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Domácí

Deštivé ráno je jen začátek. Počasí v Česku se během týdne výrazně promění

Příchod bouřkového systému na čele se shelf cloudem nad Plzeň

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Dopolední déšť v pondělí potrápí část Česka, místy se mohou přidat i bouřky. Pak ale srážek výrazně ubude a teploty začnou postupně stoupat. Zatímco začátek týdne bude spíš mírný, v pátek může být až 27 stupňů, na jihu Moravy ještě o něco více, předpovídají meteorologové.

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Kdo v pondělí ráno vyrazil bez deštníku, mohl litovat. Česko začalo týden zataženou oblohou a deštěm, místy se mohou objevit také bouřky. Během dne by se ale počasí mělo zlepšovat. Od západu bude oblačnosti i srážek postupně ubývat a teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů, na východě a jihovýchodě až k 28 stupňům Celsia.

Kamera umístěná nad Fakultní nemocnicí Plzeň zaznamenala příchod bouřkového systému na čele se shelf cloudem, to je oblačný útvar ve tvaru klínu, který se tvoří na čele postupující bouřky.
Kamera umístěná nad Fakultní nemocnicí Plzeň zaznamenala příchod bouřkového systému na čele se shelf cloudem, to je oblačný útvar ve tvaru klínu, který se tvoří na čele postupující bouřky.Foto: ČHMÚ

A podle meteorologů bude po dopoledním pondělním dešti následovat podstatně klidnější část týdne. Přeháňky se objeví už jen ojediněle, přičemž větší šanci na ně bude mít především sever a severovýchod Česka.

„Výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu způsobí, že obecně bude méně srážek a občas i oblačnosti na jihu území než na severu, kde přece jen bude větší vliv frontálních systémů,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na síti X.

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Úterý bude ještě poměrně střídmé, s nejvyššími teplotami kolem 20 až 24 stupňů. V dalších dnech se ale začne oteplovat. Ve čtvrtek už se teploty mohou dostat na 22 až 26 stupňů a nejteplejším dnem týdne bude pravděpodobně pátek.

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