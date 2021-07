Před a po tornádu. Panoramatické snímky ukazují, jak se změnila Moravská Nová Ves

Soud v Münsteru v úterý poslal čtyři muže souzené v kauze sexuálního zneužívání dětí do vězení v rozmezí od 10 do 14 let. Matka hlavního pachatele dostala pětiletý trest. Případ Německo šokoval a přispěl ke zpřísnění trestů za sexuální násilí na nezletilých.

Hlavním obviněným byl osmadvacetiletý muž, který byl souzen za znásilnění syna své partnerky, když dítěti bylo 10 let. Později ho nabízel jiným mužům prostřednictvím internetu.

Další tři muži dostali tresty vězení od 10 do 12 let. Byli souzeni z účasti na víkendové orgii v domě hlavního obviněného. Zdrogovali tam a znásilnili nejméně dva chlapce. Událo se to v chatě, jejíž majitelkou je matka hlavního pachatele. Tvrdí, že o tom, co se tam dělo, nic nevěděla.