Do babyboxu v Příbrami někdo odložil novorozenou holčičku. ČTK to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Za letošní rok je dívka pátým dítětem nalezeným v některém z babyboxů v Česku. Celkově již bylo v babyboxech od roku 2005 nalezeno 167 dětí. Babybox je v podstatě novorozenecký inkubátor přístupný z vnější strany budovy. Holčičku zabalenou v zavinovačce s růžovou čepičkou na hlavě někdo vložil do babyboxu v příbramské nemocnici krátce před 20:30. "Sestra a ošetřující lékařka mi řekly, že se jedná na první pohled o zdravou holčičku, dnes narozenou, s pupečníkem ošetřeným kouskem fáče," popsal děťátko Hess. Je to čtvrté dítě odložené do příbramského babyboxu.

