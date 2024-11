Digitální systémy stavebního a územního řízení spadly, oznámilo ministerstvo

Digitální systémy stavebního řízení a územního řízení jsou mimo provoz. Informovala o tom mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Karolína Nová. Podle tiskové zprávy MMR s dodavateli řeší co nejrychlejší nápravu a zprovoznění.

Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) uvedl, že systémy stále nejsou stabilní. Digitalizace stavebního řízení byla spuštěná letos 1. července a od začátku ji provází problémy. V současnosti funguje přechodné období, kdy úředníci mohou používat nové systémy současně s původními.

"Systémy stále neprošly stabilizací tak, jak jsem včera uvedl na pravidelném setkání se stavebními úřady. I proto jsme přistoupili k už avizovanému legislativnímu a technologickému bypassu Informačního systému stavebního řízení (ISSŘ)," řekl Kulhánek.

Současně podle něj stále platí, že všechny stavební úřady a dotčené orgány mohou vést stavební řízení v původních systémech tak jak byli zvyklý do 30. června. Do digitálních systémů stavebního řízení, které v současnosti nefungují, pak následně vloží hotový výsledek.

Za vzniklé komplikace se Kulhánek omluvil. O zprovoznění systémů bude MMR následně všechny úřady informovat individuální poštou a emailem. Pátek není úředním dnem, celkový rozsah výpadku tak zatím podle Nové nelze určit.

MMR zároveň sestavilo krizový tým z celkem 15 specialistů na informační technologie, které budou výpadek systémů řešit. Součástí budou lidé z týmu náměstka ministra pro místní rozvoj Karla Trpkoše a zástupci dodavatelů systémů. Scházet se skupina bude každé dvě hodiny, dodala mluvčí.

Na špatně fungující systémy si dříve stěžovali pracovníci úřadů i stavebníci a členové profesních skupin. Kvůli špatně fungující digitalizaci stavebního řízení premiér Petr Fiala (ODS) před několika měsíci odvolal tehdejšího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), což nakonec vyústilo v odchod Pirátů z vlády. Dočasně se koordinátorem digitalizace stavebního řízení stal ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který následně spolupracoval na dalším vývoji s nově jmenovaným ministrem pro místní rozvoj Kulhánkem.

Nesoulad se stavebním zákonem

Tým odborníků z různých ministerstvech dříve zanalyzoval celý systém a došel k závěru, že systémy vykazovaly 25 nesouladů se stavebním zákonem. Zároveň ale nastalo pochybení už při vypisování zakázky na jejich zřízení, jak také konstatoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a následně Krajský soud v Brně.

Na základě tohoto zjištění vláda následně rozhodla ve vývoji ISSŘ a portálu stavebníka nepokračovat. V současnosti pracuje na takzvaném bypassu umožňují po technické a legální stránce povolovat stavby přes původní nedigitalizované systémy a zároveň připravuje podklady pro vypsání nové zakázky.

Digitalizace by tak podle předpokladů nynější vlády měla být hotová a otestovaná do roku 2028. Kulhánek ale dříve řekl, že si nemyslí, že současná vláda stihne novou zakázku podepsat. Pokud by pak příští vláda nepřijala navrhované řešení, dodání hotového a otestovaného systému by se podle něj mohlo ještě oddálit.

