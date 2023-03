Finsko i Pobaltí jedou. Česká obrana proti dezinformacím zaostává, má se ale kde učit

Na části železniční trati 300 z Přerova do Brna bude od pátku 24. března do 6. dubna kvůli dvěma navazujícím výlukám zastaven provoz vlaků. První nepřetržitá výluka začne v pátek od 19:40 v úseku mezi stanicemi Přerov, Kojetín a Rousínov. Potrvá do 30. března do 19:40 hod. Na tuto výluku pak naváže další 30. března od 19:40 do 6. dubna do 13:40 výluka v kratším úseku mezi Přerovem a Kojetínem. Připravena je náhradní přeprava cestujících autobusy. ČTK to dnes sdělil mluvčí Českých drah Petr Pošta.

"České dráhy zajistí během těchto výluk náhradní autobusovou dopravu. V první fázi výlukových prací, tedy od 24. až 30. března, bude náhradní autobusová doprava zajištěna místo všech osobních vlaků v úseku Vyškov na Moravě, Nezamyslice a Přerov a také místo rychlíků linky R12 Bouzov v úseku mezi stanicemi Brno hlavní nádraží a Nezamyslice," uvedl Pošta. Sobotní spěšný vlak Sp 1783 z Brna, přes Kojetín do Frenštátu pod Radhoštěm a nedělní vlak Sp 1784 v opačném směru budou nahrazeny autobusy v úseku mezi stanicemi Brno hlavní nádraží - Kojetín a zpět. Náhradní autobusová doprava bude jezdit podle výlukového jízdního řádu.

V období od 30. března do 6. dubna bude výluka pokračovat v úseku mezi Přerovem a Kojetínem. Na trati bude platit uprav upravený výlukový jízdní řád.