Dnes ráno na řadě míst opět mrzlo a zítra bude ještě chladněji

V Česku dnes ráno na řadě míst při zemi opět mrzlo. Teploty se pohybovaly většinou od plus tří do minus jednoho stupně Celsia. Ve středu klesnou teploty ještě hlouběji, při vyjasnění to může být až na minus čtyři stupně Celsia. Středeční ráno tak má být podle meteorologů nejchladnější z celého týdne, informoval Český hydrometeorologický ústav.

Pro nižší polohy v celé ČR také až do středečního rána platí výstraha před mrazem ve vegetačním období. Teploty se dostanou pod nulu zejména v místech s nízkou oblačností a klidným větrem. Mráz může poškodit teplomilnější druhy zeleniny. Meteorologové ji doporučují zakrýt netkanou textilií, kterou lze ponechat i více dní až do odeznění ranních mrazů. Dnes odpoledne se budou teploty v Česku pohybovat mezi osmi až 12 stupni Celsia. "Mraků bude na obloze celkem hodně, ale odpoledne se bude od západu vyjasňovat," uvedl ČHMÚ. Teploty pro druhou polovinu týdne se ale podle meteorologů zatím předpovídají obtížně. Přímo nad střední Evropou se totiž bude vyskytovat výrazné teplotní rozhraní, což přináší velké rozdíly jak v předpovědi teplot, tak i srážek a jejich možného skupenství. Například kanadský model GEM očekává v Česku ve druhé polovině týdne velmi studený vzduch s teplotami až minus šest stupňů. Naopak německý ICON má celé území ČR v teplém vzduchu, na jižní Moravě dokonce modeluje až 14 stupňů. Americký GFS má na severozápadě minusové hodnoty, ale na jihovýchodě jde až k deseti stupňům Celsia. "Sledujte proto v dalších dnech naše předpovědi, situace se bude určitě ještě vyvíjet a měnit," dodal ČHMÚ.

