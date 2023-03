Demonstrace pedagogů není protivládní, učitelé jsou její voliči, tvrdí organizátor

Předseda Vysokoškolského odborového svazu Petr Baierl patří k hlavním organizátorům úterní demonstrace vysokoškolských pedagogů, kteří vyjdou do ulici. Děje se tak v době, kdy v čele vlády stojí premiér Petr Fiala (ODS), který byl sám v minulosti rektorem brněnské Masarykovy univerzity. "Toto ale není protivládní demonstrace. Pedagogové vysokých škol jsou často voliči této vlády," tvrdí Baierl.

Zatímco nedávný protest na pražském Václavském náměstí mířil ze všeho nejvíce na vládu Petra Fialu, úterní protest pedagogů by takový cíl mít neměl. | Foto: ČTK

Ačkoliv poslední výraznější demonstrace v Česku jsou spojeny s protestem proti vládě pěti stran, v jejímž čele stojí premiér Petr Fiala, úterní protest pedagogů je jiný. Podle vyjádření pedagogů se zdá, že nepůjde o protivládní akci, na které se budou objevovat transparenty za odchod současné vlády ODS, TOP 09, lidovců, Starostů a Pirátů.

"Viděl jsem některá hesla, která jsou připravená, a musím říci, že jsou důstojná. Jsou na nich například požadavky na vyšší mzdy, nejde ale o nic radikálního. Kdyby se někdo o něco takového pokoušel, tak se budeme snažit něco takového eliminovat," ujišťuje předseda Vysokoškolského odborového svazu Petr Baierl.

Právě on patří k lidem, kteří už dlouho upozorňují na problémy s platy vysokoškolských pedagogů na filozofických fakultách. Například na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bere docent průměrně 32 400 korun, zatímco průměrná mzda v Česku je přes 40 tisíc korun.

Baierl tvrdí, že protest není namířený ani proti ministrovi školství Vladimíru Balašovi (STAN), který se v pondělí se zástupci protestujících sešel a v úterý bude jednat i s premiérem. "Ministr se snaží situaci řešit. Skutečně nechceme křičet, ať vláda odstoupí. To nemáme zapotřebí. Víme, že spousta vysokoškoláků jsou voliči této vlády," vysvětluje. Cílem protestní akce je tak podle něj spíše poukázat na problémy, které se části akademické obce dotýkají.

Nynější vlna nespokojenosti začala loni v červnu Výzvou na podporu humanitních a sociálněvědních oborů, která vznikla na Univerzitě Palackého v Olomouci. Podepsal ji děkan tamní filozofické fakulty Jan Stejskal, předseda akademického senátu Tomáš Lebeda a předseda odborů František Kratochvíl.

"Nedůstojné mzdy, zcela neadekvátní ocenění odborné kvalifikace, pedagogická činnost hodnocená hluboko pod úrovní průměrných platů v daných lokalitách. Taková je pozice akademiků na humanitních a sociálněvědních pracovištích," napsala tato trojice, která se mimo jiné obrátila právě na premiéra Fialu. Postěžovala si, že platy akademiků v těchto oborech často odpovídají mzdám na nekvalifikovaných pracovních pozicích.

"Finanční podmínky, v nichž pracují, neodpovídají úrovni jejich vzdělání, někdejšímu statusu povolání, ani proklamované prestiži univerzit. Jsou rovněž v příkrém rozporu s národní tradicí, která vždy čerpala z étosu předních osobností našich oborů," stěžovali si autoři výzvy.

Minulý měsíc už celý protest dostal název Hodina pravdy. Symbolicky se uskuteční na Den učitelů a bude mít různou podobu. Kromě demonstrací a happeningů proběhnou přednášky a kulturní akce v Praze, Olomouci, Brně, Ostravě, Ústí nad Labem, Pardubicích, Plzni, Hradci Králové a Českých Budějovicích. Hlavní akcí bude pražský protestní pochod, který vyjde ve tři hodiny odpoledne z náměstí Jana Palacha k soše T. G. Masaryka před Pražským hradem.

Olomoucký děkan Jan Stejskal tvrdí, že organizace protestů je věcí odborů, ale on je podporuje a přijímá je s pochopením. Stejskal patřil k těm, kteří v pondělí jednali s ministrem školství. Schůzka ale podle něj nic nového nepřinesla.

"Bylo to takové informativní setkání. Přišlo mi to jako tak, když se velké koncilium sejde nad pacientem, aby se pobavilo o diagnóze, kterou už ale menší koncilia stanovila. Znovu jsme si řekli, kde leží problémy, ale to bylo tak všechno," řekl Stejskal v úterý ráno Českému rozhlasu.