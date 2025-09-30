Domácí

Detektivové NCOZ zasahují na jihu Moravy u krajských silničářů

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují v krajské příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Zásah se podle idnes.cz týká blanenské pobočky, případné další nejsou známy.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

"Mohu uvést, že náš útvar provádí dnešního dne v Jihomoravském kraji úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat," sdělil serveru mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

"Policisté jsou tady od rána, ale více k tomu nevím a nemohu ani říct," řekl serveru jeden z pracovníků blanenské pobočky zmíněné krajské organizace, která má na starosti údržbu a rekonstrukce silnic v majetku Jihomoravského kraje.

Související

Další zápletka v kauze darovaných bitcoinů: obviněny Jiřikovský může skončit ve vazbě

Pavel Blažek Bitcoin - Ikona, pouták

"Policii České republiky poskytujeme maximální součinnost, více informací v tuto chvíli nemůžeme poskytnout," řekla webu mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS) ČTK řekl, že o zásahu nemá žádné informace. "Je to pro mě nová skutečnost. Nenapadá mě, čeho by se to mohlo týkat, zatím mě nikdo ani nekontaktoval," uvedl Crha, jenž je i starostou Blanska.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na dotaz webu ohledně zásahu nedokázal reagovat, protože o něm neví. Vedoucí blanenské pobočky Miloš Bažant i ředitel celé příspěvkové organizace Roman Hanák mají podle webu telefon nedostupný.

Kriminalisté v roce 2021 zasahovali také u středočeských silničářů, a to kvůli podezření z manipulace a korupce u silničních zakázek. Silniční zakázky pak byly důvodem zásahu detektivů v Olomouckém kraji v listopadu 2023.

 
Mohlo by vás zajímat

Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Chameleon Babiš a jeho "otevřeně proruští" partneři. Němci píší o volbách v Česku

Chameleon Babiš a jeho "otevřeně proruští" partneři. Němci píší o volbách v Česku

"K nám ani krok!" Držitelům ruských diplomatických pasů Česko zatrhlo vstup

"K nám ani krok!" Držitelům ruských diplomatických pasů Česko zatrhlo vstup

Stanjura "pustil chlup" dopravě. Schodek rozpočtu bude 286 miliard, kývla vláda

Stanjura "pustil chlup" dopravě. Schodek rozpočtu bude 286 miliard, kývla vláda
domácí Aktuálně.cz Obsah Národní centrála proti organizovanému zločinu policie vyšetřování kauza

Právě se děje

před 22 minutami

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu

Dvacet bodů pro mír v Gaze, kterými si jde Trump pro vytouženou Nobelovu cenu
Prohlédnout si 12 fotografií
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
před 29 minutami

Debata HN: Automatizace mění svět skladování a logistiky

Debata HN: Automatizace mění svět skladování a logistiky
52:23
před 1 hodinou
Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem
2:15

Stíhačky "vykopl" do oblak zbrusu nový katapult. Čína šokuje technologickým skokem

Přestože Peking dosáhl obrovského technologického pokroku, efektivní zvládnutí operací na letadlových lodích je samo o sobě podstatným úkolem. 
před 1 hodinou
Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Bossing a šikana v Zoo Praha dohnaly Bobka. Skládá funkci

Ředitel pražské zoo Miroslav Bobek po kritice svého chování ze strany bývalých a současných zaměstnanců z posledních dnů ke konci října rezignuje.
před 1 hodinou

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?

Netanjahu: „Palestinský stát? Ne!“ Je Trumpův plán na mír v Gaze v troskách?
Prohlédnout si 12 fotografií
Další příslušníci radikální organizace v pásmu, kde v extrémně těžkých podmínkách přežívají na dva miliony Palestinců, budou moci zůstat, pokud složí zbraně a zavážou se k mírovému soužití.
Bílý dům v pondělí zveřejnil plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Pásmu Gazy, který počítá s klidem zbraní během několika dnů i s propuštěním všech izraelských rukojmích najednou.
před 1 hodinou
Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Opuštěnou ruskou polární stanici obsadili lední medvědi. Video baví internet

Lední medvědi obsadili víc než tři desítky let opuštěnou ruskou polární stanici. Natočit se je povedlo dronem a video teď baví internet.
před 1 hodinou
Tálibán odřízl Afghánistán od internetu. Prý tím brání šíření neřesti

Tálibán odřízl Afghánistán od internetu. Prý tím brání šíření neřesti

Odpojení internetu způsobilo chaos v celé zemi. Aerolinky ruší lety. Prodejci nemohou obchodovat.
Další zprávy