Detektivové NCOZ zasahují na jihu Moravy u krajských silničářů

"Mohu uvést, že náš útvar provádí dnešního dne v Jihomoravském kraji úkony trestního řízení. Více informací zatím nebudeme poskytovat," sdělil serveru mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.
"Policisté jsou tady od rána, ale více k tomu nevím a nemohu ani říct," řekl serveru jeden z pracovníků blanenské pobočky zmíněné krajské organizace, která má na starosti údržbu a rekonstrukce silnic v majetku Jihomoravského kraje.
"Policii České republiky poskytujeme maximální součinnost, více informací v tuto chvíli nemůžeme poskytnout," řekla webu mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová.
Náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS) ČTK řekl, že o zásahu nemá žádné informace. "Je to pro mě nová skutečnost. Nenapadá mě, čeho by se to mohlo týkat, zatím mě nikdo ani nekontaktoval," uvedl Crha, jenž je i starostou Blanska.
Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na dotaz webu ohledně zásahu nedokázal reagovat, protože o něm neví. Vedoucí blanenské pobočky Miloš Bažant i ředitel celé příspěvkové organizace Roman Hanák mají podle webu telefon nedostupný.
Kriminalisté v roce 2021 zasahovali také u středočeských silničářů, a to kvůli podezření z manipulace a korupce u silničních zakázek. Silniční zakázky pak byly důvodem zásahu detektivů v Olomouckém kraji v listopadu 2023.