Dívka z Blanenska se v tuhých mrazech pohřešuje třetí den. Neumí si říct o pomoc

Už třetí den se pohřešuje osmnáctiletá dívka z Blanenska. Nevrátila se domů ze schůzky a nedorazila ani do školy. Policie vzhledem k silným mrazům, které poslední týden panují v celém Česku, prosí o pomoc veřejnost. Dívka totiž má potíže s komunikací a neumí si říct o pomoc.
Osmnáctiletá Kristýna Svobodová z Blanenska na jižní Moravě se pohřešuje od úterního odpoledne. Tehdy podle policie odjela z domova na schůzku, ze které se ale ve smluvený čas nevrátila. Ve středu pak nepřišla ani do školy.
Podle blízkých přitom takto domov nikdy dříve neopustila. „Od posledního telefonátu, kdy ji blízcí sháněli, už není dostupná ani na telefonu,“ uvádí policejní mluvčí David Chaloupka.
Policie proto ve středu po dívce vyhlásila pátrání. „Kristýna je hubené postavy, má středně dlouhé tmavé vlasy. Při odchodu měla na sobě hnědé boty a černé legíny,“ uvádí policie.
Připomíná též, že dívka má sníženou schopnost komunikace a není tak schopna si sama říci o pomoc. Problémy může mít i s orientací. Přesto ale dokáže samostatně cestovat hromadnými dopravními prostředky. Policie tak upozorňuje, že se může nacházet kdekoliv v Česku, nejen na Blanensku.
„Vzhledem k chladnému počasí se obracíme s žádostí o pomoc při pátrání na veřejnost. Je možné, že je v nesnázích. Pokud tedy potkáte osmnáctiletou, zmateně působící ženu, volejte linku 158,“ uvádí policie.
Teploty v Česku poslední dny klesají hluboce pod nulu, v noci na čtvrtek se dostaly až pod minus deset stupňů Celsia. Před mrazivým počasím opakovaně varují i meteorologové. Ztracené dívce tak může hrozit podchlazení nebo umrznutí.
