Demonstranti zaplnili Malostranské náměstí. Večer skandovali u sněmovny, hlídala ji policie

Lidé na protest proti vládnímu záměru zrušit koncesionářské poplatky České televizi (ČT) a Českému rozhlasu (ČRo) zaplnili v pátek po 18:00 Malostranské náměstí v Praze. Protest svolaly iniciativy Stojíme za kulturou! a Média nedáme kvůli tomu, že koaliční poslanci ve Sněmovně prosadili přednostní projednání tohoto návrhu v prvním čtení.
Podle organizátorů protestu poslanci zvolili tento postup, protože se bojí reakce občanské společnosti.
Lidé přišli s českými i slovenskými vlajkami nebo transparenty "Česká je tady, Česká je naše" nebo "Média nedáme". Organizátoři plánují na náměstí zůstat až do noci, dokud neskončí hlasování v Poslanecké sněmovně. Na náměstí zároveň přenášeli zvukový záznam z jednání Poslanecké sněmovny. Krátce před 19:00 vystoupil v dolní komoře Parlamentu ČR ministr kultury Otto Klempíř (Motoristé). Po celou dobu jeho projevu, kdy hovořil o důvodech rušení současného financování veřejnoprávních médií, lidé nesouhlasně pískali a skandovali: "Hanba", "To jsou kecy" nebo "Demisi".
V 18:15 vystoupili na Malostranském náměstí lídři opozičních stran, ještě před nimi ale vystoupili řečníci z řad kultury a médií a odboráři z ČT a ČRo, jako bývalý zahraniční zpravodaj ČT Tomáš Etzler nebo herečka Jitka Čvančarová. Podle nich politici, kteří chtějí ve svých zemích měnit režim, zaútočí v prvé řadě na média a kulturu. Vyzvali také občanskou společnost, aby v protestech na podporu za veřejnoprávní média neustali a protestovali dále.
Na narychlo postaveném pódiu pak hrála hudba a vystoupili další řečníci z iniciativy Veřejnoprávně. Podle nich Česko pomalu následuje sousední Slovensko, kde tamní vláda prosadila změny ve fungování veřejnoprávních médií.
"Mrzí mě, že tu nevidím více lidí mého věku, zvláště když generace Z po celé Evropě protestuje za lepší životní podmínky. Je to hlavně náš boj," řekl na pódiu jeden student z FAMU.
Například šestnáctiletý Tobiáš na Malostranském náměstí stál už od 15:00 a držel transparent "Ruce pryč od ČT a ČRo". "Půjdu teď asi domů, ale plánuju vstát ve 04:00 a být tu na první čtení," řekl ČTK.
Lidé se pak od pódia přesunuli kolem 21:00 blíže před Šternberský palác, kde se nachází Poslanecká sněmovna, a skandovali "Otevřete okna", "Veřejnoprávně, tak je to správně" nebo "Otto, Otto, kdo vymyslel toto". Někteří si z domu přinesli i nádobí a bubnovali na něj do rytmu skandovaných hesel. Jiní měli na hlavách čepice z papírových novin, podobné té, kterou nosí postava Večerníčka.
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