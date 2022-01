Demonstranti postavili před sněmovnou šibenici, poslanci požádají vnitro o prošetření

Demonstranti z iniciativy Chcípl PES, kteří se v úterý ráno sešli před sněmovnou, aby protestovali proti novele pandemického zákona, postavili na Malostranském náměstí šibenici. Připojili také ceduli s výhrůžkou "Všichni vlastizrádci a jejich přisluhovači skončí na šibenici".

U řečnického pódia navíc organizátoři akce umístili fotografie některých představitelů boje proti pandemii, jako je prezident České lékařské komory Milan Kubek či exministr zdravotnictví Roman Prymula. Fotografie provázel popisek "Zrádce národa", nepřímo tak poukazoval na to, komu je výhrůžka oběšením adresována.

1/2 Aktuální informace @Aktualnecz ze sněmovny: Předseda poslaneckého klubu TOP Jan Jakob právě sdělil na tiskovce, že ohledně demonstrace se šibenicí před PS osloví ministra vnitra. "Vyzvu ho k tomu, aby se k tomu policie postavila trochu jiným způsobem než doposud," řekl. — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 25, 2022

Předseda poslaneckého klubu TOP Jan Jakob sdělil, že v souvislosti s šibenicí osloví sněmovna ministra vnitra Víta Rakušana. "Vyzvu ho k tomu, aby se k tomu policie postavila trochu jiným způsobem než doposud," řekl Jakob.

Ohradil se také senátor Zdeněk Hraba, který výhrůžky šibenicí označil na "odporný hyenismus". "Každý má samozřejmě právo vyjádřit svůj názor, ale výhrůžka není vyjádřením názoru. Do normální slušné společnosti toto nepatří," dodal.

Policie už v minulosti několik podobných případů prošetřovala a došla k závěru, že přinesení makety šibenice na demonstraci není přestupkem. Poukázala však na to, že by situace byla jiná, pokud by se na ní objevil konkrétní člověk, proti němuž by výhrůžka smrtí směřovala. "Já ctím svobodu slova. Ale tohle je dle mého soudu daleko za tím, kam svobodu slova, právo na demonstraci, zachází," řekl Jakob. Podpořil ho i předseda lidoveckého klubu Marek Výborný.

Podobný incident se odehrál například v červenci 2015 na demonstraci proti migraci, kde někteří z účastníků nesli makety šibenic s nápisem "Za vlastizradu", které se podle demonstrujících dopustili někteří čeští politici. Tehdejší vyšetřování však potvrdilo, že policisté neudělali chybu, když proti takovému jednání nezasáhli.