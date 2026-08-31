Deštivé ráno je jen začátek. Počasí v Česku se během týdne výrazně promění

Dopolední déšť v pondělí potrápí část Česka, místy se mohou přidat i bouřky. Pak ale srážek výrazně ubude a teploty začnou postupně stoupat. Zatímco začátek týdne bude spíš mírný, v pátek může být až 27 stupňů, na jihu Moravy ještě o něco více, předpovídají meteorologové.
Kdo v pondělí ráno vyrazil bez deštníku, mohl litovat. Česko začalo týden zataženou oblohou a deštěm, místy se mohou objevit také bouřky. Během dne by se ale počasí mělo zlepšovat. Od západu bude oblačnosti i srážek postupně ubývat a teploty vystoupají na 22 až 26 stupňů, na východě a jihovýchodě až k 28 stupňům Celsia.
A podle meteorologů bude po dopoledním pondělním dešti následovat podstatně klidnější část týdne. Přeháňky se objeví už jen ojediněle, přičemž větší šanci na ně bude mít především sever a severovýchod Česka.
„Výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu způsobí, že obecně bude méně srážek a občas i oblačnosti na jihu území než na severu, kde přece jen bude větší vliv frontálních systémů,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav na síti X.
Úterý bude ještě poměrně střídmé, s nejvyššími teplotami kolem 20 až 24 stupňů. V dalších dnech se ale začne oteplovat. Ve čtvrtek už se teploty mohou dostat na 22 až 26 stupňů a nejteplejším dnem týdne bude pravděpodobně pátek.