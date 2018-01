Dívka koupila extázi, málem zemřela. Byla svéprávná, řekl Nejvyšší soud a zrušil trest pro prodejce

před 2 hodinami

Dívka byla zletilá a svéprávná, mohla tedy sama vědět, jak velkou dávku může vzít, aby se nepředávkovala, uvedl Nejvyšší soud.

Brno/Frýdek-Místek - Pětiletý trest vězení potvrdil loni počátkem roku Vrchní soud v Olomouci dvojici mladíků z Frýdku-Místku za to, že prodali v hudebním klubu dvacetileté dívce extázi a ona poté málem zemřela. Verdikt ale nyní zrušil Nejvyšší soud. Podle něj měla nezanedbatelnou vinu dívka, která si vzala výrazně větší dávku, než jí mladíci doporučovali.

Soudy tak musí případ znovu projednat. Z verdiktu, který Nejvyšší soud zveřejnil v pátek, přitom vyplývá, že oba mladíci mají velkou naději na podstatně nižší trest, než jaký původně dostali, či dokonce na zproštění viny.

Část trestu si přitom již odseděli. "Byli propuštěni z výkonu trestu," potvrdila mluvčí Krajského soudu v Ostravě Lucie Olšarová.

Odmítla lékařskou pomoc

Příběh začal před třemi lety v dubnu na diskotéce ve Frýdku-Místku. Tehdy jednadvacetiletý Jan Prorok a o dva roky starší Pavel Sekanina prodali v jednom z místních hudebních klubů dvacetileté Monice M. čtyři tablety taneční drogy extáze. Ta si ji vzala a brzy poté zkolabovala. Přežila jen díky rychlému zásahu lékařů. Nejednalo se totiž o klasickou extázi, ale její vylepšenou a výrazně účinnější verzi.

Oba mladíci se přitom poté, co začala mít problémy, dívce snažili pomoci - vodili ji po parku a dávali jí pít. Chtěli zavolat i záchrannou službu, to ale dívka odmítla, protože se bála ostudy. Nakonec zkolabovala v klubu na toaletách.

Oba mladíci skončili před Krajským soudem v Ostravě, který jim předloni v dubnu dal pětiletý trest vězení - byť přihlédl k tomu, že nejsou klasičtí dealeři a dívce pak chtěli pomoci. K tomu přikázal, aby uhradili 214 tisíc korun zdravotní pojišťovně a sto tisíc nemajetkovou újmu Monice M.

Oba přitom vinu uznali. "Udělal jsem to z frajeřiny. Monika se mi líbila, chtěl jsem se před ní vytáhnout. Proto jsem sehnal extázi," uvedl Prorok před soudem. Verdikt pak potvrdil loni v lednu i Vrchní soud v Olomouci, který pouze snížil náhradu škody.

Věděla, co si bere

Mladíci ale podali dovolání, kterému Nejvyšší soud koncem loňského roku vyhověl. Podle něj na tom, že málem zemřela, měla velký podíl sama dívka. Mladíci ji totiž upozorňovali, že si má vzít jen polovinu tablety. Ta je ovšem neposlechla a s největší pravděpodobností si vzala nejméně dvě.

"Pokud by se poškozená tímto pokynem řídila a nepožila by vlastně čtyřnásobnou dávku oproti doporučené, ke vzniku těžšího následku by nejspíš nedošlo," uvedl Nejvyšší soud s poukazem na výpovědi svědků, kteří uvedenou drogu také požili.

Zdůraznil, že poškozená byla zletilá a plně svéprávná a oba mladíci mohli oprávněně předpokládat, že je schopna se jejich pokynem řídit. A stejně tak jí podle soudu muselo být známo, že psychotropní látkou se lze předávkovat.

"Měli přiměřený důvod se domnívat, že poškozená bude jejich pokyn respektovat, nepřekročí jej tak výrazným až nepochopitelným způsobem a k následku nedojde, neboť lze obecně očekávat, že dospělá rozumně uvažující osoba si nechce způsobit újmu na zdraví takovým hazardováním s bezpečnou dávkou," konstatoval předseda senátu Nejvyššího soudu Karel Hasch.

"Pokud bychom přistoupili na právní názor, že relevantní je pouze předání drogy poškozené bez další kontroly nad tím, co s ní udělá, museli bychom stejně tak vyvodit trestní odpovědnost lékárníka, který vydá pacientovi předepsaný lék v množství způsobilém přivodit mu těžkou újmu na zdraví," zkritizoval verdikty předchozích soudů Hasch.

Soud navíc zdůraznil, že sama dívka opakovaně odmítla přivolání záchranné služby. Podle něj je otázka, zda by k těžké újmě na zdraví došlo, kdyby ji nechala zavolat.

Protože Nejvyšší soud zrušil všechny rozsudky, případem se bude muset znovu zabývat Krajský soud v Ostravě. Ten navíc musí zvážit, zda lze Sekaninu vůbec z prodeje drogy vinit, když to byl Prorok, který jí drogu prodával. Sekanina sice při předávání byl, dívku ale upozorňoval na nebezpečí předávkování.