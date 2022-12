Dezinformátor Tušl je obžalovaný z popírání holokaustu, video točil přímo v Terezíně

Až tři roky vězení hrozí v nové kauze recidivistovi, dezinformátorovi a proruskému aktivistovi Patriku Tušlovi. Jak zjistilo Aktuálně.cz, třicetiletý muž je obžalován z popírání holokaustu. Hlavní líčení s ním začne příští rok v březnu. Tušl sedí od srpna ve vazbě. Soud se obává, že by Tušl pokračoval v šíření nenávisti vůči Ukrajincům, za což dostal nepravomocně deset měsíců vězení.

Letos v lednu si Patrik Tušl zajel do Terezína. Bylo to jen pár týdnů předtím, než si svět připomněl Mezinárodní den památky obětí holokaustu. Ten připadá na 27. ledna. V Terezíně v období okupace země nacistickým Německem fungovalo ghetto, odkud nacisté převáželi lidi do koncentračních a vyhlazovacích táborů.

Právě toto místo si Tušl vybral pro natočení videa, v němž podle obžaloby popíral holokaust. "Trestní řízení s Patrikem Tušlem probíhá u zdejšího soudu pro popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia," potvrdila Aktuálně.cz předsedkyně Okresního soudu v Litoměřicích Halka Lacinová.

V tuto chvíli není jasné, jak přesně měl Tušl zpochybňovat vyvražďování židů a dalších národností a etnik nacistickým režimem Adolfa Hitlera. Redakce ale zjistila, že video připravil s dalšími lidmi, kteří jsou obžalovaní s ním. Policie zahájila jejich stíhání letos 17. ledna. Všem v případě uznání viny hrozí až tři roky vězení.

V kauze už padl trestní příkaz

Kauzu má na starosti soudkyně Jana Satrapová. Jak zjistilo Aktuálně.cz, v případu už vynesla tresty. Vyřídila ho v neveřejném řízení takzvaným trestním příkazem. Rozhodla tedy "jen" na základě obžaloby a spisu bez projednání důkazů. Nyní však nelze zjistit, jaké sankce v kauze zazněly.

"Určitá rozhodnutí vydána ve věci byla, nicméně nejsou v právní moci, proto nemohu podrobněji informovat," vysvětlila předsedkyně soudu Lacinová. Proti trestnímu příkazu si Tušl a jeho spoluobžalovaní podali odpor, takže sankce neplatí a proběhne hlavní líčení. Soudkyně Satrapová ho nařídila na 10. března příštího roku.

V tuto chvíli čeká Tušl na hlavní líčení za mřížemi. Letos 26. října dostal u Okresního soudu v Kladně trest deseti měsíců vězení za hanobení národa a podněcování k nenávisti. S kolegou Tomášem Čermákem natočil video, v němž vybízeli občany, aby šli ublížit Ukrajincům, kteří chtěli 24. srpna na Václavském náměstí oslavit svůj státní svátek.

"Když video pustíte mezi lidi, ztrácíte nad ním kontrolu. Nevíte, kdo se na to podívá a co z toho vyzobne. Stačí, aby se našel jeden, který to přetaví v něco dalšího, a je problém," vysvětil jim soudce Vít Sochovský, když je poslal za mříže. Čermák dostal šest měsíců. Oba se odvolali, spis zamířil ke Krajskému soudu v Praze uplynulý pátek.

Tušla čekají další dva soudy

Patrik Tušl se zodpovídá ze dalších dvou deliktů. U Obvodního soudu pro Prahu 5 je obžalován z vyhrožování s cílem působit na úřední osobu, jednomu z pražských strážníků hrozil zavražděním. Ve stejné kauze ho státní zástupce obžaloval z vydírání Moniky Š., která na sociálních sítích rozkrývala jeho dezinformace. Hrozí mu až tři roky vězení.

Seznam Zprávy upozornily, že hlavní líčení mělo začít v polovině listopadu. Kvůli absenci Tušlova advokáta se však nekonalo. "Například mi přes skryté číslo, které se nedá zablokovat, volal ve tři, ve čtyři v noci. Po internetu šířil plán, že si pronajme byt blízko mě a znepříjemní mi život tak, že se budu muset odstěhovat," řekla serveru vydíraná žena.

U Obvodního soudu pro Prahu 8 má pak v 25. ledna příštího roku začít s Tušlem hlavní líčení, kde se bude zodpovídat z nebezpečného pronásledování a výtržnictví. Spolu s Tomášem Čermákem obtěžovali šéfa České lékařské komory Milana Kubka, který hájil restrikce proti šíření nemoci covid-19 a podporoval očkování.

S nimi je obžalován Zdeněk Masár, který se pohybuje v oblasti bojových sportů. Trojice hrubě urazila a dehonestovala biologa Jaroslava Flegra, také on vystupoval coby zastánce opatření proti covidu. Sám Tušl už dostal dříve pět pravomocných podmínek za nebezpečné vyhrožování, porušení domovní svobody či zanedbání povinné výživy.

Video: Nepravomocně odsouzení Patrik Tušl a Tomáš Čermák u soudu (26. 10. 2022)