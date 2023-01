Dezinformátoři nejvíce útočí na Pavla. Chce nás vyslat do války, šíří lži internetem

Prodej nikotinových sáčků dětem zřejmě bude zakázán v souvislosti s ochranou před návykovými látkami. Koupit by si tento produkt mohli legálně do budoucna jen lidé starší 18 let. Počítá s tím novela poslanců vládních stran a ANO, kterou ve čtvrtek sněmovna téměř jednomyslně schválila už v první kole projednávání. Normu, která má i podporu kabinetu, nyní dostane k projednání Senát.

Novela zavádí pro prodej nikotinových sáčků stejnou regulaci, která už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety. Za porušení zákazu by hrozila finanční sankce. Předlohu poslanci zpracovali s ministerstvem zdravotnictví. Vyhláškou omezí ministerstvo od července příštího roku obsah nikotinu v nikotinových sáčcích a upraví také vzhled obalů, aby nebyly tolik lákavé pro děti.

"Nikotinový sáček se stává fenoménem zejména mladé generace, a to navzdory skutečnosti, kterou potvrzují i lékaři a adiktologové, že riziko vzniku závislosti na nikotinu je obrovské u kohokoli, tím spíše u dětí a mladistvých," uvedli tvůrci novely. Podle nich patřili předloni mezi nejpočetnější věkovou skupinu konzumentů nikotinových sáčků lidé od 15 do 24 let věku.