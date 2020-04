Na dětské domovy se úplně zapomnělo, říká filantrop. Přibývá v nich útěků i agrese

Tomáš Slavata je filantrop, který dlouhodobě podporuje dětské domovy napříč republikou, a to finančně, materiálně i pořádáním sportovních a zážitkových akcí. Když vypukla koronavirová epidemie, mnohé dětské domovy mu psaly, že na ně všichni zapomněli. Personál nemá dostatek ochranných prostředků a přibývá i útěkářů, kteří nezvládali karanténu na pár metrech čtverečních.

Stát dal dětské domovy do karantény a tím měl zdánlivě situaci podchycenou. Nikdo neřešil, že by se nemoc mohla rozšířit i tak, neboť vychovatelé odcházejí za svými rodinami, a navíc v době vyhlášení karantény pobývali na víkendech či jarních prázdninách u svých rodin i mnozí dětští chovanci. A do třetice, přibývá útěkářů, kteří mohou nákazu do domova přinést zvenku. Ostatně do jednoho takového zařízení už podle Slavatových informací dítě zvenku koronavirus zavleklo a část personálu se nakazila.

Filantrop proto začal obvolávat své sponzory a partnery, kteří mu přispívají na pořádání závodů pro děti z dětských domovů. Letošní ročník by se stejně kvůli nouzovému stavu a omezení pohybu konat nemohl. Během telefonátů zjistil, že firma Manufaktura, která vyrábí kosmetiku a poskytuje mu na závody dárkové balíčky, produkuje i vlastní antibakteriální gely a udělala by pro něj i dobrou cenu.

Okamžitě začal propočítávat, kolik dětských domovů v Česku je a kolik gelů by bylo potřeba vyrobit a rozvézt, aby všem dokázal nějaké poskytnout. Všichni jeho partneři se změnou investic souhlasili a poslali ještě mnohem víc než normálně. Kromě gelů tak mohl nakoupit a rozvézt také sladkosti, deskové hry a míče pro děti, aby měly během karantény co dělat. A také energy drinky pro vychovatele, aby ten nápor vydrželi.

Za pár dnů už Slavata vyskladnil u sebe na zahradě 300 litrů antibakteriálního gelu v baleních po 215 mililitrech a se svými pomocníky je nabalíčkoval pro 107 dětských domovů, které se mu ozvaly s tím, že jejich zásoby dezinfekcí se tenčí, nebo dokonce nemají žádné. Část věnoval také nadaci Dobrý anděl, která se postarala o distribuci mezi děti s onkologickým onemocněním.

Děti riziková skupina nejsou, jejich vychovatelé ano

"Stát si zřejmě neuvědomil, že se v dětských domovech může jednat o podobnou časovanou bombu jako v domovech pro seniory. Všichni víme, že děti nejsou riziková skupina. Ale personál ano, jsou to nejčastěji lidé starší 50 let a ti nejsou v karanténě, odcházejí ven za svými rodinami a zase se vrací. Ve všech dětských domovech mají už nyní problém s nedostatkem lidí, protože část zůstala se svými dětmi doma. A kdo nahradí ty další, kdyby onemocněli?" ptá se Tomáš Slavata.

Ve středu 25. března proto zahájil velkou logistickou akci, kdy ze své zahrady na okraji Prahy dokázal za pomoci nejrůznějších spojek a dobrovolníků ve všech českých krajích rozvézt dezinfekci na ruce a další pomoc po více než stovce dětských domovů. Tým přitom najezdil téměř 12 tisíc kilometrů. Někteří Slavatovi koordinátoři přibalili i vlastnoručně šité roušky, také jich byl v těchto zařízeních nedostatek. Mnohé domovy si ale roušky vyrábějí samy a některé zvládají dokonce zásobit i místní zdravotnická zařízení, protože chtějí nejen pomoc dostávat, ale i samy pomáhat.

O týden později Slavatův tým akci zopakoval, tentokrát se týkala 130 domovů i výchovných ústavů či azylových domů a jeho tým najezdil přes 14 tisíc kilometrů. Poté si jeho akcí všimly některé kraje a začaly reagovat.

"Přišlo mi, jako kdyby tyto ústavy pro ně předtím neexistovaly. Kdybych se v tomto prostředí tolik let nepohyboval, tak by se k nim brzká pomoc nedostala. Nezareagovaly ani velké nadace a velké neziskovky, které vybírají na pomoc spoustu peněz. Nebyly jim schopné uvolnit nějaké finance. Když jsme to rozjeli, začali se k nám i oni připojovat, což je super. Ale nejdříve jsme to museli rozjet," líčí filantrop.

Jeho slova potvrzují i mnohé dětské domovy ve svých děkovných e-mailech. "Trefil jste zrovna jedno z bolavých míst - tento týden nám gely na mytí rukou dojdou a nikde nejsou k sehnání. Jsem vám i všem vašim dobrovolníkům vděčný za skvěle zorganizovanou akci. Na dětské domovy se totiž úplně zapomnělo, a tak je dvojnásobně příjemné cítit, že se někdo zajímá a pomáhá," napsal mu například jeden z ředitelů.

"Jste skutečně první, kteří nám tímto způsobem pomohli. Veškeré prosby na zřizovatele našich zařízení nebyly bohužel k naší lítosti vyslyšeny," stojí v dopise z ústavu v jiné části republiky. Redakce má jména autorů k dispozici, ale nebude je zveřejňovat, protože šlo o soukromé e-maily.

Vyjádření ministerstva školství k dětským domovům "Zajištění ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků je v kompetenci místně příslušného zřizovatele daného dětského domova, tím jsou nejčastěji jednotlivé kraje. Vlastní proces koordinace rozdělování dodávek na úrovni krajů je pak v kompetenci krajského krizového štábu a následně krajského úřadu, a to průběžně podle aktuální prioritizace."

"Personál jede neskutečnou hranu"

Nedostatek ochranných pomůcek však není to jediné, co dětské domovy nyní trápí. Jelikož jsou už několik týdnů v povinné karanténě, děti nesmí ven a mohou se pohybovat pouze v budově a na vlastním pozemku. Jenže tím mnohdy je jen malá zahrada, která musí stačit pro padesát až sto dětí.

Domovy se starají i o autisty či o mentálně postižené děti, kterým jde těžko vysvětlit, proč najednou nemohou dělat to co dříve a proč se nesmí chodit ven mimo areál ústavu. "Na tyhle obětavé lidi se zapomnělo, nikdo je nezabezpečil, neposílil jejich řady ani jim nevyjádřil podporu," říká Tomáš Slavata.

Podle něj by bylo řešením, kdyby kraje začaly sdružovat dobrovolníky a třeba studenty speciální pedagogiky, kteří by posílili personál v sociálních službách, stejně jako to stát udělal v případě mediků, kteří vypomáhají přetíženým zdravotníkům.

Slavatův tým zaváží pomůcky také do výchovných ústavů. Zde pobývají i značně problémové či hyperaktivní děti, takže opět platí, že udržet je takzvaně "pod zámkem" bývá problém. "Personál jede neskutečnou hranu. Normálně ráno vylifrovali děti do školy, odpoledne měly různé kroužky, takže režim tam fungoval podobně jako v běžných rodinách. Ale dneska? Mají je na starosti 24 hodin denně," líčí.

Každý vychovatel má v rodinné skupince osm až devět dětí, každé v jiném věku, každé s jinými potřebami. Navíc musí teď zastat i jejich vzdělávání. "Stále se tu ukazuje, jak má běžná rodina problém postarat se nyní o své děti, když najednou zůstaly doma a musí jim nahradit i učitele. A to mají dva tři potomky. Ale co tihle vychovatelé s osmi, často i problémovými dětmi?" ptá se Slavata.

"My se snažíme pro děti dělat maximum. Šijeme roušky, děláme možné i nemožné, abychom jim ulehčili v jejich 'domácím vězení'. Ty naše děti to mají opravdu těžké - mají zakázané návštěvy, osobní vycházky, víkendové dovolenky k rodičům a moc klidu si v tom našem 'včelím úle' neužijí. Stále nějaké zákazy a příkazy, ponorka už taky funguje. O to víc si vážíme i sebemenší pomoci a ocenění naší práce," líčí zaměstnankyně dalšího z domovů.

Přibývá útěkářů

Tím, jak se padesátka až stovka svěřenců musí od rána do večera pohybovat jen v budově nebo v malém venkovním areálu, roste napětí, stres a agresivita svěřenců. Zdaleka ne každé zařízení má k dispozici tělocvičnu nebo fotbalové hřiště. "Děti chtějí dýchat svobodu, lézt po stromech, pobíhat v přírodě. Najednou přicházejí i o to poslední, co ve svém těžkém osudu mají," připomíná filantrop.

Narůstá proto počet útěků. Zvláště teenageři karanténu často nezvládají a utíkají pryč. Domov je musí nahlásit na policii, která za dva tři dny dítě přivede. Jenže tím to nekončí, spíše začíná. S útěkářem by se mělo zacházet jako s potenciálně nakaženým, tedy pracovat s ním v ochranných oblecích, které ale domovy nemají, a také ho oddělit od ostatního kolektivu, ačkoliv mnohá zařízení mají stop stav a jsou plná a personálu rovněž není nazbyt.

A přitom stačí, aby sem jedno dítě koronavirus zavleklo, nakazilo personál a vznikne závažný problém. Momentálně totiž zřizovatelé, většinou kraje, nemají nikoho, kdo by pracovníky nahradil. Tak jak už se to stalo v prvním zařízení.

"Poslední dny jsou vážně dost náročné. Ať už to je na skupině, kde jsou malé děti, nebo na skupině, kde jsou samí puberťáci. Zkrátka všichni vychovatelé toho mají dost," potvrzuje jeden z vychovatelů dětského domova.

Tomáš Slavata proto nepolevuje ve svém úsilí a ve středu 8. dubna znovu rozjede celorepublikovou rozvážku po dětských domovech. Od Manufaktury se mu totiž podařilo sehnat tisíc litrů dezinfekce Anticovid na čištění povrchů. Zahrádku už má opět plnou materiálu a lahviček a se svým týmem rozpočítává a balíčkuje, aby se auta dobrovolníků mohla znovu rozjet po republice.