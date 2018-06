Diplomacii by místo Pocheho mohl vést Kohout, navrhuje Zeman. Nic k tomu neřeknu, reaguje exministr

Prezident Zeman bývalého člena vlád Jana Fischera a Jiřího Rusnoka jmenoval jako jednoho z možných kandidátů na ministra zahraničí.

Praha - Bývalý ministr zahraničí Jan Kohout se nechtěl vyjádřit k tomu, zda dostal nabídku na vedení diplomacie i v příštím kabinetu, který by mohly vytvořit ANO s ČSSD. O možném návratu Kohouta do čela ministerstva zahraničí se zmínil v České televizi prezident Miloš Zeman.

Resort by měl podle dohody ANO s ČSSD připadnout sociálním demokratům, kteří do ministerské funkce navrhují europoslance Miroslava Pocheho. S jeho nominací Zeman nesouhlasí, přesto podle informací ČTK sociální demokraté na jeho kandidatuře stále trvají.

"Vážím si toho, že mne pan prezident uvedl mezi potenciálními kandidáty na ministra zahraničních věcí. To je pro tuto chvíli vše, co chci k tomu říci," napsal Kohout na dotaz, zda byl osloven s nabídkou na řízení české diplomacie. Ministrem zahraničí v minulosti byl v úřednických vládách Jana Fischera a Jiřího Rusnoka. Do Fischerovy vlády ho nominovala ČSSD.

Zeman uvedl, že předseda ČSSD Jan Hamáček před nominací Pocheho mluvil o dalších třech kandidátech na šéfa diplomacie. Na dotaz, zda mezi nimi byli Kohout a velvyslanec v USA Hynek Kmoníček, jak se spekuluje, neodpověděl. Uvedl jen, že by pro něj všichni tři byli přijatelní. "Já teď nechci nikomu dávat polibek smrti, ale myslím si, že Jan Kohout byl už dvakrát ministr zahraničí, takže když vkročí do Černínského paláce, nebude zjišťovat, kde je toaleta," dodal Zeman.

Po oznámení Pocheho nominace Zeman uvedl, že mu vadí, že Poche vystupoval ve prospěch migračních kvót. Podle Zemana je europoslanec také nepřátelský k Izraeli. Poche letos v lednu podpořil v prezidentských volbách Zemanova protikandidáta Jiřího Drahoše. Uvedl tehdy, že pražská krajská organizace doporučuje zvážit podporu takového kandidáta, který nerozděluje společnost, nerozdmýchává nenávist a ctí ústavu a zákony, což splňuje Drahoš.

Hamáček na prosbu o reakci na Zemanova slova nereagoval. V minulosti sdělil, že nekomentuje obsah jednání, která se vedou mezi čtyřma očima.

Jedna ze spekulací za možného kandidáta na ministra zahraničí označuje nynějšího náměstka ministra obrany Jakuba Landovského, který je stejně jako Poche členem pražské organizace sociální demokracie. Podle informací ČTK Landovskému angažmá v čele české diplomacie nabídnuto nebylo, věnovat se má hlavně podzimním komunálním volbám, ve kterých by mohl stát v čele pražské kandidátky ČSSD.

Sociální demokraté zveřejnili jména svých kandidátů na ministry, včetně Pocheho, před zahájením vnitrostranického referenda, v němž členové ČSSD hlasují o vstupu do menšinové koaliční vlády s hnutím ANO, kterou by ve Sněmovně podporovala KSČM. Výsledky referenda strana zveřejní 15. června.