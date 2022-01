Déšť a tání zvedly hladiny několika řek, Otava dosáhla třetího povodňového stupně

Vydatný déšť a tání sněhu na horách zvedly hladiny řek na Šumavě. Meteorologové varovali, že v povodí Vydry, Křemelné a horní Otavy hrozí až dvacetiletá povodeň. Otava v Sušici a Rejštejně během odpoledne dosáhla třetího povodňového stupně. Na Šumavě dál prší, kulminaci hydrologové předpokládají v noci na středu. Voda zatím žádné větší problémy ani škody nezpůsobila.

"V povodí Vydry, Křemelné a horní Otavy očekáváme výrazné vzestupy hladin s dosažením a překročením třetího stupně povodňové aktivity během dnešního odpoledne," uvedl Český hydrometeorologický ústav, který pro tuto část Šumavy vydal výstrahu s extrémním stupněm nebezpečí. Hladiny by měly kulminovat v noci na středu. "Překročení stavu ohrožení může být výrazné až o několik desítek centimetrů. Hrozí dosažení povodně o době opakování deset až 20 let," dodali meteorologové.

Otava v Rejštejně dosáhla odpoledne 180 centimetrů, a tedy třetího povodňového stupně. Problémy ale nepůsobí, řekl starosta Rejštejna Horst Hasenöhrl. Před 17:00 třetí stupeň povodňové aktivity překonala i Otava v Sušici. Na druhém povodňovém stupni byla Vydra na Modravě a Křemelná na stanici Stodůlky, vyplývá z aktuálních dat hydrologické služby.

Otava, která vzniká u Čeňkovy Pily soutokem Vydry a Křemelné, měla ještě v pondělí v poledne hladinu na 79 centimetrech. Za 24 hodin - po intenzivních deštích a odtávání sněhu - stoupla její hladina o jeden metr.

V Rejštejně se už voda místy mírně dostala ze břehů na okolní louky. "Nic vážného se neděje, jsme na to zvyklí, žijeme s tou řekou a známe ji. Voda v ní rychle přijde a rychle odejde," řekl starosta obce.

Voda zatím nepůsobí žádné škody, pokud by bylo léto a hladina by takto stoupala, radnice by už upozorňovala dětské tábory a kempy podél Otavy. Teď v zimě ale ani při třetím povodňovém stupni nebezpečí nehrozí. Hasiči v regionu zatím neměli kvůli zvednutým hladinám šumavských řek hlášené žádné výjezdy.

Deště zvedly hladiny řek i na horách na severu a severovýchodě Čech. Na druhý povodňový stupeň se dostalo Labe ve Vestřevi na Trutnovsku. Hladiny Divoké Orlice v Orlickém Záhoří, Bělé v Jedlové v Orlických horách a několika dalších stanicích na Labi přesáhly hranici prvního stupně povodňové aktivity. Na vývoj počasí vodohospodáři reagovali odpouštěním přehrad Labská ve Špindlerově Mlýně i Les Království u Dvora Králové nad Labem.

V Libereckém kraji se dostala na Jablonecku na první povodňový stupeň Jizera v Železném Brodě, Kamenice v Plavech a Mumlava v Harrachově. Podle předpovědi meteorologů by ale dál hladiny výrazněji neměly stoupat. Hasiči měli do 16:00 v souvislosti s počasím 11 výjezdů ke spadlým stromům, čerpání vody nebo monitoringu toků.