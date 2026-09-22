Den s Pavlem a Macinkou v New Yorku. Jak vypadá zákulisí diplomatického mraveniště

Ráno je na Manhattanu krásně. Modrá obloha, slunce a ulice plné lidí, kteří pospíchají za svou prací. Jen o několik bloků dál se ale tempo New Yorku na chvíli zpomalí. Prezident Petr Pavel přijíždí k památníku 11. září, aby 25 let po teroristických útocích uctil památku obětí, včetně těch českých. Velkoměsto přitom v těchto dnech kvůli Valnému shromáždění OSN připomíná obří politické mraveniště.
Český prezident míří k jižní z dvojice obrovských fontán, které vznikly přímo v půdorysech někdejších Dvojčat. Kolem nich jsou na bronzových parapetech vytesána jména obětí. Celkem jich je na památníku téměř tři tisíce – obětí útoků z 11. září 2001 a také bombového útoku na World Trade Center z roku 1993.
Pavel ale hledá dvě konkrétní jména. Alenu Sešínovou a Lukáše Rambouska. Oba během útoků zemřeli a oba mají své jméno právě tady, mezi tisíci dalších. Hlava státu k nim položí květiny. Ukloní se a chvíli mlčí. Následuje minuta ticha.
Novináři k samotným jménům přístup nemají. Stojí opodál, stejně jako další lidé, kteří přišli sledovat pietní akt. Média mají vyhrazené místo u takzvaného Survivor Tree, Stromu svobody.
I k němu Pavel položí český věnec. Strom přežil útoky i následný pád věží, byl vytažen z trosek a později znovu zasazen na místě.
Během ceremonie platí přísné pravidlo ticha. A není tu jen český prezident. Během týdne Valného shromáždění OSN na tzv. Ground Zero míří lidé z celého světa. 11. září zasáhlo Spojené státy, ale jeho dopad byl globální.
„Většina z nás si dodneška přesně pamatuje, co v ten den dělali, protože jsme z toho byli všichni šokováni,“ vzpomíná Pavel na ranním brífinku. „Cílem terorismu je právě šokovat, vzbudit hrůzu a tím vlastně vyvolat pocit strachu, obav a možná i ochoty jít vstříc jejich požadavkům.“
Prezident na tiskovce mluví i o tom, co si podle něj ze zkušenosti 11. září odnést dnes. „Zlu nelze ustupovat, protože má bohužel tendenci pokračovat a tlačit ještě víc,“ řekl.
Do diplomatického mraveniště
Ještě před cestou k památníku stihla hlava státu jednání s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Loučící se šéf organizace, který je ve funkci deset let, od českého prezidenta slyšel poděkování za své působení. Zároveň ale také poměrně otevřený popis problémů, které OSN dnes má.
Pavel mimo jiné Guterresovi řekl, že OSN „nemá alternativu“, zároveň ale musí projít reformami. Svět podle něj nesmí skončit jako „hřiště pro velmoci“.
Řeč přišla i na Radu bezpečnosti. Ta je podle Pavla v současnosti v řadě případů paralyzovaná. Česko chce podle něj k její reformě přispět a „obnovit řád práva veta“.
Guterres naopak mluvil o dvou velkých konfliktech, které podle něj ovlivňují celý svět. Stálí členové Rady bezpečnosti si podle něj někdy dělají, co chtějí, a řešení současných konfliktů je mnohem složitější než dříve. Česku zároveň popřál hodně štěstí.
Pak už se člověk dostává do typického newyorského chaosu týdne OSN.
Budova OSN a její okolí jsou v těchto dnech jedno velké diplomatické mraveniště. Delegace se míjejí na chodnících, černé vozy zastavují u vchodů, kolem procházejí lidé s odznaky a visačkami všech možných zemí. A člověk nikdy úplně neví, koho potká za dalším rohem.
Pavel během dne absolvuje několik bilaterálních schůzek. Na ulici se potká například s Kajou Kallasovou, unijní vysokou představitelkou pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyní Evropské komise.
Macinka na druhé straně
Podobný maraton absolvuje i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ten začíná pracovní snídaní Skupiny přátel Západního Balkánu, pokračuje jednáním V4 s Indií a odpoledne se účastní akce věnované Bělorusku a jeho roli v ruské válce proti Ukrajině. Do toho má několik bilaterálních schůzek a večer ještě gala večeře Rising Nations.
„Největší přidaná hodnota pro mě je v tom, že mám možnost se tady potkat s lidmi, za kterými bych asi neměl šanci nikdy vycestovat,“ řekl Macinka Aktuálně.cz.
Během týdne má podle svých slov schůzky s ministry z Afriky, Blízkého východu, Latinské Ameriky i Asie. A právě koncentrace lidí je podle něj důvod, proč podobná akce dává smysl.
„Ta výhoda je dána koncentrací ministrů,“ říká.
Macinka přitom v New Yorku řeší i českou kandidaturu na nestálé členství v Radě bezpečnosti OSN pro roky 2032 a 2033. „Beru to jako závazek, že je potřeba to odpracovat. Je to práce pro Českou republiku, pro její viditelnost a možnost něco ovlivnit,“ popisuje.
„To není film ani sci-fi“
S Macinkou se během dne bavíme i o 11. září. Na rozdíl od Pavla u památníku zatím nebyl, v plánu ho má později během týdne. Ve čtvrtek se chce zúčastnit pietní akce pořádané generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem.
Na samotný den 11. září 2001 ale vzpomíná velmi přesně. Tehdy prý pracoval v hudební branži a koncerty dělal hlavně večer a v noci. Když se začaly po celém světě vysílat záběry letadel narážejících do Dvojčat, byl doma.
„Koukal jsem na televizi, nevěřícně jsem na to zíral,“ popisuje. „Než jsem si uvědomil, že to, co vidím v televizi, není ani žádný film, ani žádné sci-fi,“ dodal.
Je to vzpomínka, která se v New Yorku vrací na každém kroku. I když člověk Ground Zero opustí, nové Světové obchodní centrum kolem něj funguje dál.
S Petrem Pavlem jsme nakoukli i do tzv. Oculusu. Obří bílé konstrukce vypadají trochu jako kostra nějakého gigantického zvířete. Ve skutečnosti jde o dopravní centrum, které navrhl španělský architekt Santiago Calatrava. Jeho ocelová žebra a sklo mají podle architekta připomínat ptáka vypouštěného z dětských rukou.
A také hodně stála. Celý dopravní uzel vyšel přibližně na čtyři miliardy dolarů a stal se jednou z nejdražších dopravních staveb svého druhu. Dnes jím každý týden projde více než milion lidí.
Československý večer plný jazzu
Pondělní den ale politikou neskončil. V České národní budově na Manhattanu se Pavel večer potkal se slovenským prezidentem Peterem Pellegrinim.
Společně si prošli výstavu československých cestovatelských plakátů. Po celém dni plném bilaterálních jednání, OSN a bezpečnostních témat to byla poměrně příjemná změna.
Pak se přesunuli do slavné Alice Tully Hall v Lincoln Center. A tam už diplomacii na chvíli vystřídala hudba.
Večer otevřel projekt Slovaks in Concert, který na pódium přivedl slovenské a newyorské hudebníky. Po nich nastoupil americký zpěvák Gregory Porter, dvojnásobný držitel Grammy a jedna z výrazných osobností současného jazzu a soulu.
V sále byl vedle Pellegriniho také rakouský prezident Alexander Van der Bellen s manželkou a několik ministrů. Když se na pódiu objevili prezidenti, dostali potlesk stejně jako ostatní hosté.
Pak už ale Porter převzal sál definitivně. Rozpohyboval a postupně i roztančil plnou Alice Tully Hall, ve které zdaleka neseděli jen Češi a Slováci – mezi hosty byla i řada Američanů.
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