Děti chtějí být dospělejší. Kreslené postavičky na školních pomůckách ustupují originálním vzorům

Školní pomůcky letos podraží jen mírně, rodiče v září průměrně utratí 3078 korun, o stovku víc než loni.

Praha - Motivy s oblíbenými hrdiny z kreslených pohádek Ledové království nebo Mimoni už na penálech a školních taškách tolik "nefrčí". Děti nelákají licenční motivy, chtějí být co nejoriginálnější. Na školních pomůckách se čím dál častěji objevují různé kresby listů, lam, motýlů, kaktusů nebo sov a také retro motivy. Zákazníci také podle oslovených prodejců žádají větší kvalitu a jsou za ni ochotni zaplatit. Školní pomůcky letos podraží jen mírně, rodiče v září průměrně utratí 3078 korun, o stovku víc než loni.

"Děti od třetí třídy chtějí být více dospělé a ty už nejdou do licencí, ale do originálních nebo jednobarevných motivů. Souvisí to s dobou. Dříve pro ně byly nejlepší auta a supermani, teď to ale má už každý. Nahrávala tomu i horší ekonomická situace, licencované výrobky si ne každý mohl dovolit a bylo cool je mít," řekl Aktuálně.cz majitel sítě českých papírnictví McPen Milan Petr. Dnes podle něj řada rodin může dítěti koupit prakticky cokoliv.

"V letošním roce již výrobci vsadili na nelicenční motivy, jako jsou právě plameňáci nebo jednorožci, které se ukázaly jako velmi úspěšné i v jiných kategoriích, jako je například dětské oblečení," doplňuje prodejce také mluvčí hypermarketu Globus ČR Pavla Hobíková.

I přesto výrobky s licencí Disney ještě nějaký rok na pultech podle Petra zůstanou. Upozorňuje ale na zhoršující se kvalitu těchto výrobků. "Celosvětovým faktem je to, že čím dražší licence, tím horší výrobek v oblasti školních potřeb co do kvality. Nejvíce je to vidět na batozích a penálech," říká s tím, že značnou část ceny výrobku spolkne právě licence.

Přestože obchodníci zahájili prodeje školních potřeb už v polovině prázdnin, největší zájem očekávají až na začátku školního roku, kdy děti dostanou ve školách přesný seznam věcí, které budou potřebovat. Nejsilnějším dnem je podle Hobíkové první školní den, kdy prodeje stoupnou až o 80 procent ve srovnání s předchozími týdny. Výdaje na vybavení přitom rostou se stupněm školy, u středoškoláků jsou podle průzkumu společnosti Profi Credit v průměru o více než 700 Kč vyšší než u žáků prvního stupně základní školy.

"Čím vyšší třída, tím také větší odklon od jakýchkoliv designů. Některé děti a rozhodně studenti mají rádi historické motivy, třeba z dob minulého režimu, tedy retro. A tuzemští výrobci se do retra vrací," poznamenal Petr.

Zákazníci podle něj v současnosti preferují kvalitu před cenou. Prodejci nejvíce vydělávají na školních aktovkách, batozích a penálech. V posledních dvou letech se ale změnily požadavky i na tradiční školní potřeby, jako jsou sešity.

"Zejména u tradičních sešitů s typizovanými rozměry, které si pamatujete vy i já a stále se prodávají. Větší podíl začínají dělat velice drahé sešity s až o 30 procent vyšší gramáží a dokonce i s částečně jinými rozměry," dodal Petr. Obyčejný sešit je daný formátem a počtem listů a vyjde kolem šesti korun. Jeden kus dražšího kvalitnějšího sešitu stojí ale minimálně 30 korun a rodiče ho podle Petra jsou dětem i ve větším množství ochotni koupit.

"Český obchodník si často myslí, že čím nižší cena, tím vyšší prodeje. Ono to tak ale není. Je to o spoustě dalších služeb, které zákazníkovi nabídnete," říká. Aby zejména menší prodejci se školními potřebami nalákali zákazníky, připravují pro ně například balíčky přesně podle seznamu, který si dítě přinese ze školy.