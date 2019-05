Na Václavském náměstí demonstrovalo až 50 000 lidí. Babiš se upsal ďáblu, řekl Hašek

Výzvou k odstoupení premiéra Andreje Babiše (ANO) uzavřeli organizátoři úterní protest před zaplněným pražským Václavským náměstím. Na demonstraci svolané již počtvrté kvůli požadavku na demisi ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) i předtím zněla především kritika premiéra kvůli střetu zájmů či spolupráci s komunistickou Státní bezpečnosti (StB). Projevy upozorňovaly také na trestní stíhání, kterému čelí v případu Čapího hnízda.

Podle organizátorů demonstrovalo na pražském Václavském náměstí proti vládě podle asi 50 000 lidí. Předseda organizujícího spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář vyzval předsedu vlády k televiznímu duelu. Při nesplnění podmínek mají protesty pokračovat i příští dva úterky.

"Vyzýváme vás, obhajte své kontroverzní kroky veřejně, přestaňte mlžit a postavte se mi jako chlap v televizní debatě," uvedl Minář na Babišovu adresu. Demonstranti podle Mináře požadují demisi Benešové, přijetí pojistek pro nezávislost justice a Babišovo vystoupení v televizním duelu. Pokud v něm premiér nedokáže, že protesty nemají racionální základ, mají demonstrace v dalších týdnech pokračovat. Za týden by se měli lidé sejít v regionech, o týden později 4. června znovu v centru metropole.

Na pódiu se v úterý vedle organizátorů ze spolku Milion chvilek pro demokracii střídali především umělci či akademici, chyběli naopak čelní představitelé opozičních politických stran. Podle mluvčího pražských policistů Jana Daňka nebyly v souvislosti s demonstrací hlášeny policii žádné incidenty. Organizátoři pouze žádali demonstranty, aby se v některých místech rozprostřeli kvůli několika lidem, kteří prý v davu omdleli.

Hovořili Klus, Hašek i biskup Malý

K demonstrantům v rámci zhruba dvouhodinového hlavního programu promluvili například pražský biskup Václav Malý, zpěvák Tomáš Klus, moderátorka Ester Janečková nebo hokejista Dominik Hašek.

Někdejší reprezentační brankář kritizoval údajnou Babišovu spolupráci s komunistickou Státní bezpečnosti (StB). "V čele vlády stojí nejen trestně stíhaný člověk, ale především bývalý agent StB. Člověk, který se za bývalého režimu upsal ďáblu, aby z toho měl osobní prospěch," prohlásil.

Někdejší disidentka, socioložka Jiřina Šiklová vyzvala přítomné k účasti ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční v závěru tohoto týdne. Herec Vladimír Škultéty zdůraznil, že Babiš by měl co nejdříve zamířit před nezávislý soud kvůli obvinění z dotačního podvodu v kauze Čapího hnízda.

Ekolog David Pithart pak hovořil o dopadech industriálního zemědělství na půdu a krajinu v Česku. Za jeho představitele "přisátého na penězovody" označil nepřímo Babiše. V předchozích projevech se hovořilo i o unijním šetření Babišova údajného střetu zájmů, zněla i kritika nedostatku financí pro sociální projekty v obcích, údajně na úkor dotací pro Babišovy bývalé firmy, které premiér převedl do svěřenských fondů.

Video: Babiš rubbish. Demonstranti v Praze opět žádali demisi premiéra a ministryně spravedlnosti