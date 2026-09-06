"Děsivé." Expremiér Fiala komentuje výsledky německých voleb. To Okamura s Turkem jásají

Nestává se často, aby čeští politici komentovali kriticky výsledky voleb v zahraničí. A už vůbec ne tak moc kriticky a otevřeně jako to udělal v neděli večer český expremiér Petr Fiala v případě německých voleb. Nebyl přitom sám. Nelichotivě se o rozhodnutí voličů v Německu vyjádřil i předseda STAN Vít Rakušan. To šéf SPD Tomio Okamura a poslanec Motoristů Filip Turek reagovali zcela jinak.
Nebyly to sice celoněmecké volby, šlo „jen“ o jednu ze spolkových zemí. Přesto nejde o „maličkost“. V zemských volbách v Sasku-Anhaltsku se totiž raduje ze svého dosud největšího vítězství Alternativa pro Německo (AfD), kterou kritici označují za pravicově extrémní. Voliči jí dali přes 44 procent a představitelé strany věří, že postupně ovládnou další části Německa.
V několika německých městech už začaly v neděli večer protestní akce, zhruba 2500 lidí se sešlo na demonstraci ve Frankfurtu nad Mohanem, několik stovek lidí proti AfD protestovalo v Berlíně, další lidé v Mohuči. "Na obranu demokracie! - Zákaz AfD nyní!" znělo hlavní heslo demonstrace v Berlíně.
Zneklidnění je ale patrné také na české politické scéně, a to zejména mezi opozičními politiky. Proti voličskému trendu v Německu vystoupil zjevně otřesený expremiér a expředseda ODS Petr Fiala, který je svou profesí politolog. Mimo jiné se dlouhodobě zabývá děním v zemích Evropské unie, podrobně tedy sleduje i Německo. A teď přišel s výrazným varováním.
„Nabídka AfD, která vyhrála se směsí nacionalismu, zcela nereálných slibů, nostalgie po starých časech, strašení před budoucností a proruských nálad, je dost děsivá,“ napsal na sociální sítě Fiala s tím, že je třeba brát výsledky voleb velmi vážně.
„Politické zemětřesení v Sasku-Anhaltsku už nelze vysvětlit obvyklým výkladem, že za to mohou jen demokratické strany, které neřeší skutečné zájmy a problémy občanů. Trochu asi ano, ale příčiny jsou hlubší a zdaleka ne jen ekonomické,“ míní bývalý předseda vlády a současný poslanec.
Z jeho celého vyjádření plyne, že se obává o osud Německa. „Radikální změna proto, aby se už nic nezměnilo, je historicky mnohokrát potvrzená nebezpečná iluze. Demokracii lze udržet jen tak, že si naplno přiznáme, že je ohrožena, a začneme se podle toho chovat. Bránit ji naplno, odhodlaně, silně,“ upozornil a varoval před podceněním tohoto stavu. Podle něho je potřeba přestat se tvářit, že „všichni jsou stejní a že je to tak trochu jedno, kdo je u moci“. „Pak nám začne tuhnout úsměv na rtech. Už jsme to v Evropě zažili,“ napsal nakonec.
K varování se přidal i předseda STAN Vít Rakušan. „Vítězství AfD v Sasku-Anhaltsku ukazuje, jak nebezpečné je, když demokraté přenechají populistům tak závažná témata, jako je migrace nebo palčivé sociální otázky,“ sdělil Rakušan, který byl v Česku do loňska ministrem vnitra migrace.
To předseda SPD a Poslanecké sněmovny Tomio Okamura neskrýval z voleb v Německu spokojenost. České televizi se svěřil, že AFD fandí a doufá, že bude součástí nové zemské vlády. Výsledek voleb považuje za reakci na selhání dosavadních liberálních politiků, podle něj se programy SPD a AFD výrazně překrývají. „Doufám, že hlavně bude součástí té nové vládní koalice ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko," řekl Okamura o AfD.
Podobně se raduje také poslanec za Motoristy sobě Filip Turek. „AFD právě ukázalo, co se stane, když lidé přestanou poslouchat Berlín a Brusel. 44,5 % ve Sasku-Anhaltsku. To už není protest — to je mandát. Historické vítězství. Gratulujeme,“ vzkázal Turek.
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