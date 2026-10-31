Diskusi o poplatcích nebudeme omezovat, tvrdí Babiš. Peníze prý nepůjdou z rozpočtu

Vládní koalice neplánuje při druhém čtení návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku, které se uskuteční ve sněmovně v lednu, omezovat diskusi. Ministerstvo financí také pracuje na návrhu, podle kterého by peníze na provoz České televize a Českého rozhlasu nešly z rozpočtu a poplatky by se zachovaly na dobrovolné bázi. V pořadu televize Nova to v sobotu řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Před týdnem, v sobotu brzy ráno, Poslanecká sněmovna v prvním čtení schválila vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků.
„Druhé čtení nebudeme vůbec omezovat, klidně ať si tam každý řekne, co chce,“ řekl premiér. Dodal, že ministerstvo financí připravuje návrh financování médií.
„Budeme navrhovat dobrovolnost poplatků, kdo chce, ať platí, kdo nechce, nebude platit. My samozřejmě tam budeme garantovat nějakou částku. A chci přijít s nějakým návrhem, že ty peníze nejsou přímo z rozpočtu,“ prohlásil Babiš. Následně doplnil, že by se návrhem v pondělí měla zabývat koaliční rada.
Sporný návrh na zrušení televizního a rozhlasového poplatku vládní poslanci ve sněmovně odhlasovali minulou sobotu v brzkých ranních hodinách. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů předlohu nečekaně zařadila k přednostnímu projednání v pátek.
Návrh i postup projednávání zvolený vládní koalicí vyvolal kritiku opozice, která mluví o zestátnění obou veřejnoprávních médií, o ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor s tím nesouhlasí, změna financování podle něj není ani útokem na demokracii.
Proti postupu vlády protestuje i veřejnost, demonstrace se konala na Malostranském náměstí v době projednávání návrhu, následně se tisíce lidí sešly o den později na Staroměstském náměstí na protestu pořádaném spolkem Milion chvilek pro demokracii.
Ten plánuje další protest na 15. listopad na pražské Letné. Babiš dnes uvedl, že opozice podle něj chce „zneužít“ výročí sametové revoluce 17. listopadu. Protesty jsou podle něj organizované. „Tenhle polistopadový kartel je dobře organizovaný,“ řekl na adresu opozice.
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