Desítky Kurdů přišly podpořit Sáliha Muslima, demonstrují před budovou pražského soudu

před 1 hodinou

Soud rozhodne, zda Muslima umístí do předběžné vazby, nebo jej propustí na svobodu.

Praha - Několik desítek Kurdů a jejich sympatizantů protestují před sídlem pražského městského soudu. Přišli podpořit zadrženého kurdského politika Sáliha Muslima a vyjádřit nesouhlas s jeho možným vydáním do Turecka. Hlasitě kritizují tureckého prezidenta Receppa Tayyipa Erdogana. Soud v úterý rozhodne, zda Muslima umístí do předběžné vazby, nebo jej propustí na svobodu. Po 10:30 přivezla policie Muslima k soudu.

Demonstranti shromáždění před budovou v centru města ve Spálené ulici si s sebou přinesli Muslimovy fotografie či vlajky odkazující na Sjednocenou demokratickou stranu PYD, kterou Muslim do loňska vedl. V různých jazycích skandují slova jako "svoboda" nebo "mezinárodní solidarita", ale také hesla proti tureckému prezidentovi. Nazývají ho "teroristou", "diktátorem" a "fašistou". K protestujícím Kurdům se připojilo několik tuzemských aktivistů, kteří mávají vlajkou se symbolem Antify.

Na protest dohlíží několik desítek policistů. Krátce předtím, než eskorta dovezla Muslima k soudu, přišli k davu policejní těžkooděnci, kteří vytvořili prostor, aby tudy mohla projet auta vezoucí Muslima k jednání. Dav v tu chvíli vystupňoval pokřiky namířené proti tureckému prezidentovi a policisté si s protestujícími vyměnili několik šťouchanců. Po vjezdu aut do areálu soudu se situace uklidnila. Někteří demonstranti se přesunuli dovnitř budovy.

Jeden z vůdců Kurdů Salih Muslim, nedávno zatčený v Praze, byl právě převezen do soudní síně, kde se jedná o jeho dalším osudu. Před soudem na jeho podporu demonstrují jeho stoupenci, před síní hlídají těžkooděnci. #salahmuslim @Aktualnecz pic.twitter.com/xtiktCVGTi — Jakub Plíhal (@jakub_plihal) February 27, 2018

Iniciativa Ne rasismu, která o konání protestu předem informovala v tiskové zprávě, označila Muslimovo sobotní zadržení v Praze za "další z řady agresivních kroků Turecka proti kurdskému národu". Upozornila na to, že bývalý předseda PYD Muslim je Syřan, nikoliv turecký občan. Podle ní proto Turecko podle mezinárodních zvyklostí nemělo nárok vydávat na něj zatykač. Postup vůči politikovi označila za nezákonný a vyzvala všechny organizace pro občanská a lidská práva, aby k zatčení zaujaly stanovisko.

Iniciativa v prohlášení k protestu mimo jiné sdílela obavy, že Muslim nemůže v případě vydání doufat ve spravedlivý proces. Podotkla také, že v Turecku se uvažuje o opětovném zavedení trestu smrti.

Poukázala i na to, že politik do ČR přijel na mezinárodní konferenci z Bruselu, kde veřejně vystoupil na tiskové konferenci, aniž by ho někdo zatkl. V Evropě prý Muslim pobýval delší dobu, navštívil například Švýcarsko. Podle iniciativy českou policii na Muslimovu přítomnost zřejmě upozornily turecké tajné služby.

Turecko považuje kurdskou PYD i ozbrojené křídlo strany YPG za teroristické skupiny navázané na Stranu kurdských pracujících, která je v zemi zakázána. YPG je zároveň součástí Syrských demokratických sil, které Spojené státy pokládají za spojence v boji proti Islámskému státu. Iniciativa uvedla, že Muslim ztratil v boji s islamisty v roce 2013 syna.

Video: Propuštění Kurda poškodí naše vztahy, pohrozil Čechům turecký velvyslanec