Dluh ČSSD se prohloubil. Petříček přispěl přes 200 tisíc, Hamáček či Maláčová nic

Sociální demokracie ukončila loňské hospodaření v minusu přes 33 milionů korun. Kvůli špatným výsledkům ve volbách strana přišla o část příspěvků ze státního rozpočtu a také získala méně peněz z darů, než původně předpokládala.

Celkem ČSSD vloni utratila 167 milionů a naopak získala 133,8 milionu korun. "Dlouhodobé závazky se ale v roce 2018 zvýšily jen o 5,9 milionu oproti předchozímu roku," uvedl finanční ředitel sociální demokracie Martin Starec.

Právě dluhy stranu tíží již několik let a v poslední době se situace zhoršuje. Projevuje se to zvláště nyní, kdy jí ubyli poslanci, senátoři i obecní zastupitelé a klesají tak peníze, které straně podle počtu aktivních politiků přispívá stát. Letos to bylo 84 milionů, což je podstatně méně, než na kolik byla strana zvyklá před nástupem hnutí ANO.

Celkem ČSSD mezi hlavními závazky vede dvě položky, které dávají dohromady skoro 300 milionů. "Dlouhodobé závazky u společnosti Cíl byly 144 milionů a kontokorent 144,7 milionu. Ten se vloni zvýšil o 6,4 milionu," uvedl finanční ředitel. Tento závazek by měla splatit do konce listopadu letošního roku. Na srovnání účtů s Cílem má ČSSD zhruba o rok více času.

Další peníze po sociální demokracii chtějí i dědicové právníka Zdeňka Altnera, s nímž se ČSSD mnoho let soudí. Spor se vlekl a pohledávka narostla vinou sjednané smluvní pokuty na 338 milionů korun. ČSSD podala dovolání k Nejvyššímu soudu, pokud prohraje, uhradí dluh z úvěru, který má předjednaný u Fio banky.

Problémy chce řešit také pronájmem části Lidového domu v centru Prahy. "Nechci říkat podrobnosti, protože sehnat v krátké době nájemce na takto velký areál není jednoduché. Průběžně jednáme o všech pronájmech ve všech našich čtrnácti nemovitostech," řekl finanční ředitel strany.

Když Starec shrnoval výsledky, upozornil, že na jedné straně ČSSD získala méně peněz od státu a z darů a na druhé straně utrácela za komunální a senátní volby v roce 2018 a také vydala víc za mzdy celkem 108 zaměstnanců. "U voleb senátních a obecních voleb došlo k výraznému čerpání přebytků účtů okresů a krajů a dále překročení čerpání mzdových prostředků," jmenoval Starec položky, které nejvýrazněji ovlivnily výši třiatřicetimilionového salda.

Nejvíce ČSSD utrácela za provoz, na který spotřebovala 63,7 milionu. "Náklady na mzdy byly 54 milionů a na volby 41,7 milionu," dodal Starec. Na senátní kampaně dali přes dvanáct milionů a na ty obecní skoro třicet milionů.

Sponzorů ČSSD nemá mnoho. Vedle státu ji živí hlavně již zmíněné výdělky z pronájmů a hlavně sami sociální demokraté, kteří dávají ČSSD příspěvky anebo dary. Díky darům na účtech přibylo vloni celkem 11,7 milionu. Zajímavé je, že ministr zahraničí Tomáš Petříček přispěl v několika částkách 212 tisíc korun. Jména ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, předsedy strany a ministra vnitra Jana Hamáčka nebo bývalého místopředsedy Jiřího Zimoly se na seznamu dárců naopak vůbec neobjevila. Z ministrů za ČSSD nedal dar ani šéf resortu zemědělství Miroslav Toman. Ministr kultury Antonín Staněk věnoval 50 tisíc.

"Na letošek plánujeme rozpočet o zhruba 10 milionů menší než vloni," dodal Starec.

Politické strany a hnutí mají odevzdat své finanční zprávy do konce března.