Děti mi sahaly na placatý nos, fascinoval je, vzpomínali Vietnamci „před Havlem“

Vyrůstali s „českými tetami“, děti jim osahávaly „placatý nos“ a s nadsázkou se dá říct, že jejich integrace vedla i přes knedlík ve vajíčku. Řeč je o druhé generaci Vietnamců, která se o svých životních příbězích rozpovídala v Knihovně Václava Havla. Panelová diskuse deníku Aktuálně.cz proběhla v rámci chystané výstavy Little Hanoi, Next Generation, jež odhaluje příběhy druhé generace Vietnamců.
Hosty odlehčené debaty byla spolumajitelka pražské restaurace Nhà hai hành „Tinni“ Tran Phuong Anh, vývojář „Minho“ Trieu Quang Minh a porodní sestra „Tují“ Minh Thuy Naumovičová.
Sestavu pak doplnil redaktor Aktuálně.cz Viet Tran, který se panelistů vyptával na jejich vyrůstání ve vietnamské domácnosti, úroveň vietnamštiny i na to, jak u nich vlastně vypadaly Vánoce.
A místy došlo na zábavná přiznání ze života na pomezí dvou zcela odlišných kultur. „Pamatuju si, že i pro děti bylo zvláštní mě vidět. Dodnes si pamatuju, jak mi sahaly na nos – že ho mám prostě jiný než ostatní. Placatý,“ zavzpomínala Tují na svá dětská léta.
Na její slova pak navázala Tinni, která doplnila, že její ratolest, kterou má s českým manželem, se rovněž pyšní „placatým nosem“. A nejen tím.
„Moje dítě je bílé jak stěna a má zrzavé vlasy,“ podotkla s tím, že její syn zažil to samé co Tují v Česku – jen na návštěvě ve Vietnamu. „Neustále tam na něj chtěli sahat, mačkali ho, komentovali jeho světlou pleť slovy: Ježíš, ty seš hrozně bílej,“ doplnila v odlehčené debatě Aktuálně.cz.
Zábavnými historkami z dětství přispěl i Minho. Sice neměl klasickou „českou babičku nebo tetičku“ jako řada jeho vietnamských vrstevníků, občas ho ale hlídala maminka jeho spolužačky ze základní školy. To pak mělo i dočasné dopady na jeho češtinu.
„Jak tam byly dvě ženy a mluvily spolu v ženském rodě, tak jsem v ženském rodě mluvil taky,“ svěřil se publiku v Knihovně Václava Havla.
Více než dvouhodinová debata
Jaký je podle Tují a Tinni život s českým manželem? Jak vietnamští příbuzní reagují na Minha, když jednou za čas letí do Vietnamu na návštěvu, a proč má v kufru bochníky českého chleba? A jak se rodiče panelistů dívali na randění s českými protějšky?
Nejen to se dozvíte ve více než dvouhodinovém záznamu debaty včetně otázek publika, najdete ho na YouTube kanále Knihovny Václava Havla.
Debata v Knihovně Václava Havla proběhla ve spolupráci se spolkem Viet Up a výstavou Little Hanoi, Next Generation, jejímž hlavním mediálním partnerem je web Aktuálně.cz. Výstava začne 18. června a potrvá až do 11. července, přičemž v průběhu konání nebude chybět ani bohatý doprovodný program. Více najdete na webu lhng.cz, lístky si mohou návštěvníci zakoupit na portálu GoOut.