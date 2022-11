Kolik bylo demonstrantů? Pořadatelé je sčítají ze střechy i aplikací, operátoři mlčí

Václavské náměstí v Praze zažilo v závěru minulého týdne hned dvě velké demonstrace. Účast na obou akcích policisté tentokrát odhadovali jen velmi obecně - podle nich se každé zúčastnily "nižší desítky tisíc lidí". Pořadatelé obou protestů se pokusili o vlastní výpočet a přišli s výrazně vyššími čísly. Rozsouzení se ale nedočkají - mobilní operátoři tentokrát údaje o počtu účastníků neuvedli.

Šlo o dvě demonstrace se zcela odlišným charakterem. Na pátečním protestu lidé volali po odstoupení vlády Petra Fialy, kritizovali pomoc napadené Ukrajině a vyjadřovali sympatie Rusku. Účastníci nedělní akce svolané iniciativou Milion chvilek naopak protestovali proti nenávisti ve společnosti, podpořili pomoc Ukrajině nebo práva sexuálních menšin.

Dvě rozdílné akce měly jedno společné, podle policie na ně přišel podobný počet lidí - "nižší desítky tisíc". Bližší odhad policie neposkytla a ani nesdělila, na které demonstraci bylo účastníků více. Z fotografií i z vyjádření přítomných zpravodajů vyplývá, že zatímco Milionu chvilek se v neděli podařilo částečně zaplnit i dolní část náměstí, v pátek sahal dav jen do poloviny náměstí po tramvajové koleje. V obou případech byl dav místy prořídlý.

Pořadatelé se proto pokusili spočítat účast sami. Milion chvilek tím pověřil svého člena Dominika Müllera. Ten si pro výpočet rozdělil plochu náměstí na 12 sekcí podle hustoty davu. U každé pak spočítal, kolik lidí stojí ve dvou okrajových řadách, tato čísla vynásobil a nakonec všechny sekce sečetl.

"Vylezl jsem na střechu Domu módy. Nejdříve jsem to zkoušel počítat z fotky, pak jsem se ale rozhodl, že bude jednodušší to počítat rovnou v hlavě. Václavské náměstí je pravidelné a rozdělené parčíky, takže se to dělalo snadno. V 16:40 jsem spočítal 45 tisíc lidí. Náš odhad ale je, že se na demonstraci celkově otočilo 55 tisíc lidí," uvedl.

Až čtyři lidé na metr čtvereční

Použil tak podobný způsob, jaký pro své odhady používají policisté. Ti vycházejí z předpokladu, že zahuštěnost prostoru v době demonstrace je v rozmezí od jednoho do čtyř lidí na metr čtvereční. "Odhad je prováděn v konkrétním okamžiku a zpravidla se dělá půl hodiny po začátku shromáždění. Následně se tento odhad dále upřesňuje, a to v případě, že lidé ještě přicházejí, nebo naopak odcházejí," popsal mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Demonstrace iniciativy Česká republika na 1. místě zvolila jiný způsob. Počet návštěvníků se snažila odhadnout pomocí webové aplikace MapChecking. "Dostal jsem informaci, že podle ní bylo na Václavském náměstí přes sto tisíc lidí. Jiný údaj o účasti nemám. Ruku do ohně bych za to ale nedal," řekl organizátor proruské demonstrace Ladislav Vrabel, který nyní stojí před soudem za nesplácení milionových dluhů a bylo na něj uvaleno 27 exekucí, jak zjistilo Aktuálně.cz.

Z výpočtu této aplikace v minulosti při odhadech vycházel i Milion chvilek. Například na jejich demonstraci na Václavském náměstí v červnu 2019 dorazilo podle těchto dat 120 tisíc lidí.

Výpočet v aplikaci vyzkoušelo i Aktuálně.cz. Plyne z něj, že pokud dav demonstrantů s průměrnou hustotou 2,5 osoby na metr čtvereční zabírá prostor od sochy svatého Václava po tramvajovou trať a nerozprostře se i na chodníky na okrajích náměstí, čítá zhruba 26 tisíc lidí.

Pokud by stejně hustý dav končil až v dolní části náměstí, bylo by v něm asi 50 tisíc lidí, po rozšíření na chodníky zhruba 80 tisíc. Aby se demonstrace dostala na 100 tisíc účastníků, potřebovala by mít průměrnou hustotu 3,15 osoby na metr čtvereční.

Tato hodnota už značí poměrně hustý dav po celém náměstí. Blízko k tomu pravděpodobně měla například demonstrace odborů v dubnu 2012, na kterou podle policie přišlo 90 tisíc lidí.

Nejspolehlivější je kombinace výpočtů

Pořadatelé se na rozdíl od některých předchozích demonstrací tentokrát nemohli spolehnout na odhad od mobilních operátorů. "Pro tyto demonstrace data sdělovat nebudeme," řekla mluvčí společnosti T-Mobile Patricie Šedivá. Důvody nesdělila.

Přitom právě jejich data jsou podle sociologa Jakuba Macka, který se výpočtům účasti na demonstracích v minulosti věnoval, nejspolehlivější. "Je to nejpřesnější, navíc jsou schopní dynamicky ukazovat, kdy lidé přicházeli a kdy odcházeli," uvedl Macek.

Datoví analytici T-Mobilu měřili například počet účastníků dosud největší polistopadové demonstrace, kterou Milion chvilek svolal na pražskou Letnou v červnu 2019 kvůli kauzám tehdejšího premiéra Andreje Babiše a dosazení ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Tehdy přišlo 283 tisíc lidí.

Operátor k výpočtu využil anonymní lokalizační data svých zákazníků z mobilní telekomunikační sítě, kteří se toho dne pohybovali na Letenské pláni mezi 16:30 a 18:00. Ty následně přepočítal na celou populaci, kdy vycházel z podílu T-Mobilu na českém trhu. Od výsledného čísla odečetl počet lidí, který je na Letné v tuto dobu běžně.

Související Lidé v centru Prahy demonstrovali za svobodu a bezpečí pro sexuální menšiny

"V případě demonstrace na Letné jsme analyzovali několik předchozích nedělních odpolední a podvečerů. Zvolili jsme takové referenční neděle, které nejsou ovlivněné nějakou jinou mimořádnou akcí, jako je například fotbalové utkání, státní svátek a podobně. Tyto dny by nám běžný provoz zkreslily. Při očišťování dat vždy zohledňujeme i počasí a nepracujeme s daty, kdy bylo extrémně špatné počasí," uvedl tehdy datový analytik T-Mobilu Petr Švec.

Úskalí odhadu od operátora přichází ve chvíli, kdy protest například naruší druhá demonstrace, která se proti té první vymezuje. "Takovou situaci jsme zažili v Brně, když docházelo k blokádě neonacistického pochodu. V momentě konfliktu jsme dokázali říct, kolik účastníků které akce na místě bylo," řekl Macek.

Expert upozorňuje, že vůbec nejspolehlivější je zkombinovat více způsobů výpočtu. Například čísla od operátorů doplnit podobným výpočtem, jaký letos učinil Milion chvilek.

