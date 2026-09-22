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Domácí

Deště doplnily vodu ve svrchních vrstvách půdy. V řekách sucho pokračuje

ČTK
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Deště z posledního měsíce doplnily v ČR na normální úroveň svrchní vrstvu půdy do 40 centimetrů. V hlubší vrstvě do jednoho metru je množství vody nadále minimální a vůbec se srážky zatím neprojevily na průtocích, řada z nich zůstává pod hranicí sucha, výjimkou jsou pouze severovýchodní Čechy. Vyplývá z informací, které zveřejnili odborníci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe.

Ilustrační obrázek
Ilustrační obrázekFoto: Freepik / Magnific
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V uplynulých deseti dnech pršelo více na Moravě než v Čechách, na více než polovině území republiky spadlo 20 až 30 milimetrů srážek. „V Čechách se úhrny nejčastěji pohybovaly mezi deseti až 20 milimetry,“ doplnili odborníci v týdenních aktualitách.

Stav v povrchové vrstvě díky dešťům nyní zhruba odpovídá obvyklé situaci na začátku podzimu, v severních Čechách je půda do 40 centimetrů nasycena zcela.

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„Ovšem pouze na šesti procentech území pozorujeme více půdní vláhy, než odpovídá dlouhodobému průměru za roky 1961 až 2015,“ zmínili odborníci referenční období, vůči kterému vztahují aktuální míru sucha.

Na většině území je v hloubce od 40 centimetrů do jednoho metru relativní nasycení půdy pod deseti procenty a obsah vody v půdě je v této vrstvě mezi nulou a 15 milimetry.

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Obnova vydatnosti vodních toků nad úroveň sucha bude podle odborníků trvat mnohem déle, pokud nepřijdou dlouhodobější intenzivní srážky. Mnohé přehrady vodu stále ztrácí, protože odtok zůstává vyšší než přítok.

Aktuální situaci lze sledovat na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Více vody by se už nyní ale mělo vsakovat, protože vegetace ji postupně přestává čerpat v takové míře jako na jaře a v létě.

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