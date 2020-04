Dětští lékaři stále nemají dostatek pomůcek. Jeden respirátor na den nestačí, říkají

Dětští lékaři stále nemají dostatek ochranných pomůcek. Jeden respirátor na den nestačí, chybí podle nich i ochranné brýle nebo štíty, nedostává se rukavic nebo dezinfekce. Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost o tom v úterý informovalo v tiskové zprávě. Praktických lékařů pro děti a dorost je v Česku zhruba 4800, většina z nich má otevřeno.

"Dostali jsme nějaké roušky, jeden respirátor na den, což samozřejmě nestačí. Správně bychom měli mít i další doporučené ochranné pomůcky, respirátor bychom měli měnit zhruba po čtyřech hodinách, nemluvě o tom, že pokud bychom se šli najíst nebo napít, tak hrozí při chybné manipulaci kontaminace," uvedla předsedkyně sdružení Ilona Hülleová.

Dětští lékaři nemohou odmítat ani děti, které mají teplotu nebo kašlou. "Pomáhá nám, že známe rodinnou anamnézu a samotného pacienta, takže víme, že když je dítě alergik a začíná pylová sezona, zřejmě má jeho kašel na svědomí něco jiného než covid-19. Snažíme se provoz ordinací maximálně zachovat, po každém pacientovi vše dezinfikujeme, větráme. Na hygienu, infekční oddělení či dětské oddělení v nemocnici posíláme naše pacienty, jen když máme vážné podezření," sdělila.

Lékaři se snaží ochránit děti a jejich rodiče, kteří do ordinací přicházejí, ordinační hodiny tak často rozdělili na čas pro nemocné a čas pro zdravé děti, které přicházejí například pro očkování. Hülleová ale upozornila na to, že musí chránit i sebe, protože průměrný věk dětského lékaře v Česku je 60 let.

Očkování nelze odkládat

Pacienti i doprovod by si měli podle Státního zdravotního ústavu při ošetřování nechat na obličeji roušku. Lékař by je měl podle doporučení ústavu ošetřovat s respirátorem třídy FFP2 nebo FFP3, jednorázovými rukavicemi, pláštěm a ochranou očí. Případné děti v karanténě mají lékaři ošetřovat v jejich domácím prostředí nebo jako poslední před uzavřením a dezinfekcí ordinace.

Rodiče se podle Hülleové dětských lékařů nejčastěji ptají, zda mají s dítětem dorazit na preventivní prohlídku nebo očkování. "Černý kašel, spalničky nebo riziko tetanu se vyskytují i v době pandemie a mohou dítě vážně ohrozit," uvedla. U dětí bez zjevných potíží podle ní není nutné očkování odkládat, pokud není v karanténě. "Když bychom na očkování rezignovali, mohou se vracet choroby, s nimiž se už naše společnost dříve vypořádala," uvedla.

V Česku je k dnešnímu dni více než 4800 lidí s pozitivním výsledkem testu na nákazu novým typem koronaviru. Dětí do 14 let je mezi nimi méně než šest procent. Podle odborníků děti v naprosté většině mají velmi mírné příznaky, někdy nemoc u nich rodiče ani nepoznají. Často ale kvůli tomuto nenápadnému průběhu mohou nakazit své rodiče nebo prarodiče, kteří jsou jako senioři nemocí nejohroženější skupinou.