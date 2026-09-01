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Domácí

Děti ho pozvaly dopisem. Prezident přijel zahájit školní rok do Brodku u Konice

ČTK
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Ručně psaný dopis tehdejších čtvrťáků proměnil úterní první školní den v Brodku u Konice v mimořádnou událost. Školní rok zde v malé škole se 113 žáky v lavicích otevřel prezident republiky Petr Pavel, jeho návštěva se navíc symbolicky spojila s oslavami stého výročí založení brodecké školy. „Vůbec jsme v jeho návštěvu nedoufali,“ řekla ředitelka školy Kateřina Dostálová.

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Do devítileté školy, kterou navštěvuje 113 žáků, pozvaly prezidenta samotné děti. Foto: ČTK – Peřina Luděk
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Prezidenta přivítala polkou kapela Lipovanka a zhruba 300 zdejších obyvatel. Nechyběl ani čestný nástup dobrovolných hasičů.

Škola prezidenta oslovila právě svým osobitým pozváním. „Na prvním místě to bylo pozvání od žáků čtvrté třídy, dnes páťáků. Přestože jim paní ředitelka říkala, že to asi nedopadne, protože těch škol máme tolik, že by to byla velká náhoda, krásně se to potkalo se stým výročím školy a zároveň s pozváním mikroregionu Konicko,“ řekl v úterý prezident Pavel. Pro školu samotnou byla jeho volba překvapením. „Máme radost, je to pro nás velká čest. Nikdy tady v Brodku u Konice ani v regionu žádný prezident nebyl,“ řekla ředitelka.

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Slavnostní zahájení školního roku a shromáždění ke 100. výročí založení Základní školy a mateřské školy T. G. Masaryka, 1. září 2026, Brodek u Konice, Prostějovsko.Foto: ČTK – Peřina Luděk

Ve škole prezident podiskutoval i se samotnými prvňáčky, při rozhovoru byli někteří z nich velmi spontánní, zahrnovali jej zážitky z prázdnin a prezidentovi se například svěřovali i s tím, jak se těší na dojíždění autobusem, protože dostanou od rodičů peníze. V první třídě je podle jejich třídní učitelky bude čekat dobrodružná cesta, na které budou skládat jednotlivé dílky puzzle. Jeden z nich dostal v úterý i prezident, šlo o směrovou růžici.

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Prezidentská návštěva se pojila i s výročím školy; zástupci obce přitom připomněli, že při jejím otevření před sto lety dostal osobní telegram prezident T.G. Masaryk. Po sto letech se jim tak znovu podařilo výročí propojit se státní návštěvou. Prezident přitom připomněl, že před řadou let ve zdejších lesích prošlapal mnoho kilometrů a strávil spoustu bezesných nocí při výcviku jako prostějovský výsadkář. „Ani ve snu by mě nenapadlo, že se sem jednou vrátím v roli prezidenta. Je to důkazem toho, že život přináší různé kuriózní situace,“ řekl obyvatelům obce prezident.

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Sté výročí brodecká škola slaví po celý kalendářní rok. Připomíná je například výstava historických fotografií, ale i dobové plakáty s citacemi z kroniky. Právě v ní je zaznamenána i mimořádná událost z 5. září 1926, kdy se otevření školy T. G. Masaryka účastnily podle dobových záznamů čtyři tisíce lidí.

Letos jich bylo méně, přesto měl prezident problém z obce kvůli velkému zájmu osobních pozdravů a focení vycestovat. Jeho další zastávkou je o několik kilometrů vzdálená Konice, kde jej čeká setkání se starosty mikroregionu. Pořadatelé brodecké akce mu přitom popřáli s ironickým odkazem na stav zdejších vozovek hlavně hodně odvahy na silnicích konického regionu.

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