Díval se odpůrcům sudetských Němců do tváří a viděl nenávist. Pořadatel pro ně má radu

David Macek ze spolku Meeting Brno, který do jihomoravské metropole pozval sudetské Němce, v rozhovoru popisuje, jak vnímá protesty a co čeká od už tradičního festivalu, a přiznává, že rozumí těm, kdo s akcí nesouhlasí. A má pro ně několik doporučení.
Mluvíme spolu v úterý, tedy v čase, kdy váš festival už de facto začal. To hlavní ale přijde ve čtvrtek a pak o víkendu. Zajímá mne toto: jak hodnotíte události posledních dnů a týdnů, co říkáte na ohlasy a reakce?
Na jednu stranu, když to člověk pozoruje, tak to není pěkný pohled. Mnohé z toho, co se stalo, neprospívá našemu vztahu s Německem, neprospívá to naší pověsti. Na druhou stranu to ale vnímám jako součást ozdravného procesu, který potřebujeme.
Blíží se třicáté výročí Česko-německé deklarace a je dobré, abychom si tímto ozdravným procesem prošli. Tehdy se uzavřely otázky právní a majetkové, tyto týdny ale ukazují, že je ještě pořád na čem pracovat z hlediska uzdravení naši dějinné paměti, uzdravení našich konkrétních lidských pamětí a také lidských srdcí.
A pokud jde o Meeting Brno a otázku, proč to celé děláme, tak na to je vcelku jednoduchá odpověď: sudetští Němci jsou dnes naši přátelé, jsou to naši spojenci a je prostě škoda, aby sudetoněmecká karta byla nejen dnes, ale i napříště zneužívána v politickém boji.
Pokud tvrdíte, že jsou našimi spojenci, tak já musím říct, že jsem se zúčastnil některých akcí jejich odpůrců. A jejich bytostné a autentické přesvědčení je přesně opačné…
Ano, to můžu potvrdit. I já jsem byl například na jednání brněnského zastupitelstva, kde se o tom mluvilo, a bylo to poměrně divoké. Byl jsem i na demonstraci, kterou do Brna svolal Tomio Okamura. Díval jsem se těm lidem do tváře a viděl jsem v nich nenávist, viděl jsem třeba, jak někteří z nich vyhrožovali mladému muži, který tam stál s docela nevinnou cedulkou, na které bylo napsáno Pojďme se smířit.
Ovšem, když jsem s nimi mluvil, tak z jejich strany zaznívaly naprosto pomýlené a neaktuální argumenty. Takže já se vlastně ani nedivím. Pokud těmto argumentům totiž věří, může to v nich vyvolávat odpor a agresi. A na to z naší zkušenosti neznáme lepší lék, než je právě nabídka osobního setkání.
Letos pořádáte už jedenáctý ročník vašeho festivalu. A pokud se dobře pamatuju, tak to nikdy podobné vášně nebudilo. Je za tím tedy pouze ten prostý fakt, že se letos oproti minulým ročníkům v Brně koná sjezd sudetských Němců?
Je to zkrátka symbol, nebo spíš fetiš. Už od 90. let minulého století jsme snad každý rok informováni, že probíhá něco, čemu se v českých médiích říkalo sraz Sudetoněmeckého Landsmannschaftu. A každý, kdo se ho nějak účastnil nebo k němu projevil sympatie, byl vždycky stavěn do velmi negativního mediálního světla.
Já sám, když jsem poprvé navštívil sudetoněmecké svatodušní setkání v roce 2015, tedy poté, co sudetští Němci ze svých stanov vypustili majetkové nároky, tak ve mně cestou hryzala otázka, zda se nedopouštím nějaké vlastizrady. O to silnější pak byla moje pozitivní srážka s realitou. Viděl jsem, že se fakticky jedná o folklorní setkání lidí se silnou vazbou k naší zemi.
Viděl jsem velmi přátelský a velmi proevropský tón vystoupení Bernda Posselta, slyšel jsem projev tehdejšího bavorského premiéra, který nejen sudetským Němcům děkoval za jejich roli v poválečné obnově Německa, v jeho hospodářském zázraku, děkoval také jejich sebereflexi a tomu, že jsou pevnou oporou při prohlubování evropské integrace.
Jejich odpůrci ale tvrdí, že mají stále stejné cíle. Tedy že se fakticky nevzdali majetkových nároků a že chtějí prolomit Benešovy dekrety. Jak byste tyto obavy rozptýlil?
Doporučil bych jim dvě věci. Za prvé: ať si každý do vyhledávače zadá rozhovory Bernda Posselta, z nich jasně prosvítá, kým je a kým není.
A druhá věc: každého zvu do Brna na tento víkend, ať se přijde na vlastní oči a uši přesvědčit, kdo dnes jsou a kdo nejsou sudetští Němci. O co jim jde, o co jim naopak nejde, co na jejich setkáních zaznívá, co tam naopak ani náznakem nezaznívá. Není totiž nic lepšího než si udělat vlastní názor.
Program festivalu Meeting Brno má celkem dost položek, mezi hlavní patří asi čtvrteční uctění památky obětem nacismu na pátém nástupišti brněnského hlavního vlakového nádraží, v pátek pořádáte akci nazvanou Brno u jednoho stolu, v sobotu tradiční Pouť smíření. A v pondělí je pieta v Kounicových kolejích. Všude budou skoro jistě také protesty, ty akce vám bude chtít možná docela dost lidí narušit. Co tedy čekáte?
Pro mě mají tato gesta vždycky hluboký smysl. I když některé piety, jako třeba v Kounicových kolejích, nebo zmíněnou Pouť smíření opakujeme každý rok, i tak si vždycky znovu uvědomím, jak důležitá je kultura paměti. A právě na ní náš festival stojí. Je to podstata metody, kterou rozvíjíme.
Společně se dotýkáme historických ran. Míst, kde se uskutečnily masakry. Vracíme se například k masovým hrobům, k místům, odkud byly vypravovány transporty do koncentračních táborů. Tam všude se scházíme společně – obě strany bývalého konfliktu. Tedy německy mluvící a česky mluvící lidé, pamětníci a jejich potomci. Letos to bude ještě intenzivnější o židovskou přítomnost. Odsud doslova nebo obrazně vycházíme na pouť smíření.
A během ní nasloucháme vzájemně našim příběhům. A toto všechno má ohromnou sílu, která proměňuje v prvé řadě nás, každého z nás, prohlubuje naše přátelství, dává nám v těchto dnech sílu čelit taky všem vyhrůžkám a nevybíravým protestům, dokonce i ze strany třeba Poslanecké sněmovny.
A chci říct ještě toto: ten odpor, který se kolem toho všeho nyní děje a kterému v těchto dnech čelíme, je svým způsobem také blahodárný, protože bez něj by – obávám se – nedošlo k tak masové podpoře toho, o co se snažíme. A to jak ze strany nejvyšších státních, tak nejvyšších církevních autorit.
Široká občanská společnost si navíc uvědomuje, že se tady skutečně hraje o náš vztah se Západem. Má to silný geopolitický rozměr, což je pro mě novinka letošního roku. To jsem si dříve takto intenzivně neuvědomoval. My se skutečně snažíme přispět k uzdravení té propasti, kterou vytvořili Stalin s Benešem po druhé světové válce právě vyhnáním sudetských Němců.
Protože ta symbolická berlínská zeď, která reálně už několik desetiletí nestojí, je stále v našich myslích, v naší paměti, v představách některých našich spoluobčanů. Je to jizva mezi námi a Západem, která ještě pořád není uzdravená.
Vzhledem k nebezpečí, které nám opět hrozí z východu, je extrémně důležité, abychom si to připomínali a tyto vztahy uzdravovali. Abychom byli národem s rovnou páteří, schopným přiznat si stinné stránky svých dějin. Národem odolným se silnou imunitou vůči manipulacím a vyvolávání nenávisti. Nechceme přece opakovat chyby, kterých se naši předkové dopustili ve 20. století.
