Děti už nebudou muset vídat rodiče, kteří je bili nebo zneužívali. Soud jim odebere rodičovská práva

Opatrovnické soudy by v budoucnu měly mít povinnost posoudit, zda ve vztahu k dítěti neexistují důvody pro zbavení rodičovské odpovědnosti rodiče, který se vůči dítěti či druhému rodiči dopustil domácího násilí.
Počítá s tím novela občanského zákoníku, která míří do připomínkového řízení, a kterou dnes novinářům představili ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) a předsedkyně koaličního klubu ANO Taťána Malá. Novela má podle nich mimo jiné také při rozvodech více upřednostnit bezpečí a zájmy dítěte.
Rodič, který se dopustí domácího násilí, by podle Tejce musel nadále platit výživné na dítě, mohl by se s dítětem i stýkat, ale spíše v asistované formě nebo například přes videohovor. Nemohl by ale podle ministra rozhodovat o důležitých věcech, jako kde bude bydlet či kam bude chodit do školy.
Dosud opatrovnické soudy mohly rozhodnout o pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti, pokud hrozilo narušení citového nebo psychického vývoje dítěte.
Soudy by měly při posuzování toho, jak budou rodiče o dítě po rozvodu pečovat, posoudit zájem dítěte, podle novely by měly zohlednit především ochranu rodinného prostředí, zajištění potřeb dítěte, ale i jeho názor. Novela by měla rovněž umožnit rozvody bez nařízeného jednání v případě, kdy rodiče uzavřou dohodu. Odstraňuje také některé duplicity týkající se soudních poplatků.
Pomáhat rozhodnout budou experti
V připomínkovém řízení by podle Tejce měla v novele přibýt i část, která specifikuje roli mezioborových týmů, jež mají do budoucna soudcům pomáhat při rozhodování o dětech při rozvodových řízeních. Návrh mají jako připomínku předložit soudci.
Týmy by měly sdružovat například lékaře, psychology, pracovníky škol a Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, poskytovatele odborné pomoci a případně i policisty či státní zástupce. Soudci by pak týmy měly připravit podklady pro rozhodnutí.
Tejc předpokládá, že novelu by mohla vláda projednávat v létě, Sněmovna by ji pak měla řešit v září. V účinnost by podle něj novela měla vstoupit od ledna příštího roku.
Skupina senátorů ze všech frakcí minulý týden předložila novelu občanského zákoníku týkající se ochrany dětí v opatrovnických řízeních. Soudy by podle ní měly rozhodování o svěření dítěte do péče výslovně zohlednit jeho bezpečí a ochranu před všemi formami násilí.
Návrh rovněž umožňuje soudu omezit rodičovskou odpovědnost v případech, kdy se rodič dopustil domácího nebo sexuálního násilí nebo jiného úmyslného násilného trestného činu nebo v případě jeho těžké závislosti na návykových látkách.
Podle dat Asociace pracovníků intervenčních center policie v loňském roce přikročila k 1640 vykázáním z domova kvůli domácímu násilí. Od zavedení opatření v roce 2007 je počet zatím nejvyšší. Policie zákrokem loni před násilnými výpady ochránila 1743 dětí, 1619 žen a 262 mužů, celkem 3512 osob. Dalších 1745 dospělých a dětí se obrátilo na intervenční centra samo. Zhruba třetinu dětí z rodin, kde se zásah uskutečnil, už předtím evidovaly odbory ochrany dětí.
