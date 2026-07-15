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Domácí

Demolice vyhořelé budovy 34 ve Zlíně zabere pravděpodobně několik týdnů

ČTK

Zbourání zničené budovy 34 v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně zabere podle jejího majitele, společnosti Cream, odhadem několik týdnů, řekl ředitel marketingu a komunikace firmy Marcel Schmidt. O tom, jak společnost prázdné místo využije dál, nechtěl spekulovat.

Budova 34 v baťovském areálu
Budova 34 v baťovském areáluFoto: Aktuálně.cz – Vojtěch Kadaňka
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Objekt, který shořel minulý týden ve čtvrtek a částečně se zřítil, si firma dosud nemohla převzít. Hasiči totiž požár budovy s 11 nadzemními podlažími nadále likvidují.

Podle firmy je pro převzetí budovy nezbytné nejen ukončení hasebních prací, ale i stanovení všech právních náležitostí tohoto kroku. Až poté je připravena torzo zbourat.

„Odhadujeme odstranění stavby v řádu týdnů. Máme vybranou odbornou firmu a čekáme na její zasmluvnění. V rámci příprav demolice je samozřejmě nutné počítat navíc i s časem na logistiku specializované techniky, která zabere přibližně 14 dní. Před samotnou demolicí je potřeba rovněž mít k dispozici rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby,“ uvedl Schmidt.

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Hovořit o budoucím využití lokality je podle něj nyní předčasné. „Naší prioritou je nyní řešení následků požáru, zajištění bezpečnosti a splnění všech kroků souvisejících s převzetím a následnou demolicí objektu. Současně se soustředíme na zachování plynulého fungování společnosti,“ uvedl.

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Vasky i Alpine Pro

„Naše zaměstnance jsme přesunuli do náhradních prostor v Baťově areálu do budovy HOUSE 64, abychom mohli co nejrychleji obnovit standardní provoz,“ doplnil Schmidt.

Zlínská regionální mutace deníku MF DNES ve středu napsala, že architekti se spíše přiklánějí k tomu, aby nevznikla replika budovy. Podle deníku vnímají prostor jako příležitost k něčemu novému, odvážnějšímu. Nevylučují vyšší ani nižší budovy, někteří připouštějí i sportovní využití.

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Skupina Cream měla v budově, v níž byly zejména sklady a kanceláře, sídlo. Rozsáhlý požár postihl i další firmy. Vznikl nejspíše v devátém patře objektu ve skladu obuvi, který měla pronajatý společnost Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu. Budova se na dvou místech zřítila. Příčinu požáru zjišťují kriminalisté s vyšetřovateli hasičů. Podle odhadu hasičů to může trvat i několik měsíců. Známá zatím není ani výše způsobené škody.

Majitel a zakladatel společnosti Vasky Václav Staněk řekl, že ve skladu, který v budově měli, bylo zhruba 75 tisíc párů obuvi, oblečení i doplňků značek Vasky a Botas v prodejní hodnotě 150 až 180 milionů korun.

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Ztracené zásilky Zásilkovny

Firma Alpine Pro, která obléká český olympijský tým, měla podle majitele Václava Hrbka v objektu uskladněné zboží za víc než půl miliardy korun. Skupině Packeta provozující službu Zásilkovna zůstalo v objektu okolo 9 tisíc zásilek. Výši škody neupřesnila.

Milionové škody způsobil požár firmě Equator Cycling, která vyrábí karbonová kola a vyvíjí titanové rámy. Pro lidi, kteří ji chtějí podpořit, připravila kupony na budoucí nákup zboží i možnost finančního daru.

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„Rozhodli jsme se to nevzdat, dát dohromady rodinné úspory a začít vyrábět takové množství produktů, které si můžeme dovolit. Klíčové je pro nás sehnat rychle kapitál, abychom objednali díly, obnovili montáž a začali co nejdříve dodávat zboží,“ uvedli zástupci firmy.

Neštěstí se dotklo též prodejce sportovního vybavení Sportisimo. Nadace Tomáše Bati měla v objektu centrální sklad, ve kterém jí shořelo téměř třicet tisíc knih. I s přispěním dárců nyní postupně chystá jejich dotisk.

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