Mluví jako robot, řekl Babiš o Pavlovi. Ten ho naopak označil za představitele chaosu

Dva dny před zahájením druhého kola prezidentských voleb se oba kandidáti setkali již v druhé televizní debatě. Předseda ANO Andrej Babiš a generál Petr Pavel ve středu vystoupili v duelu na CNN Prima News. Odpovídali na otázky ohledně své kampaně, minulosti nebo zda se návštěvou kostela o víkendu snažili nalákat nové voliče. Oba soupeři se do sebe pustili hned od začátku.

V úvodu debaty připomněla moderátorka Terezie Tománková, jaká jsou hlavní témata kampaně obou kandidátů. Jednalo se teprve o druhou otázku a už od tohoto momentu na sebe oba kandidáti začali útočit.

Pavel měl nejdříve vysvětlit, co si představuje pod chaosem, o kterém hovoří na svých billboardech. Odpověděl, že si všichni pamatují covidovou krizi a chaotické řízení tehdejšího premiéra Andreje Babiše.

"Procestoval jsem v té době Česko, hovořil s lidmi ze samospráv. Zoufali si nad tím, jak rozporuplné dostávají informace. Babiš se mnohokrát prezentoval jako krizový manažer, který dával najevo, jak vše dokáže řešit SMS zprávami, rychlými telefony. Ověřil jsem si, že to tomu chaosu dál přidávalo. Chcete-li konkrétního představitele chaosu, je jím Andrej Babiš," řekl Pavel.

Ani současná vláda podle něj nedělá všechno dobře, chaosem by to však nenazval. "V důsledku první chaotické komunikace zemřelo mnoho lidí, na energetickou krizi ještě nikdo nezemřel," podotkl Pavel.

Babiš ve své kampani zase tvrdí, že Pavel chce zavléct Česko do války a že nevěří v mír. "Vám nevadilo, že celý rok tito lidé (vláda a náčelník generálního štábu Karel Řehka, pozn. red.) mluvili o válce, ale když Babiš řekl, že nezavleče Česko do války a chce mír, tak okamžitě se udělal skandál?" reagoval Babiš.

Vyjádřil se i k tomu, že v debatě na České televizi v neděli řekl, že by v případě napadení Polska neposlal na pomoc české vojáky. "Reagoval jsem na to, že nepřipouštím, aby Rusko napadlo člena NATO. To by znamenalo třetí světovou válku. Já jsem špatně reagoval, hned jsem se za to omluvil," řekl Babiš.

Pavel mu v reakci na to předal zarámovaný článek 5, který zavazuje členské země NATO k pomoci zasaženému státu z jejich řad. "Nechci, aby se dostal do úzkých jako u redaktora konkurenční televize. Proto jsem mu připravil přesné znění článku 5 Severoatlantické smlouvy," vysvětlil to Pavel a postavil rámeček Babišovi k nohám.

Pavel také řekl, že Česko je v kybernetické a hybridní válce, o které se mluví už roky. "To, co dělá Babiš, je strkání hlavy do písku. Pokud by se tak chovalo celé NATO, už dávno mír nemáme," podotkl Pavel. Babiš ale odmítl, že by Česko mělo být v jakékoliv válce.

Oba kandidáti se shodli na tom, že by jako prezidenti zamířili na Ukrajinu. Pavel označil Čínu za bezpečnostní hrozbu, Babiš poukázal na to, že se má Česko chovat vůči Číně stejně jako ostatní členské státy Evropské unie a poukazovat na lidská práva.

Babiš odpovídal také na setkání s předákem ortodoxního proudu v KSČM Josefem Skálou, ke kterému došlo v sobotu v Děčíně. Babiš odmítl, že by za to komunistům něco slíbil. "Pan Skála natočil nějaký podcast, já jsem žádnou schůzku neměl, byla to iniciativa naší organizace v Děčíně," řekl k tomu Babiš. A označil Pavla za špiona a reprezentanta totality.

"Nebyl jsem komunistický špion. Na rozdíl od Babiše, který spolupracoval s StB, jsem nikdy jako špion nepracoval. Nejenom že udržuje styky s lidmi jako je Skála, ale v historii, ve které jsem pomáhal budovat demokratickou zemi, Babiš budoval svoje impérium mimo jiné s pomocí bývalých pracovníků StB, kteří byli zaměstnání v Agrofertu," uvedl Pavel.

"Nepředstírám, že jsem věřící"

Oba kandidáti také odmítli, že byli v neděli na bohoslužbě v katedrále svatého Víta na Pražském hradě kvůli tomu, aby přesvědčili nerozhodnuté věřící voliče.

Pavel vysvětlil, že byl v katedrále v minulosti opakovaně například při příležitosti státních svátků. "Dělal jsem to proto, že si to situace zasloužila. Nikdy jsem nepředstíral, že jsem věřící, abych se někomu zalíbil," řekl.

Babiš chtěl v úterý ráno navštívit také kostel Panny Marie Vítězné na Malé Straně, správci kostela však budovu raději uzavřeli. Také Babiš uvedl, že do kostela chodil už dříve. "Já chodil do toho kostela delší dobu. Byl jsem tam i 12. ledna, nikomu jsem to nesdělil. Moje největší chyba byla, že jsme řekli novinářům, že tam jdu. Udělali z toho aféru," sdělil Babiš.

Také v debatě na CNN Prima News byli oba kandidáti dotazováni na minulost, ve které byli oba členi KSČ. Pavel zopakoval, že svoji minulost neskrývá a omluvil se za ni. "Na rozdíl od pana Babiše jsem žil v bublině vojenského školství, necestoval jsem do zahraničí," podotkl Pavel.

Babiš zase trval na tom, že nespolupracoval s StB, ačkoli pravomocný rozsudek, který by toto tvrzení potvrdil, neexistuje. "To je lež, třikrát jsem vyhrál soud. Moje jméno je na evidenční kartě, kterou podepsal StBák, aby vykázal statistiku, jinak není nikde. Mě StB terorizovala, že nevyvážím syrské fosfáty," reagoval.

Ani jeden z kandidátů nedokázal najít nic, čeho by si vážil na svém soupeři. "(Petr Pavel) je dobře vycvičený, odpovídá jako robot, je chladnokrevný, nevím, jestli má nějaké city, má někoho rád," řekl o generálovi Babiš. Ani Pavel na svém soupeři nenašel nic pozitivního. "Já oceňuji, s jakou pracovitostí se věnoval množení svého majetku a svého vlivu," dodal Pavel.

Oba kandidáty čeká ještě duel v Českém rozhlase a v televizi Nova. Druhé kolo prezidentské volby se bude konat 27. a 28. ledna.