Poplatky ve zdravotnictví. To je evergreen, který se tu a tam občas vrací. Nyní lidé platí za návštěvu pohotovosti 90 korun. Podle stínového ministra zdravotnictví a poslance ODS Štěpána Slováka (ODS) je to ale málo. On sám chce tento poplatek zvýšit na více než dvojnásobek. Kromě toho mladá naděje občanských demokratů zvažuje zavedení poplatku za zneužití záchranky.
Poplatky u lékaře a za recept se zavedly v roce 2008, kdy byl ministrem zdravotnictví za občanské demokraty Tomáš Julínek. Ty nakonec vydržely sedm let, než byly v roce 2015 zrušeny. Až na jednu výjimku.
Tou je 90 korun, které musí pacient zaplatit za návštěvu pohotovosti. I tady existují výjimky, třeba když je pacient hospitalizovaný.
„Co se týká poplatků jako celku, tak dokud neuděláme novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, nemá smysl se o nich bavit,“ řekl pro Aktuálně.cz Slovák, i když připouští, že se o tom vede intenzivní debata.
Poplatek za pohotovost by ale rád navýšil. Podle Slováka je necelá stokoruna za pohotovost málo. „My tento poplatek chceme zvednout z 90 korun na 200 korun. Myslím si, že to není nijak masivní navýšení. Je to něco, co zůstane i pro udržení kvality pohotovostí,“ tvrdí poslanec.
Ten jako argument pro navýšení uvádí nadužívání služeb pohotovostí. „Vidíme, že pohotovosti jsou bohužel zneužívané, chodí tam pacienti, kteří reálně patří k praktickému lékaři. My je chceme nasměřovat, ať k nim chodí,“ míní Slovák.
Konec zneužívání sanitek?
Slovák pak chce vést debatu i o tom, jak zabránit zneužívání zdravotnických záchranných služeb. „Část pacientů má pocit, že když si zavolá sanitku, tak v uvozovkách předběhne frontu na pohotovosti a všechno bude v pořádku,“ vysvětluje důležitost změny stínový ministr.
On sám pak o novince mluví jako o poplatku za zbytečný výjezd záchranné služby. „Bavíme se o tom jestli, to bude 500, nebo 1000 korun. Tenhle poplatek má sloužit k tomu, aby odradil část populace od zneužívání zdravotnické záchranné služby,“ řekl k tomu Slovák.
Podle něj poskytovatel služby, lékař i záchranář dokážou posoudit, jestli šlo o oprávněný výjezd či nikoliv. „Je to debata, kterou řešíme a nechci to prezentovat jako hotovou věc,“ podotkl k tomu Slovák s tím, že chce věci představovat postupně, když budou připravené v „mašličkách“.
Konečně pořádná reforma
Slovák už představil část svých plánů, co se má změnit v českém zdravotnictví. Soubor opatření nazval Konečně pořádná reforma zdravotnictví.
Slovák třeba chce změny ve zdravotním pojištění, kdy by chtěl mít nastavenou variantu fixního pojistného. K tomu by přidal variabilní část, na které by se podíleli zaměstnanci, zaměstnavatelé i zdravotní pojišťovny.
„Tam by se promítaly i případně rizikové aspekty daného pojištěnce. Neznamenalo by to ohrožení základní dostupnosti zdravotních služeb, ale bavíme se o připojištění hotelových či stravovacích služeb,“ dodal Slovák.
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