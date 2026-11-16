Dialog Babiše s „chvilkaři“? Uznal by je za sobě rovné, míní experti a odhalují paradox

Premiér Andrej Babiš nebude na výzvu k dialogu, kterou mu adresoval spolek Milion chvilek pro demokracii v neděli během obří manifestace v Praze Letné, reagovat vstřícně. Shodují se na tom experti oslovení redakcí Aktuálně.cz.
„Podle mne je spíše nepravděpodobné, že by někdo z vrcholných vládních politiků přišel na setkání, která chce organizovat Milion chvilek. Tím nevylučuji, že se tam třeba nějaký nižší ministerský úředník objeví,“ říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog Lubomír Kopeček.
Pokud by to bylo na nějaké ministerské či vyšší politické úrovni, podle něj by tím vládní politici spolek uznali za rovnocenného a významného partnera. „Což podle mě rozhodně nechtějí,“ dodává.
„Vzhledem k bezprostředním slovům o štváčích (Radek Vondráček) či zneužití studentů (Andrej Babiš) se mi ten postoj zdá jasný a těžko teď změnitelný,“ má jasno politolog.
Ostatně už první reakce premiéra a předsedy hnutí Andreje Babiše naznačují, kudy se ubírají jeho úvahy a jak míní reagovat na protestní akci, které se zúčastnil dost možná rekordní počet lidí v novodobých dějinách České republiky. „Nebudu je zvažovat,“ řekl k požadavkům spolku.
Mikuláš Minář v neděli na demonstraci vyslovil čtyři. Týkají zákona o ČT a ČRo, zástupců SPD ve vládě nebo v čele dolní komory, vládu vybízí také k dialogu a jinému stylu vládnutí.
Pokud jde o výzvu k dialogu, Milion chvilek zve zástupce vlády na 2. prosince do Švandova divadla s tím, že tam za občanskou společnost dorazí experti, kteří by s ministry mohli mluvit na konkrétní témata.
Koncept akce zní takto: „Setkání, kde se u jednoho stolu potkávají občané, odborníci a zástupci vlády (pokud pozvání přijmou), s cílem otevřeně probrat jedno konkrétní téma v duchu motta: Chceme mluvit, ne křičet, a proto jsme vládě připravili židli.“
Politolog Ladislav Cabada má nicméně za to, že je vláda Andreje Babiše složena ze stran a jedinců, jimž je dialog zcela cizí. „Jsou zvyklí pouze na hierarchie, ostatně vedou politické formace, v nichž zcela chybí vnitrostranická demokracie včetně možnosti alternace ve vedení,“ upozorňuje.
„Podobně, jako jim patří jejich vlastní politické strany,“ pokračuje Cabada, „se lídři těchto stran a hnutí domnívají, že jim na základě většiny ve sněmovně patří i stát. Nemají žádný respekt k dělbě moci, dialog vnímají jako nepotřebný, demokracii jako pomalou.“
Do Švandova divadla proto podle něj určitě nikdo z členů vlády nedorazí. „Spíše se dočkáme dalších prohlášení o zmanipulovaném davu, hloupých hercích nebo zahálčivé pražské kavárně a sluníčkářích… A to celé bude završeno sdělením, jak demonstrující proti vládě polarizují společnost, zatímco vláda chce ‚mír‘ a ‚klid na práci‘.“
Pokud jde o nedělní protestní akci na Letné, Kopeček si všímá toho, kolik lidí na ni dorazilo. „Početnost té demonstrace je hodně ovlivněná celým posledním rokem, spojeným s tím, jak tato vláda a především někteří její ministři postupují, nejenom odporem ke zrušení televizních poplatků.“
Ty jsou podle něj zjevně jen dílkem v mozaice nespokojenosti, i když hodně důležitým. „Jako nejviditelnější ministerský, byť ne jediný, rudý hadr na nespokojené na Letné zjevně působil nejenom Andrej Babiš, ale i Oto Klempíř,“ dodává Kopeček
Také podle Cabady je zjevné, že se lidé na demonstraci na Letné nedostavili pouze kvůli problematice veřejnoprávních médií, ale zejména v reakci na nyní již téměř roční zkušenost s fungováním třetí vlády Andreje Babiše.
Cabada si všímá celé řady problematických kroků v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky, ochrany životního prostředí, školské politiky apod. „Ale možná ještě více v reakci na velmi problematický styl vládnutí, založený na neprůhledné personální politice, absenci komunikace s odbornou veřejností, neustálých útocích na média či občanskou společnost.“
Toto všechno se podle jeho slov navíc odehrává v kontextu rozkrývání nových a nových kauz a zjevného systémového rámce únosu státu ze strany Orbánova hybridního režimu a kleptokracie.
„A také s pokračujícím proruským a protievropským obratem čtvrté Ficovy vlády na Slovensku – přesně těch politiků, k nimž se jak Andrej Babiš, tak i jeho koaliční partneři tak často hlásí jako k partnerům a vzorům.“
Přehlíživé reakce zástupců vládní koalice na nedělní demonstraci podle Cabady dobře ukazují, jak hluboká je míra neporozumění tomu, co znamená demokracie ve smyslu právního státu, široké společenské diskuse a respektu – jak ji zdůrazňuje občanský sektor – na straně jedné, a naopak pojetí demokracie jako tyranie dočasné většiny, jak ji vnímají současné vládní strany.
„Označování organizátorů či účastníků masové demonstrace za zmanipulované připomíná slovník předlistopadových komunistů. I tato reakce myslím může být podnětem k rozšiřování rámce protestů i požadavků formulovaných na nedělní demonstraci,“ uvažuje Cabada.
A pozastavuje se také nad jednotlivými požadavky Milionu chvilek. První požadavek je podle něj jasný. „Stažení zákona, který prošel první čtením v podivném nočním režimu a ignorováním desítek poslanců přihlášených do diskuse,“ připomíná.
A upozorňuje, že ho Babišova vláda prosadila bez jakékoli odborné diskuse, stylem nejdříve něco zrušíme a pak se teprve uvidí, čím zrušený funkční systém nahradíme. „Reakcí vládních politiků je, že se vlastně nic neděje, že přece nyní bude nějaká diskuse a podobně. Tedy arogance.“
„K ní,“ pokračuje politolog, „směřuje druhý i třetí požadavek, které cílí na způsob a styl vládnutí.“ Ilustrativní je podle něj chování motoristických ministrů a dalších nominantů, které vyhnalo z ministerstva životního prostředí nyní již desítky odborníků, stejně jako např. postup nového ředitele KRNAP.
„Podobně lze vnímat i novou kulturní politiku, napsanou a prosazenou bez jakékoli diskuse a škrtem dlouhodobě a široce diskutované předchozí úpravy,“ říká Cabada.
Čtvrtý požadavek, který je personální, bude podle něj jasně odmítnut. „Andrej Babiš uklidil Tomia Okamura do čela sněmovny, aby jej neměl ve vládě. Pokud by došlo k jeho převolení, rozpadne se provládní většina v dolní komoře,“ uvažuje Cabada.
A nakonec jeden paradox, který spočívá v tom, aby SPD již neměla svého ministra v čele ministerstva obrany, což je hojně diskutované téma v zákulisí české politiky.
„Disonance mezi premiérem a ministrem Zůnou jsou myslím také dobře viditelné, naposledy v situaci zcela odlišného informování o pozadí neúčasti českých vojáků na společném cvičení v Polsku,“ říká politolog.
Nicméně Andrej Babiš ani Tomio Okamura podle Cabady k tomuto případnému kroku určitě nesáhnou s odkazem, že vyslyšeli požadavky demonstrujících. „Naopak – spíše je to od změny může odradit,“ uzavírá.
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