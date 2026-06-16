Napadení, výtržnictví, řízení auta v opilosti. To všechno jsou zločiny, z nichž byl obžalován mladý příslušník české armády. Na konci loňského září v suterénu brněnského klubu Alterna vytáhl kudlu na generála Romana Hyťhu, tehdejšího zástupce náčelníka generálního štábu Karla Řehky. V úterý, ani ne měsíc po podání obžaloby, začal kauzu řešit soud. Vojákovi za útok hrozí až deset roků za mřížemi.
„V uvedené trestní věci incidentu mezi vojáky v noci z 25. na 26. září 2025 v brněnském hudebním klubu byla podána k Městskému soudu v Brně obžaloba na útočníka s nožem,“ informoval Arne Nekula, státní zástupce, letos 21. května. Neutekl ani měsíc a justice začala kauzu rozplétat. V úterý 16. června začne projednávání.
Jak vyplývá z obžaloby, mladému příslušníkovi brněnské 92. skupiny kybernetického boje hrozí dlouhé vězení. I proto, že je obžalován hned z několika zločinů, kterých se měl během loňské zářijové noci v jihomoravské metropoli dopustit.
V hudebním baru A2, součásti slavného klubu Alterna na Kounicově ulici, tasil nůž na Romana Hyťhu, generála a blízkého souputníka Karla Řehky.
Arne Nekula mluví o samotném napadení (těžkém ublížení na zdraví), výtržnictví a ohrožení pod vlivem návykové látky. Mladý voják měl totiž podle obžaloby poté, co generála pořezal na pravém předloktí, z prostoru A2 údajně utéct a pod „vlivem značného množství požitého alkoholu“ sednout za volant a odjet autem.
Rvačka vystavila stopku generálově kariéře
„Pachatel je tak v případě uznání viny ohrožen u zločinu těžkého ublížení na zdraví trestní sazbou tři až deset let odnětí svobody,“ vypočítává Nekula.
Celou událost, která velmi silně poznamenala vojenskou kariéru Romana Hyťhy, hned od loňského září detailně popsal deník Aktuálně.cz. Zástupce náčelníka generálního štábu, jenž stejně jako Řehka prošel 601. skupinou speciálních sil, měl totiž kompletně na starosti strategii zavádění bezpilotních prostředků do výzbroje české armády.
Ovšem vzhledem k tomu, že Hyťhovi v průběhu řízení na podzim 2025 expirovala bezpečnostní prověrka, nemůže už nyní přijít do kontaktu s důležitými informacemi. Ještě za minulého vedení obrany v čele s Janou Černochovou (ODS) tak byl převelen na resortní odbor pro válečné veterány.
„Můžeme potvrdit, že generál Hyťha je zařazen na odboru pro válečné veterány a válečné hroby. Jelikož nezastává vedoucí pozici, více se k interním personálním záležitostem nebudeme vyjadřovat,“ odmítlo ministerstvo letos v lednu komentovat kariéru pořezaného generála.
Nicméně jak zjistil deník Aktuálně.cz, v polovině března se Hyťha společně s Petrem Čepelkou, velitelem vzdušných sil, či Jiřím Protivou, šéfem podniku Lom Praha, v Moravských Budějovicích zúčastnil prezentace soukromých výrobců dronů. Obrana ani generální štáb Hyťhovu účast na průmyslovém dni Czech UAS Industry Day do vydání článku nevysvětlily.
Zproštěn výkonu služby
Mladý voják, který měl dle obžaloby na Hyťhu zaútočit, zůstával až do letošního 9. března ve službě. Tehdy se na muže, jehož identitu armáda dosud nezveřejnila, zaměřili jeho nadřízení.
„V odpoledních hodinách obdržely příslušné orgány Armády ČR na základě zahájeného trestního stíhání podnět (…) k dočasnému zproštění výkonu služby vojáka, který je spojován s útokem na generála Hyťhu,“ popsala Zdeňka Sobarňa Košvancová, mluvčí generálního štábu.
„Bude určen do dispozice do doby výsledku trestního řízení a v souladu se zákonem o vojácích z povolání mu bude náležet pouze služební tarif odpovídající hodnosti,“ doplnila tehdy Košvancová.
O jeho dalším osudu v armádě pak rozhodne výsledek trestního řízení, které před Městským soudem v Brně odstartovalo v úterý 16. června dopoledne.
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