Median: Demonstrace proti Babišovi podporuje třetina Čechů. Vadí naopak 22 procentům

Organizátoři demonstrací, které se od konce dubna konaly každý týden, požadují demisi Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO). Protestů se zúčastnily desetitisíce lidí, naposledy v úterý protestující zaplnili celé Václavské náměstí v Praze. Další demonstrace se má uskutečnit v neděli 23. června na Letné.

Podle průzkumu se demonstrací proti Babišovi v uplynulých týdnech zúčastnilo šest procent dotázaných. Čtvrtina věnuje těmto protestům pozornost a 59 procent naopak demonstracenezajímají. Desetina lidí v průzkumu uvedla, že protesty nezaregistrovala.

"Největší zájem (o demonstrace) registruje agentura mezi vysokoškoláky, dále mezi voliči opozici nebo voliči Jiřího Drahoše z poslední prezidentské volby," uvedl moderátor Václav Moravec ve svém pořadu Otázky Václava Moravce.

Třetina lidí podle průzkumu souhlasí s demonstracemi, tak i s jejich cíli. Dalším 26 procentům demonstrace nevadí, ale úplně se neztotožňují se záměry demonstrujících. Zhruba pětině pak přijdou neopodstatněné cíle demonstrantů a demonstrace jako takové. Zbylých 18 procent dotázaných na protesty nemá názor či o nich neví.

"Demonstrace nejvíce vadí podporovatelům premiéra Andreje Babiše, ze 70 procent," řekl Moravec. Nesouhlasí s nimi polovina voličů hnutí ANO a 40 procent voličů KSČM a ČSSD, dodal.

VIDEO: Andrej Babiš hájí zájmy Česka, tvrdí ministryně Dostálová (ANO).