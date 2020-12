Desetiletý Kuba zavedl třídě on-line výuku. Když lidi čtou návod, já mám hotovo, říká

"Po telefonu? Co třeba radši Zoom nebo Skype? Heleďte, já tam rovnou založím schůzku. Tak. Už byste tam měla mít pozvánku," říká mi desetiletý Jakub Denemark ze Základní školy Gutova v Praze 10, když s ním domlouvám rozhovor. Koncem listopadu se totiž stal na vzdělávací konferenci PREF 2020 vítězem ankety vydavatelství Economia Hvězdy výuky na dálku v kategorii Pomoc a podpora.

Třída jeho mladšího bratra během jarního zavření škol rychle najela na on-line výuku, protože jeden z žáků měl technologicky zdatného tatínka, který všechny děti napojil na placenou platformu pro on-line schůzky GoToMeeting. Jelikož měl syna i v Jakubově třídě, zajímali se Denemarkovi, zda by nemohl pomoci i s převedením čtvrťáků do vyučování ve virtuálním prostředí.

Mezitím Kuba začal na vlastní pěst prověřovat některé neplacené možnosti, u nichž by nebylo potřeba zakládat všem spolužákům účet, jako je to u Microsoft Teams nebo Google Classroom. Nakonec objevil a otestoval program Cisco Webex, který vývojáři vzhledem k pandemické situaci poskytli zdarma, a podařilo se mu i propojit se na něm s celou třídou.

"Tomu tatínkovi se to ale nějak nezdálo, že by to byl zase nový program, tak nám raději taky zaplatil a zavedl GoToMeeting. Ale hned první den se vyskytly technické problémy, paní učitelku nebylo slyšet. Tak jsem jí volal, co se děje a zda jí mohu nějak pomoci," vypráví Jakub. Podařilo se mu na dálku mikrofon zprovoznit a odstranit i technické potíže spolužáků. "IT tatínek" si oddechl, že o tuhle třídu se už starat nemusí. Měl tu zdatného nástupce.

Návod nečtu

Na dotaz, zda paní učitelce nevadilo, že ji poučuje žák, se Kuba zasměje: "Ne, ne, ono se to tam o mně ví, aspoň teda v našem ročníku, že počítačům tak nějak rozumím, tak už se na mě s pár problémy obrátila už před koronavirem. Ona v tom není úplně zběhlá, takže si nechá v pohodě poradit."

O oblast informačních technologií se začal zajímat v šesti letech. Nejvíc se toho dle svých slov naučil mezi sedmým a devátým rokem. "No a pak přišla doba covidová a to pro mě byl taky velký přínos. Posunula mě ještě dál," říká. Chodil i na kroužek programování do Stanice techniků na Vyšehradě. "Jenže to byl programovací jazyk Java a to na mě bylo ještě moc složité, to mi nešlo," uznává. Během zavření všech prezenčních kroužků se ale připojoval na webináře této stanice, kde probíhala výuka programovacího jazyka Python. Ten už mu šel o poznání lépe.

Většinu věcí kolem IT technologií prý stejně dělá intuitivně. "Koupili jsme si domů počítač a mamka pročítala návod, jak ho instalovat. No ale než ho pročetla, tak už jsem měl hotovo," vypráví.

Ptám se ho, zda tedy také zastává poučku "Až když selže všechno ostatní, přečti si návod". S tím nesouhlasí, protože ani tehdy návod do ruky nevezme. "No, spíš když selže všechno ostatní, dej počítač do továrního nastavení a zkus to znovu," směje se.

Kromě informatiky ho baví matematika a angličtina. "No a teď mě baví i tělocvik, protože chodíme ven a nic neděláme," dodává.

Učit se v Minecraftu by bylo super, ale nejde to

Programování je jeho velká vášeň, programuje třeba v aplikaci Scratch, zkouší si ho i v rámci celosvětově populární hry Minecraft. "Nejdřív mě ta hra nebavila, ale když jsem zjistil, že se dá ovládat i pomocí programovacích příkazů, tak mě nadchla," líčí kluk, který má e-mailovou adresu "Kuba Minecrafťák".

Probíráme i možnost, že by se třída mohla učit v rámci platformy Minecraft Education, v níž se dá vytvořit virtuální třída, žáci i učitel jsou kostičkové postavičky a pohybují se v některém z mnoha vytvořených výukových prostředí - od kostičkové chemické laboratoře, kde se dají zkoumat reakce jednotlivých prvků, po kostičkový starověk, kam se žáci v rámci dějepisu mohou vydat na exkurzi a třeba si postavit pyramidu.

"No jasně, to je dobrý, hraju tu demoverzi zdarma, ale naše škola má asi 28 tříd a dvě velmi vytížené počítačovny, takže to je asi neproveditelný," uvažuje. A co třeba pracovat na školních tabletech? "No, tak těch máme asi deset, ale podle mě stejně Minecraft na tabletech nebo mobilech nestojí za nic. Když chcete budovat, tak ťukáte, a když chcete těžit, tak jen držíte, takže se často stane, že blok místo abyste položili, tak ho vytěžíte, takže nanic."

Vítězství mě překvapilo. Měl jsem jiného favorita

V současné době se poohlíží po dalších výukových programech a zkoumá, jaké jsou možnosti pro další zpestření výuky. A také se připravuje na přijímací zkoušky na osmileté gymnázium. Z něho potom chce po čtyřech letech přejít na střední školu zaměřenou na informatiku a matematiku. Jeho vysněným povoláním je IT specialista.

Že vyhrál v anketě Hvězdy výuku na dálku, ho prý dost překvapilo. "Myslel jsem, že to vyhraje pan učitel, který měl v nominacích skvělý medailonek. To byl můj favorit (dějepisář a třídní učitel Pavel Votruba ze soukromé chomutovské školy, jenž připravoval své deváťáky na přijímačky z matematiky či fyziky, pozn. red.)," říká.

Před podzimní vlnou epidemie stačila jeho škola zařídit všem žákům účet pro platformu Microsoft Teams, takže on-line výuka se již odehrávala zde. Když se vyskytl nějaký technický zádrhel, Kuba byl připraven pomoci. Teď už zase chodí do školy prezenčně. "Já jsem totiž ještě první stupeň, bohužel, štve mě to, že musím chodit každý týden. Být jen o rok starší, tak můžu každý druhý týden být doma a pořádně se ráno vyspat. Prostě smůla, no," uzavírá.

Když ukládá záznam videochatu a nemůže najít, kam se mu uložil, postěžuje si, že některé funkce Skypu jsou "hrozně nepraktické" a že když si člověk zvykne na Microsoft Teams, je tohle "fakt hrůza".

Video: On-line škola mě baví. Dělá se na počítačích a nemusím brzy vstávat, říká Kuba