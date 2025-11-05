Domácí

Děti z dětského domova tu nechceme, zní z jihu Čech. "Smutné zjištění," opáčil Kuba

před 1 hodinou
V Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku někteří obyvatelé místní části nesouhlasí s přesunem 12 dětí z dětského domova v Boršově do objektu, který vlastní Jihočeský kraj. Jde o projekt, kdy by děti měly žít v takzvaných rodinných domovech. Část obyvatel Hluboké nad Vltavou se obává, že s příchodem dětí z dětského domova může mimo jiné stoupnout kriminalita v lokalitě.
Martin Kuba.
Martin Kuba. | Foto: ČTK

Upozornila na to Jihočeská televize a následně Novinky.cz.

"Kupujeme menší domy, v nichž by mohli žít menší skupiny dětí se svými vychovateli, aby se prostředí co nejvíce blížilo rodině," řekl jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

V Hluboké nad Vltavou tak vznikl dvojdomek, v němž budou dvě skupiny po šesti dětech. Všechny se tam přesunou z dětského domova v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku.

Kuba uvedl, že jej reakce některých obyvatel Hluboké nad Vltavou překvapila. "Je to pro mě smutné zjištění. Je pro mě naprosto nepřijatelné, abychom dětem z dětského domova nedopřáli normální život. Znám osobně příběhy některých dětí. Vím, čím si musely projít, a přitom to samy nezavinily," uvedl hejtman.

V jihočeských dětských domovech v současnosti žije přibližně 250 dětí. Na jihu Čech chtějí projekt přesunu dětí do rodinných domovů využít dětské domovy v Boršově nad Vltavou na Českobudějovicku, Horní Plané na Českokrumlovsku, Radeníně na Táborsku a v Písku. Jihočeský kraj proto koupil sedm nemovitostí, které upravuje, aby vyhovovaly daným podmínkám.

 
Další zprávy