Deník vraha byl veřejný dvanáct dní. Nikdo si ho nevšiml

Nová dokumentární série Vina: Případ fakulta pojednává o masové střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy
Dvanáct dní před střelbou na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy si kdokoli na síti Telegram mohl přečíst, že někdo plánuje masakr. Účet vedený v ruštině detailně popisoval záměr i inspiraci. Přesto policie tato data dodnes nemá – Telegram českou žádost odmítl. 3. díl minisérie Vina se věnuje tomu, proč jsou sociální sítě mimo dosah státní moci a co to znamená pro prevenci podobných tragédií.
Mohl někdo včas rozpoznat varovné signály? A je reálné, aby policie dokázala monitorovat temná zákoutí sociálních sítí dřív, než dojde k tragédii? Epizoda se vrací k otázce účtu Davida K. na síti Telegram, na němž se měly objevovat texty otevřeně popisující cestu ke školní střelbě. Kdy účet vznikl, co přesně obsahoval a proč se o jeho existenci veřejnost dozvěděla až po útoku? A především: mohla policie tyto informace získat dříve? Minisérie vychází na platformě vlny.cz, Aktuálně.cz přináší ukázku z 3. dílu.
Dne 7. prosince 2023 střílela v ruském Briansku čtrnáctiletá Alina. Zranila pět spolužáků, jednu dívku zastřelila a poté si vzala vlastní život. O dva dny později se na síti Telegram poprvé objevily zprávy psané dobrou ruštinou s drobnými chybami. Autor se představil jako David K.
„Tohle bude můj deník, jak směřuji ke školní střelbě,“ stojí v první zprávě datované 9. prosince 2023. Zápisky pokračovaly dvanáct dní s detaily o motivaci, jeho plánech i psychickém stavu.
„Alina už mi moc pomohla. Vždycky jsem chtěl vraždit. Myslel jsem si, že se v budoucnu stanu zabijákem,“ píše v jednom z příspěvků. „Seděl jsem, čekal jsem, snil jsem, měl jsem přání. A Alina byla tou poslední kapkou,“ píše na Telegramu.
V den střelby, 21. prosince 2023, se David K. z Telegramu odhlásil v 10:25. O necelých sedm hodin později, v 17:03, si policie pořídila zálohu jeho účtu. Data o samotném uživateli však zůstala mimo její dosah.
Sociální gigant, který nespolupracuje
Telegram funguje podobně jako například WhatsApp nebo Signal, jde o aplikaci pro přímou komunikaci. Zásadní rozdíl je v tom, co navíc umí. Dovoluje vytvářet skupiny až se 100 000 členy a sdílet soubory o velikosti až 2 GB. To z něj dělá něco mezi soukromým chatovacím nástrojem a plnohodnotnou sociální sítí. Denně ho aktivně využívá více než miliarda uživatelů.
Kyberexpert o temnotách Telegramu: Raději nahlásit než pak litovat
Jak rozpoznat člověka, který se může chystat na násilný čin? A dokáže vůbec policie včas zachytit hrozbu v online prostoru, kde komunikace probíhá v uzavřených a šifrovaných aplikacích? Hostem třetího dílu doprovodného podcastu VINA byl odborník na kyberbezpečnost a kyberkriminalitu Jan Kolouch. Podle něj bývají varovné signály často velmi nenápadné a bez znalosti kontextu snadno zapadnou. „Jsou to malé střípky, které můžete minout,“ říká v rozhovoru s redaktorem Aktuálně.cz Vietem Tranem. Kolouch popisuje, jak se podobní pachatelé pohybují na sociálních sítích a komunikačních platformách, proč často využívají aplikace jako Telegram nebo Signal a jak složité je pro policii podobné jednání odhalit bez konkrétního podnětu. „Je to zrnko v poušti,“ popisuje možnosti bezpečnostních složek při monitorování online prostoru. Podcast se věnuje také hranici mezi bezpečností a ochranou soukromí. Podle Koloucha by plošné otevírání soukromé komunikace znamenalo nebezpečný zásah do svobody běžných uživatelů. Přesto zdůrazňuje, že lidé by podezřelé chování neměli přehlížet. „Raději varovat než pak litovat, že jsem tu informaci neřekl,“ dodává. Celý podcast si můžete poslechnout ZDE.
Síť vznikla v roce 2013, kdy ji spustili bratři Pavel a Nikolaj Durovovi. Pavel Durov předtím spoluzaložil ruskou sociální síť VKontakte, ze které byl v roce 2014 fakticky vytlačen po sporech s novými vlastníky a rostoucím tlakem ruských úřadů. Rusko opustil a vzal s sebou tým vývojářů. Sídlo firmy usadil v Dubaji, servery rozptýlil po celém světě a celou strukturu postavil tak, aby odolávala vládním žádostem o data.
Díky minimální moderaci a volnému prostoru pro anonymní kanály se Telegram stal oblíbeným nástrojem jak pro disidenty a novináře, tak pro organizace podílející se na prodemokratických protestech v Bělorusku, Rusku, Hongkongu a Íránu – ale také pro šíření extremistického obsahu a státní propagandy.
Rusko se o zkrocení Telegramu pokusilo v roce 2018, kdy ho zablokovalo poté, co společnost odmítla spolupracovat s bezpečnostními složkami. Zákaz vydržel dva roky, ale v roce 2020 ho Moskva zrušila poté, co Telegram souhlasil se zavedením opatření proti terorismu a extremismu. Síť ale zůstala fakticky otevřená a nadále fungovala prakticky bez omezení.
Zlom přišel v srpnu 2024, tedy více než půl roku po střelbě na Filozofické fakultě. Pavel Durov byl zatčen na pařížském letišti Le Bourget. Francouzské úřady ho obvinily z dvanácti trestných činů včetně spoluviny na šíření materiálů zneužívajících děti a obchodu s drogami. Vše v důsledku nedostatečné moderace obsahu na Telegramu.
Minisérie Vina: Případ fakulta a mediální platforma Vlny
Minisérie Vina: Případ fakulta vznikla v mediální platformě Vlny. Právě na ní najdete exkluzivně celé epizody i doprovodný podcast s experty. Za režií a scénářem stojí zkušená dokumentaristka Jana Škopková. První díl vyšel na vlny.cz v pondělí 4. května.
Za platformou stojí tým seniorních novinářů, publicistů a specialistů, z nichž každý má na starosti téma nebo rubriku, které se dlouhodobě věnuje. Vlny se pohybují napříč oblastmi – politika, krimi, kultura, sport, byznys, historie – a vedle článků nabízejí i produkci kampaní a kreativních projektů pro partnery.
Silnou stránkou platformy jsou podcasty. Na vlny.cz najdete desítky pořadů od politických analýz přes válečné reportáže až po rozhovory s osobnostmi. Mezi ně patří například Deník reportérek, politický pořad PALIČKA!, I Want More! Matěje Hollana či právě nová minisérie VINA: Případ fakulta.
Durov byl postaven pod soudní dohled a několik měsíců nesměl vycestovat. V březnu 2025 mu bylo povoleno Francii dočasně opustit. Po zatčení Telegram svou dosud velmi volnou moderační politiku výrazně zpřísnil. Platforma se sice po Durovově zatčení posunula, ale vydávat data uživatelů státním orgánům nadále odmítá.
Proč policie nemohla účet odhalit včas
Mohla policie Davidův účet na Telegramu objevit dříve, než spustil palbu? Experti i investigativní novináři jsou skeptičtí. Telegram se technologicky špatně prohledává. Skupiny a kanály se v aplikaci hledají obtížně, takže i česká komunita sledovatelů si doporučení na zajímavý obsah vyměňuje na Redditu nebo Facebooku. David K. navíc psal rusky, což by vyhledávání podle klíčových slov ještě zkomplikovalo.
Státní zástupkyně pražského městského státního zastupitelství zaslala po útoku Evropský vyšetřovací příkaz, jímž se domáhala dat k účtu. Telegram odmítl. Vyhověl jen žádosti o smazání samotného profilu. Vydat metadata, jako telefonní číslo, IP adresy či časy přihlášení, však už ne.
Celý třetí díl minisérie VINA: Případ fakulta, včetně dalších detailů z deníku Davida K., je k dispozici na platformě vlny.cz. Nové epizody vycházejí vždy v pondělí.