„Divím se, že tam lezete.“ Babišův ministr popsal, jak si do něj premiér rýpnul

Idylické partajní soužití, anebo možná jen dobře sehraná scénka. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) působil v posledním vydání podcastu Sorry jako, který natáčí s premiérem a stranickým šéfem Andrejem Babišem (ANO), sebevědoměji než kdy dřív.
Není to tak dávno, co server Neovlivni.cz psal o tom, že navenek bezchybná spolupráce mezi oběma muži má ve skutečnosti zcela jiné pozadí.
Podle serveru upadl vždy loajální Havlíček v očích Andreje Babiše v nemilost. Důvodem měl být Havlíčkův návrh, že by se případný střet zájmů Andreje Babiše mohl vyřešit premiérským křeslem pro Havlíčka, psal na konci letošního ledna web Neovlivni.cz.
Pokud nebyl poslední díl podcastu obou stranických špiček hnutí ANO secvičenou slovní výměnou, duel svědčil spíš o opaku. Premiér odstartoval podcast komplimenty a chválou na adresu svého vicepremiera. „Vy makáte. Ale musím říct, že já vás absolutně obdivuju. Protože chodit do těch debat, to je něco tak strašného. Debatovat tam s lidmi, kteří jsou úplně mimo,“ řekl Babiš v úvodu.
Havlíček nicméně Babiše překvapil a vytáhl to, co mu jeho šéf řekl mezi čtyřma očima: „Ne, vy to musíte říct přesně. Vy říkáte ,obdivuju', ale když spolu sedíme na čtyři oči, tak říkáte: ,Co tam zase lezete...´“
Vicepremiér si získal Babišovu důvěru už před lety. Té se do té doby těšili jen dlouholetí loajální manažeři Babišova Agrofertu. Havlíček přitom nikdy holdingem neprošel. „Ztělesňuje to, co má pan premiér rád: je neustále k dispozici, ať je noc či den, víkend nebo všední den. Je loajální a stále připraven. Jsou zkrátka podobný živočišný druh,“ citoval před lety Deník N zdroj z Havlíčkova okolí.
Teď to vypadá, že pracovitý a sebevědomý Havlíček dokáže vedle premiéra fungovat bez jakýchkoli stop servility, které lze pozorovat u jiných Babišových spolupracovníků. Neváhá Babišova slova korigovat nebo mu během natáčení říct, že nemá aktuální data. To když se ve zmíněném podcastu spolu přeli, zda je Česko na druhém či třetím místě, pokud jde o nejnižší míru inflace v Evropě.
Zatímco Babiš tvrdil, že Česko je na třetím místě, Havlíček trval na tom, že máme lepší pozici.
„Dánsko je nula pět, Kypr nula devět a Czechia je jedna. A toto je Eurostat a já mám lepší podklady než vy,“ přesvědčoval Babiš Havlíčka. Ten se ale nenechal odbýt, začal hledat data ve svých papírech a ukazoval premiérovi, že Česko má opravdu druhou nejnižší inflaci. „Dánsko, Česká republika a Kypr: všichni 1,5,“ ukazoval Babišovi své podklady k údajům o inflaci. „Máte to blbě, protože já to mám z Eurostatu,“ trval na svém Babiš.
Následně se ovšem ukázalo, že zatímco Babiš se chlubil inflací z února, Havlíček měl aktuálnější data z března. „Tak se omlouvám, Karle, výjimečně jsi byl lepší než já,“ vyhrkl Babiš a přešel z vykání do tykání.
Havlíček se blíže seznámil s Babišem díky Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR. Tu Havlíček spoluzakládal a několik let vedl. Podle některých zdrojů si vicepremiér Babiše definitivně získal svým vstřícným vystupování k elektronické evidenci tržeb (EET) v době přípravy úplně prvotní verze.
Do politiky přitom Havlíček původně nechtěl. Alespoň se tak vyjadřoval ještě v roce 2015. A o lidech v politice se nevyjadřoval pozitivně. „Sestava našich politiků je v drtivé většině podprůměrná. Neříkám, že se mezi nimi nenajde několik schopných lidí, jen je jich hrozně málo. A s průměrnou sestavou na velké výsledky nedosáhnete,“ citoval Havlíčka server Neovlivni.cz v roce 2015. Nakonec ovšem řídil v Babišové vládě v letech 2020 až 2021 dvě ministerstva.
