Dezinformátorka Peterková je stíhaná za šíření poplašné zprávy. Chce být prezidentkou

Dezinformátorka Jana Peterková má další problém. Policie ji podle zjištění Aktuálně.cz stíhá za šíření poplašné zprávy. Peterková ve svých videích lživě uvedla, že v domově pro seniory v Měšicích u Prahy zemřelo po očkování proti koronaviru několik seniorů. Už před 14 dny jí za to soud nepravomocně nařídil, aby se pečovatelské službě, kterou osočila, omluvila a zaplatila odškodnění čtvrt milionu.

Před rokem Česko zaznamenalo do té doby nejvyšší počet zachycených případů koronaviru od počátku pandemie. Počet zemřelých na nemoc covid-19 se šplhal ke dvěma stovkám za den. Stát se prvními dostupnými vakcínami snažil naočkovat ty nejzranitelnější skupiny lidí - seniory.

Jana Peterková desítkám tisíc sledujících svých videí na sociálních sítích odvysílala, že v Měšicích u Prahy zemřelo po očkování několik seniorů. Na základě údajného svědectví zaměstnankyně domova pro seniory tvrdila, že jim personál vakcínu vpravil i násilně. V té době kvůli nedostatku očkovací látky přitom senioři v Měšicích na očkování teprve čekali a žena, jejímž tvrzením Peterková lež podkládala, tam už dávno nepracovala.

Přesto se dezinformace mezi lidmi rychle šířila. A staří a nemohoucí se pak báli nechat očkovat, a dokonce odmítali služby pečovatelů. Policie nyní Peterkovou obvinila za šíření poplašné zprávy. Protože se ho dle obvinění dopustila v nouzovém stavu, hrozí jí až osm let vězení.

Peterková: Útok na svobodu slova, budu kandidovat na prezidentku

Peterková své stíhání Aktuálně.cz potvrdila s tím, že jí policisté předali usnesení o zahájení trestního stíhání přímo v nemocnici, kde je aktuálně hospitalizovaná.

"V podstatě zcela zmizela svoboda slova, pokud mám být stíhaná za své aktivistické názory. Jsem politická aktivistka. Zahájím vlastní tour pro sehnání 50 tisíc podpisů a budu kandidovat na prezidentku," řekla Aktuálně.cz Peterková s tím, že je údajně kriminalizována stejně jako v Rusku opoziční politik Alexej Navalnyj.

Peterková se hájí, že pouze vycházela z informací, které jí poskytla někdejší pečovatelka domova pro seniory. Proti lži se už krátce po jejím rozšíření ohradila i samotná obec.

Vše jsem si vymyslela, Peterková mě využila, přiznala pečovatelka

Starosta napsal, že zdrojem nepravdivé informace je pečovatelka, která už se o seniory nestará. Někdejší zaměstnankyně pečovatelské společnosti Václava Vondráčková následně přiznala, že lhala. Svůj čin svedla na Janu Peterkovou, která jí prý nabízela finanční pomoc.

"Dnes jsem napsala omluvný dopis do pečovatelského domu v Měšicích, kde jsem se přiznala, že jsem si všechno vymyslela a že jsem byla ve špatné životní i finanční situaci a paní Peterková mně slíbila pomoc. Svůj slib nesplnila. Ze svých reportáží si vybírá, co se jí hodí, vše sestříhala. Já si jsem vědoma své chyby a následky si ponesu sama. Nebudu to mít tak lehké jako paní Peterková, já si nemůžu dovolit právníky tak, jak slibovala," napsala Václava Vondráčková na stránku Jany Peterkové.

Peterková ale ani potom videa nesmazala a mezi lidmi se šířila dále. Stíhání má na starosti odbor extremismu a terorismu spadající pod Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy.

Policisté se k tomu vyjadřovat nechtějí. "Průběh trestního řízení u konkrétních osob nekomentujeme," konstatoval mluvčí pražského policejního ředitelství Richard Hrdina.

Policie: Diametrální odchýlení ze zaručené svobody projevu

Ve sdělení obvinění, které má Aktuálně.cz k dispozici, detektivové dokládají odkazy na jednotlivá videa Peterkové a citacemi z nich, že dezinformátorka sama lži Vondráčkové dávala prostor "zcela úmyslně, promyšleně a opakovaně".

A navíc její tvrzení v dalších videích převzala. Za přitěžující okolnost přičítají policisté fakt, že je bývalou novinářkou - reportérkou televize Nova, takže si musí být vědomá, jak informace ověřovat a dále s nimi nakládat.

"Obviněná sama tvrdí, bez náznaku jakýchkoliv pochybností, že došlo k úmrtí seniorů po podání vakcín v domovu důchodců. (…) S cílem vyvolat v posluchačích a sledujících osobách pocit strachu z vakcinace," napsali policisté s tím, že dle jejich hodnocení se Peterková "diametrálně odchýlila z mezí ústavně zaručené svobody projevu" a překročila hranici zákona.

Detektivové konstatují, že mnohá tvrzení, která ve videích Peterkové zkoumali, stíhat nelze, protože jde o hodnotové soudy, které chrání ústavou zaručená svoboda projevu. Peterková je ale stíhaná i za další prokazatelné lži ve svých videích. Policisté například citují z její návštěvy v nemocnici Bulovka v Praze v září 2020.

"Vidíte to? Slyšíte ten řev toho dítěte? Viděli jste to, co dělají dětem. Už mi věříte, že odvlačují ze škol malé děti a rvou jim tady ty trubičky do nosu, přestože jim nic není? (…) Fašisti to jsou," vykládala Peterková v testovacím centru s tím, že dětem propichují mozek a děti jsou tímto způsobem úmyslně likvidované.

V dalších videích, která policie zmiňuje, Peterková tvrdila, že dochází k vojenskému puči a tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) používají stát proti vlastním občanům, provedli sabotáž a vojáci budou střílet na děti, když překročí pásku dětského hřiště.

Peterková už prohrála soud s pečovateli

"Obviněná svými výroky přesvědčuje posluchače a snaží se v nich záměrně vyvolat pocit strachu z toho, že osoby, které nepodstoupí očkování, budou umístěny do koncentračních táborů," píší dále vyšetřovatelé.

A dodávají, že "rétorika a komunikace obviněné byly způsobilé vyvolat u části obyvatelstva České republiky podložené obavy z možných budoucích událostí, které by zásadně negativně ovlivnily jejich život a vedly k ohrožení jejich života nebo majetku".

Stíhání je pro Peterkovou už druhý problém s úřady. Městský soud v Praze v polovině ledna nepravomocně vyhověl žalobě organizace, která se stará o seniory v Měšicích. Peterková se za lež musí omluvit, zaplatit náhradu škody čtvrt milionu korun a videa smazat. Peterková se hodlá odvolat. K soudu nepřišla. Tvrdí, že nedostala předvolání.

Pokud pravomocný rozsudek Peterková nesplní, žalobci podle něj zváží podání exekuce. Peterková má už celkem deset exekucí na desítky tisíc korun. Některé z roku 2010. V části z nich po ní exekutor vymáhá třeba jen tisíc korun. V posledním případě už po ní exekutor chce i náklady na proběhlý soud. Na svých sociálních sítích Peterková fanoušky pobízí, aby jí na její aktivity přispěli. Podobně jako další dezinformátoři, jejichž činnost Aktuálně.cz v posledních týdnech rozkrylo.

"Senioři se báli naší péče"

Mezi tím se z následků dezinformací zotavují senioři a jejich pečovatelé v Měšicích. "Šířením dezinformací byla poškozena především naše pověst u klientů-seniorů, o které pečujeme. Senioři jsou bohužel náchylnější k důvěře v dezinformace, neboť je pro ně obtížnější rozlišovat skutečně podložené informace od nepravdivých tvrzení," uvedla vedoucí pečovatelské služby Katarzyna Anna Porubská pro Aktuálně.cz.

Dodala, že se setkávali s dotazy od seniorů, kteří se o nepravdivých informací doslechli. Někteří odmítali ošetření nebo si už nechtěli nechat pomáhat s osobní hygienou. Zveřejněná videa podle ní vyvolala mnoho nenávistných reakcí.

"Potýkali jsme se s obavou svých zaměstnanců, kteří měli strach jezdit služebními vozy, které jsou polepené logem naší společnosti, obávali se o své bezpečí a měli psychické problémy nejen jezdit autem, ale také vypořádat se s touto situací. Ještě dnes, rok po kampani paní Peterkové, musíme některým seniorům vysvětlovat, že šlo o nepravdivé informace," podotkla vedoucí pečovatelské služby.