hlavu nedělá. "Není člověk ten, který by se zavděčil lidem všem. Jako novinář jsem se potkal s Josefem Luxem před jeho odletem do USA, odkud se už nevrátil. Tehdy jsem chodil do kostela v Chocni a tam jsme spolu mluvili. A on mi povídal, jak nepřátelská atmosféra zpočátku byla vůči němu, když byl zvolený. Takže nejde o nic nového," uvedl.