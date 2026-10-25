Devadesátka jako nový normál. Jak se může svět připravit na dlouhověkost

Možnost, že by se člověk dožil devadesátých narozenin v plné síle, byla v minulých generacích ojedinělým úkazem. Ještě v polovině minulého století se lidé v Evropě běžně dožívali pouhých 62 let. Dnes už je to zhruba osmdesát let a na konci tohoto století by se měli dožívat devadesátky.
Zatímco však medicína či biotechnologie postupují mílovými kroky a umožňují nám žít déle než kdy jindy, naše společenské instituce, ekonomické modely, urbanismus či kulturní vzorce zůstávají uvízlé v minulém století.
Donedávna ustálená představa, že člověk do pětadvaceti let studuje, do šedesáti pěti pracuje víceméně v jednom oboru a pak stráví deset či v lepším případě i o něco více let na zaslouženém odpočinku, se ve světle nové demografické reality pomalu ale jistě rozpadá.
Svět v následujících dekádách nevyhnutelně zestárne a společnost to zásadně promění. Co nás všechno čeká? A jak se na tuhle v lidské historii nikdy neviděnou změnu připravit?
Rozpad dosavadního modelu života
Model, na kterém stála společnost v posledním století, byl přímočarý. Nejprve se člověk vzdělává, pak pracuje a na sklonku života si užívá zaslouženého důchodu.
Tento koncept byl mimořádně funkční v době, kdy lidé odcházeli do penze v 60 letech a žili v průměru dalších 10 až 15 let. Pokud však před sebou máte po šedesátce dalších 30 či více let plnohodnotného a aktivního života, staré schéma nedává smysl.
Jak ve své knize The 100-Year Life: Living and Working in an Age of Longevity upozorňují profesorka managementu Lynda Gratton a profesor ekonomie Andrew Scott z London Business School, dosavadní životní model tří uzavřených bloků „studium – práce – důchod“ už nebude funkční.
Nahrazen by podle nich měl být průběžným střídáním a prolínáním období, kdy budou lidé měnit kariéry, využívat pauzy na vzdělávání a rekvalifikaci.
S tím souvisí i další fenomén – umění pracovat dlouho bude spočívat v odpočinku a regeneraci vestavěné přímo do průběhu kariéry, nikoliv odložené až na její samotný závěr. Mnozí lidé si tak budou v jakémkoliv věku brát volno na přehodnocení osobních hodnot, regeneraci, studium nového oboru nebo spuštění vlastní podnikatelské aktivity.
Několik kariér za sebou
Dovednosti získané ve 20 letech nemohou logicky vydržet půl století až do pětasedmdesátky, a to zejména v éře překotného rozvoje umělé inteligence a automatizace.
Celoživotní vzdělávání se tak stane základní podmínkou sociálního i ekonomického přežití. Místo jedné kariéry bude v příštích dekádách naprosto běžné, že člověk absolvuje vícero plnohodnotných profesních drah v odlišných odvětvích.
Tento posun si vyžádá hlubokou reformu akademického sektoru. Školství, které je dnes primárně nastavené na mladé lidi, se bude muset přetvořit na celoživotní vzdělávací instituci a šedesátníci vracející se do škol všech možných typů už nebudou kuriozitou.
Proměnit se bude muset podle Lyndy Gratton a Andrewa Scotta i pracovní trh. Lidé se budou muset zbavit odporu a obav z toho, že budou pracovat do 75 i více let, a přizpůsobit se tomu musí i zaměstnavatelé. Sedmdesátníci samozřejmě nebudou moci vykonávat stejně fyzicky či psychicky vyčerpávající práci jako třicátníci.
Aby byla práce v pokročilém věku dlouhodobě udržitelná a naplňující, musí se proměnit její samotná organizace i firemní kultura. Místo skoku ze stoprocentního nasazení do důchodcovských papučí nastoupí pozvolný útlum v podobě transformace úvazků. Starší pracovníci mohou přecházet do rolí interních mentorů nebo nezávislých konzultantů.
Firmy přitom nemusí vnímat zaměstnávání lidí v pokročilém věku jako nutné zlo. Podle analýz organizace OECD zpracovaných v rámci dlouhodobé iniciativy Promoting an Age-Inclusive Workforce přináší mezigenerační diverzita podnikům prokazatelné ekonomické výhody a vyšší stabilitu.
Zatímco mladší generace excelují v dravosti či rychlé adaptaci na nové digitální nástroje, starší pracovníci disponují zase vysokou emocionální inteligencí, schopností řešit komplexní mezilidské a krizové situace.
Má to háček
Tato teorie má ale dvě zásadní vady. Za prvé nepočítá s tím, že kvůli nástupu AI už nebude know-how starších zaměstnanců tolik zapotřebí a tito lidé budou mít problém sehnat práci.
I kdyby se tak ale nestalo, je tu druhý problém. Role mentora či konzultanta se může v 70 letech zhostit architekt nebo právník. Zedník, mechanik nebo pracovník ve skladu ale bude v tomhle věku nutně narážet na biologické limity lidského těla.
Manuálně pracujícím tak může hrozit, že se ocitnou v pasti chudoby. Mohou zůstat v systému částečných či plných invalidních důchodů nebo odejít do předčasného důchodu za cenu jeho trvalého finančního krácení, případně budou s obtížemi hledat práci.
Pokud u této skupiny obyvatel nastane pozvolný útlum pracovní aktivity, nebude mít formu „manažerského poradenství“, ale spíše několik jiných možných podob. Může dojít ke snížení fyzické náročnosti jejich práce, místo tělesně náročné novovýroby mohou například přejít do servisu a údržby, kde rozhoduje zkušenost a detailní znalost strojů spíše než hrubá síla.
Možností je i zkrácení pracovního týdne na tři až čtyři dny, přičemž výpadek příjmu bude v budoucnu muset částečně dorovnávat důchodový systém. Ten se ale v důsledku demografických změn dostane pod obrovský tlak.
Být co nejdéle zdraví
Průběžné důchodové systémy, kdy odvody dnešních pracujících okamžitě financují penze dnešních důchodců, se v Evropě plně prosadily v polovině 20. století a byly navrženy pro zcela odlišnou demografickou strukturu.
V Československu poloviny minulého století připadalo na jednoho důchodce asi sedm pracujících, dnes je to jen zhruba dva a půl pracujícího a tento poměr se bude dále snižovat.
Pokud by lidé i nadále odcházeli do penze v 65 až 67 letech a dožívali se běžně 90 a více let, nedokázal by žádný veřejný rozpočet na světě takový systém udržet bez drastického zvýšení daňové zátěže nebo dramatického propadu životní úrovně seniorů.
Jaké je tedy řešení, aby státní kasa vydržela zestárnutí populace? Určitě nepostačí jen mechanické posouvání věkové hranice odchodu do důchodu, bude zapotřebí soustředit se především na prodloužení délky života prožité ve zdraví. Tedy bez chronických onemocnění a závislosti na péči jiných lidí.
Proaktivní medicína
Jak píše lékař Peter Attia ve své knize Outlive: The Science and Art of Longevity, bude proto zapotřebí přejít od reaktivní medicíny k medicíně proaktivní. Zatímco současný zdravotní systém čeká na vznik diagnostikovatelného onemocnění a následně tlumí jeho symptomy nebo zpomaluje rozvoj, proaktivní medicína se chce dívat na zdravotní stav jedince s horizontem desítek let dopředu.
Zaměřuje se na časnou prevenci prostřednictvím úpravy metabolického zdraví, personalizovaného silového i kardio tréninku, optimalizace výživy a spánku a včasné farmakologické či genetické intervence.
Pokud se díky tomuto přístupu podaří dosáhnout stlačení nemocnosti do posledních několika měsíců či málo let života, celkové náklady na zdravotní péči výrazně klesnou, přestože populace bude výrazně starší.
Jeden partner na celý život?
Prodloužení lidského života zásadním způsobem přepíše i anatomii rodinných vztahů. Zatímco v průběhu 20. století byla normou třígenerační rodina sestávající z prarodičů, rodičů a dětí, v průběhu 21. století se podle některých predikcí stane standardem soužití čtyř či i více generací vedle sebe.
Praprarodiče už nebudou jen vzdálenými postavami z fotografií, ale aktivními aktéry rodinného dění. Otázkou ale samozřejmě je, kolik prarodičů se kvůli nízké porodnosti vnoučat vůbec dočká.
Pravděpodobně projde proměnou i tradiční koncept manželství či partnerství. Už proto, že formulace „dokud nás smrt nerozdělí“ získává v kontextu devadesáti- i víceleté životní perspektivy zcela nový rozměr.
Strávit s jedním partnerem šedesát či sedmdesát let vyžaduje mimořádnou schopnost paralelního osobnostního vývoje a přizpůsobivosti. Sociologové proto předpovídají nárůst sériové monogamie – lidé běžně prožijí vícero plnohodnotných partnerství, z nichž každé bude odpovídat jiné životní etapě.
Tento demografický vývoj staví před nové výzvy také architekturu a urbanismus. Současná města a sídliště navržená na základě nukleární rodiny (rodiče a dvě děti) přestávají vyhovovat.
Vznikat musí nové formy bydlení pro více generací (například model, kdy studenti bydlí v domovech pro seniory za snížený nájem výměnou za strávený čas s důchodci a výpomoc), bezbariérová inteligentní města s dostatkem veřejného prostoru pro setkávání a se snadnou dostupností služeb pro obyvatele libovolného věku a fyzické zdatnosti.
Vláda starých
Při pohledu na sedmdesátileté a starší politické vůdce stojící dnes v čele velmocí se do mysli vkrádá i obava, že ve světě bude nutně hrozit gerontokracie, neboť postupu v kariérním žebříčku zabrání starší generace, která nebude chtít opustit své vedoucí pozice.
Píše o tom například Francis Fukuyama v knize Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution, v níž varuje, že se zpomalí nástup nových myšlenek a inovací, protože mladší generace se k reálné rozhodovací moci dostanou výrazně později.
Podobné myšlenky zformuloval před 12 lety americký lékař Ezekiel Emanuel ve své eseji pro časopis The Atlantic s provokativním názvem Why I Hope to Die at 75. Jak tvrdí, extrémní prodlužování života a přetrvávání na klíčových společenských a profesních pozicích vede k mentální a institucionální skleróze.
Poukazuje na to, že pokud starší generace neuvolní místa, brzdí to kreativitu a dynamiku celého systému i kariérní růst nastupujících generací.
Bude proto zapotřebí změnit tradiční korporátní struktury, které byly navrženy pro kratší průměrnou délku života a dřívější odchody do důchodu. Když se tak nestane, dlouhověkost povede k systémovému „ucpání“ kariérních trubek.
Rozdělená společnost
Jedním z největších rizik spjatých s dlouhověkostí je vznik hluboké sociální a biologické propasti v populaci.
Kdyby byly moderní medicínské metody prodlužující život kvůli své ceně dostupné pouze movitější vrstvě obyvatelstva, může vzniknout novodobá kastovní společnost. Zatímco bohatí budou žít déle a zdravěji, nízkopříjmové skupiny budou čelit předčasnému biologickému stárnutí a chronickým nemocem.
Bohatí by ve světě stoletých měli navíc bohatnout mnohem rychleji než zbytek populace, protože matematika dlouhodobých investic hraje ve prospěch těch, kteří mají kapitál a dostatek času. Jinak řečeno, bohatí budou vydělávat delší dobu a budou tak mít i více času na zhodnocování majetku, zatímco lidé žijící z měsíční mzdy z delšího života finančně nevytěží nic.
Naopak bude této skupině obyvatel hrozit, že se pro ni pokročilý věk stane finančním rizikem. Náklady na celodenní pobytovou či asistovanou péči mohou během několika let rozpustit celoživotní úspory. A zatímco bohaté rodiny budou moci tuto péči hradit z výnosů kapitálu, rodiny střední třídy mohou přijít o možnost předat majetek dalším generacím.
Hrozit bude rovněž dvoukolejnost sociálního a zdravotního systému, tedy že vznikne výrazný rozdíl mezi komerčním sektorem špičkové péče pro majetné dlouhověké seniory a přetíženým veřejným systémem sociální a zdravotní péče, který bude čelit chronickému nedostatku financí i personálu.
Propast se může objevit i na pracovním trhu. Již bylo zmíněno, že v kariéře trvající 50 až 60 let může být zapotřebí několikrát změnit profesi. Bohatší pracovníci si budou moci dovolit neplacené kariérní pauzy, rekvalifikace a studium v pokročilém věku, aby získali vzdělání pro přechod do nových oborů.
Oproti tomu nízkopříjmovým pracovníkům hrozí, že budou muset zůstávat v pracovním procesu nepřetržitě, aby byli schopni pokrýt běžné životní náklady. Mohou tak uvíznout v manuálních či snadno automatizovatelných pozicích s klesající reálnou mzdou.
Hrozba i příležitost
Lidská společnost stojí před jedním z velkých milníků ve své historii. Prodloužení věku dožití, klesající porodnost a s tím související nevyhnutelné stárnutí lidské populace promění mnohá ekonomická i sociální pravidla. Možná jsme si až příliš zvykli nahlížet na tento fenomén optikou rizik a hrozeb, která s sebou přináší.
Stárnutí populace ale nemusí znamenat jen neudržitelnou zátěž pro veřejné rozpočty ani stagnaci lidského potenciálu. Klíčem k úspěchu je proměna pohledu na samotnou délku života. Pokud dokážeme skrze proaktivní prevenci a nové technologie stlačit u všech vrstev obyvatelstva období nemocí do závěrečných měsíců života a zároveň zrušit věkové bariéry na pracovním trhu, může ekonomika fungovat i s vysokým podílem starších lidí.
V takovém prostředí nebudou starší generace jen pasivními příjemci sociálních dávek, ale nositeli zkušeností, kapitálu i mezigenerační stability.
Před společností stojí také zásadní etická výzva: zabránit tomu, aby se dlouhověkost a zdraví staly výsadou úzké skupiny majetných. Vytvoření dostupné infrastruktury pro celoživotní vzdělávání a spravedlivý přístup k zdravotnictví jsou základními podmínkami pro to, aby prodloužení lidského života vedlo k celkovému vzestupu společnosti, nikoliv k její rozpolcenosti.
Nakonec ale stejně platí jedno. Ačkoliv většina lidí následujících generací bude velmi pravděpodobně žít delší život než generace předešlé, jeho kvalita nakonec nebude měřena tím, kolik let k němu dokážou přidat, ale tím, jak naloží s časem, který jim byl vyměřen. A to platí od počátku lidstva.
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