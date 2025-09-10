Domácí

Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Při úterní srážce dvou osobních aut u Dvora Králové nad Labem na Trutnovsku se čtyřmi mrtvými nikdo z pěti cestujících nebyl připoután bezpečnostními pásy. Všichni mrtví jsou muži, tři z nich byli cizinci. Jeden cizinec nehodu s vážnými zraněními přežil.
Místo tragické nehody, při které na Trutnovsku zemřeli čtyři lidé, 9. září 2025.
Místo tragické nehody, při které na Trutnovsku zemřeli čtyři lidé, 9. září 2025. | Foto: Policie ČR

Nehoda patří k nejtragičtějším haváriím na silnicích v Česku za poslední roky.

K nehodě došlo vpodvečer mezi Choustníkovým Hradištěm a obce Kocbeře na silnici I/37, která spojuje Hradce Králové s Trutnovem.

"Řidič vozidla Škoda Octavia jedoucí ve směru na Trutnov měl při průjezdu pravotočivé zatáčky z dosud nezjištěných příčin přejet do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím vozidlem Ford Galaxy," uvedla mluvčí policie Andrea Muzikantová.

Na místě nehody zemřel dvaačtyřicetiletý řidič škodovky. Ve fordu cestovali čtyři cizinci, z nichž jednatřicetiletý řidič a další dva spolucestující ve věku 33 a 51 let zraněním na místě nehody podlehli.

Nehodu přežil třiatřicetiletý muž, kterého záchranáři transportovali vrtulníkem do hradecké fakultní nemocnice. Utrpěl poranění rukou i nohou a pánve, uvedli záchranáři. Mluvčí fakultní nemocnice Jan Špelda řekl, že muž je ve stabilizovaném stavu.

U všech zemřelých policie nařídila soudní pitvu. "Obě vozidla kriminalisté zajistili k odbornému zkoumání," uvedla mluvčí policie.

V posledních pěti letech se do úterý staly nehody se čtyřmi mrtvými jen dvě. Čtyři lidé zemřeli letos 5. června při srážce dvou aut u obce Třebnice na Domažlicku. Předtím čtyři lidé zemřeli v říjnu 2021 při srážce kamionu a dodávky u Horních Ředic na Pardubicku. Pět lidí zemřelo naposledy po nehodě tří osobních aut v listopadu 2019 nedaleko Pavlic na Znojemsku.

 
Mohlo by vás zajímat

"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

Hledají nebezpečného pacienta z léčebny v Bohnicích. Může napadat ženy

Hledají nebezpečného pacienta z léčebny v Bohnicích. Může napadat ženy

"Starostové a Řehka? To je teda pěkná kravina." Opozice cupovala šéfa armády

"Starostové a Řehka? To je teda pěkná kravina." Opozice cupovala šéfa armády

Komora šetří bitcoinového Blažka. Porušil zákon proti praní špinavých peněz?

Komora šetří bitcoinového Blažka. Porušil zákon proti praní špinavých peněz?
domácí Aktuálně.cz Obsah nehoda havárie srážka policie záchranář

Právě se děje

před 5 minutami
Žádná exotika ani plevel. Češi neprávem přehlíží poklad mezi bylinkami

Žádná exotika ani plevel. Češi neprávem přehlíží poklad mezi bylinkami

Jedna z nejzdravějších rostlin světa vám totiž možná roste přímo doma - a vy ji klidně můžete považovat za obyčejný plevel.
Aktualizováno před 13 minutami
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, ozvalo se Rusko. Nabízí jednání

ŽIVĚ
Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, ozvalo se Rusko. Nabízí jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 14 minutami
Odešla velká soupeřka Čáslavské. Na svatbě hvězdy se Řešátková bála o život

Odešla velká soupeřka Čáslavské. Na svatbě hvězdy se Řešátková bála o život

Ve věku 78 let zemřela stříbrná olympijská medailistka ve sportovní gymnastice Bohumila Řešátková.
před 24 minutami
"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

"Souložící dvojice a odhalená ňadra." Žabčický masakr po 42 letech opět před soudem

Jan Dvorník byl jedním z těch, koho 11. června 1983 zmlátily policejní oddíly a kterého pak totalitní justice i odsoudila. Teď se dočkal rehabilitace.
před 28 minutami
Kouč rakouských fotbalistů drandil po hřišti jako Pogačar. Ale na baterky

Kouč rakouských fotbalistů drandil po hřišti jako Pogačar. Ale na baterky

Rakouský trenér v poločase kvalifikace MS projel na elektrokole mezi hráči Bosny a pobavil celý stadion.
před 49 minutami
Ronaldo dal za Portugalsko už 141. gól a vyrovnal rekord kvalifikací MS

Ronaldo dal za Portugalsko už 141. gól a vyrovnal rekord kvalifikací MS

Ronaldo dal 39. gól v kvalifikaci MS a vyrovnal rekord guatemalského kanonýra Carlose Ruize.
před 1 hodinou
Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Detaily tragické srážky aut se čtyřmi mrtvými: nikdo z pasažérů nebyl připoutaný

Nehoda patří k nejtragičtějším haváriím na silnicích v Česku za poslední roky.
Další zprávy