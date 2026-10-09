Digitální tygr a česká první dáma. Kdo by manželům dovolil volit na dálku?

Už několik dnů je český prezident Petr Pavel terčem ostré kritiky za to, že se místo komunálních a senátních voleb rozhodl spolu s manželkou upřednostnit dovolenou a koníčky. První dáma na to reagovala tak, že se opřela do státu, který by podle ní měl zajistit možnost hlasovat i z jiného místa či ze zahraničí. Popisujeme, jak to vypadá s volbami v jiných zemích a kde by manželé museli bydlet.
„Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ napsala v úterý večer Pavlová na sociální síti Instagram s tím, že „pokud chceme po lidech, aby se voleb účastnili, měli bychom jim zároveň pro to vytvořit podmínky“.
To rozvířilo debatu o tom, zda si prezidentský pár neměl svou cestu naplánovat na jiný termín. Zároveň ale příspěvek otevřel diskusi o tom, že volit v komunálních volbách na dálku v Česku není možné a například elektronická volba zatím neexistuje.
Na internet se přitom přesouvá velká část běžné životní agendy, přibývá digitálně gramotných lidí a zároveň těch, kteří ke správě svých financí a platbám využívají internetové online bankovnictví. Online lze dnes komunikovat se státem, podepisovat dokumenty nebo uzavírat smlouvy a většina zaměstnanců, u nichž je to možné, preferuje také alespoň občasnou práci na dálku.
Stále více lidí tak má možnost zdržovat se velkou část roku úplně mimo své trvalé bydliště, a to nejen v rámci republiky, ale klidně i v jiné zemi. V Česku nicméně dosud není možnost hlasovat ve volbách z počítačů nebo chytrých telefonů.
Chybějící politická vůle a nízká poptávka
Vzhledem k tomu, že u komunálních voleb zároveň odpadá možnost vyřízení voličského průkazu, pro mnoho lidí tak odevzdání hlasu znamená absolvovat cestu do místa svého trvalého bydliště (jen autor tohoto textu kvůli tomu absolvuje devět hodin ve vlaku – pozn. red.), nebo vůbec nehlasovat.
Proč i v době digitální stále musíme být fyzicky přítomní ve volební místnosti? A proč Česko neumožňuje volit elektronicky z kteréhokoliv koutu světa? Které země to umožňují – a jak to zvládají?
Odpověď na tyto otázky není jednoduchá a důvodů je celá řada. „Mezi nejčastěji zmiňované patří bezpečnost a s ní spojená autentizace hlasů nebo obava, aby lidé nehlasovali v zastoupení. To jsou závažné problémy, hlavní roli ale hraje politická vůle,“ vysvětluje pro Aktuálně.cz politolog Otto Eibl z brněnské Masarykovy univerzity.
V tuzemsku podle něj e-volby nejsou vůbec tématem. „Nejprve potřebujeme digitalizovat běžný chod státu a úřadů. Volby jsou až na posledním místě, protože většina voličů dokáže na hlasování dorazit osobně. Společenská poptávka je nízká,“ zdůrazňuje politolog s tím, že téma se v Česku objevuje většinou jen nárazově v souvislosti s hlasováním Čechů v zahraničí u parlamentních voleb.
Dlouhá cesta
Přesto Eibl možnost budoucí modernizace hlasování úplně nevylučuje. „Představit si to dokážu, jsem technooptimista,“ odpovídá na otázku politolog. „Přál bych si, aby se se státem dalo interagovat co nejvíce digitálně. V momentě, kdy máme vyřešenou autentizaci – například přes bankovní identitu nebo eObčanky –, si myslím, že bychom se s tím mentálně dokázali srovnat,“ věří Eibl.
Zároveň však dodává, že je nutné spolehlivě vyřešit například anonymitu. „Věřím, že se tam jednou dostaneme, ale bude to dlouhá cesta. Ostatně vidíme, že stát některé agendy digitalizovat umí, například Ministerstvo práce a sociálních věcí, a jiné ne, což ukázaly problémy kolem stavebního řízení,“ konstatuje odborník.
Možnost volit online má v Evropě v současné době aktuálně jenom „digitální tygr“ na severu Pobaltí: Estonsko. To umožňuje hlasování přes internet od roku 2005 a například v posledních parlamentních volbách v roce 2023 bylo elektronicky odevzdáno 51,1 procenta hlasů.
„Estonské e-volby jsou unikátní v tom, že jsou garantovány státem poskytovanou, bezpečnou a důvěryhodnou digitální identitou (eID), kterou používáme už přes 20 let,“ vysvětluje pro Aktuálně.cz Taavi Linnamäe, spoluzakladatel konzultační společnosti Digital Nation a bývalý poradce estonského prezidenta.
Důvěru nelze vynutit ze dne na den
Linnamäe nicméně varuje před nerealistickými očekáváními zahraničních vlád, které by chtěly digitalizaci státu začít přímo u volebních uren.
„Volby jsou službou s tou nejvyšší úrovní důvěry. Když zahraniční vlády plánují digitalizaci, často chtějí začít hned e-volbami. Vždy jim říkám, že musí začít u služeb s nižší úrovní důvěry,“ upozorňuje s tím, že si lidé musí na digitální prostředí nejprve zvyknout – například přihlašováním dětí do škol nebo žádostmi o úřední doklady online.
Estonsko buduje svou infrastrukturu již od druhé poloviny 90. let, takže v momentě spuštění elektronického hlasování byla společnost na každodenní používání digitálních průkazů připravena.
Jedním z hlavních argumentů odpůrců e-voleb, které zmiňuje i Eibl, bývá strach z manipulací a hackerských útoků. V Estonsku ovšem podle Linnamäeho nic takového nehrozí: tajemství je v transparentnosti a otevřenosti státní správy.
Otevřenost vůči chybám i ochrana před nátlakem
„Pokud se objeví problém, vláda se ho nesnaží zamést pod koberec,“ říká Linnamäe. „V našem systému navíc každý občan vidí, kdo a kdy si prohlížel jeho osobní data,“ upozorňuje, v čem je podle něj elektronická databáze mnohem lepší než papír, který může teoreticky vidět kdokoliv.
Estonský systém řeší i hrozbu rodinného nátlaku či kupování hlasů. „Náš systém je zkonstruován tak, že můžete svůj elektronický hlas během volebního období libovolněkrát změnit,“ popisuje Linnamäe.
Pokud by vám tedy někdo doma stál s pistolí u hlavy nebo vám zaplatil za to, abyste hlasoval pro jeho stranu, odhlasujete podle jeho přání, ale druhý den můžete svůj hlas v systému v klidu změnit.
Senioři vyrostli s počítačem
V nejsevernější pobaltské zemi přitom elektronicky běžně hlasují i nejstarší věkové ročníky. Nejde ale o zázrak, nýbrž součást toho, že Estonci digitální nástroje používají už 30 let.
„Když jsme v letech 1997 až 1998 začínali s budováním digitálního státu, bylo mým rodičům čtyřicet. Když se před 20 lety spouštěly e-volby, bylo jim padesát, takže práci s počítačem běžně zvládali. Dnešní generace seniorů v Estonsku prostě vyrostla a zakotvila v digitální společnosti,“ vysvětluje Linnamäe.
Dodává, že stát v počátcích organizoval speciální asistenční programy, které starším lidem s přechodem na nové technologie pomáhaly.
Estonsko je jediná země na světě, kde můžou všichni pravidelně hlasovat online ve všech typech voleb. V Evropě funguje v omezené míře internetové hlasování v některých kantonech ve Švýcarsku či Francii. A zajímavostí je, že jako příklad e-voleb slouží i Rusko, kde v nedávných parlamentních volbách hlasoval online i prezident Vladimir Putin. U něj nicméně nelze nezávisle ověřit, zda s hlasy nebylo manipulováno.
Podívejte se na videoreportáž z Estonska, které je na hranici s Ruskem:
Agent imigračního úřadu v New Yorku postřelil muže, který jel v autě s dítětem
Agent amerického Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ve čtvrtek odpoledne v New Yorku postřelil osmadvacetiletého muže z Dominikánské republiky, který jel v automobilu s pětiletým chlapcem.
Po 65 letech chystají USA vojenskou popravu. Její průběh bude možné sledovat online
Poprava zastřelením někdejšího armádního psychiatra Nidala Hasana, který v roce 2009 zabil na základně v Texasu 13 lidí a dalších 32 zranil, bude přenášena živě. S odvoláním na vyjádření Pentagonu o tom ve čtvrtek večer informovala agentura AP, podle níž jde o překvapivou informaci vzhledem k tomu, že jde o první vojenskou popravu ve Spojených státech za více než 65 let.
Nenechte si ujít: Na východ od ráje jako minisérie či dravá Heda Gablerová v Olomouci
Florence Pughová v novém seriálovém zpracování románu Na východ od ráje, výborně hodnocený romantický snímek Milovník, ne bojovník, komorní indie-folk od filipínsko-islandského umělce, Ibsenova klasika v Moravském divadle Olomouc nebo výstava české malířky, ilustrátorky a animátorky Ester Nemjó, která se inspirovala vlastní rodinnou dovolenou.
Letadlová loď Abraham Lincoln se vrátila do USA. Na moři byla 265 dní
Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln ve čtvrtek doplula k domovské základně u San Diega po rekordně dlouhém nasazení na moři, jehož součástí byla podpora války s Íránem.
Piloty formule 1 ohrožuje nečekané nebezpečí. Přichází ze sousední země
Po dešti v Malajsii piloty formule 1 čekají znovu extrémní podmínky. V ulicích Singapuru se budou muset vypořádat také s kouřovým oparem, který do městského státu přinášejí požáry ze sousední Indonésie.