Kvůli demolici mostu bude v sobotu večer a v noci uzavřena část dálnice D7 u Buštěhradu. Uzavírka v obou směrech začala v 19:00 a měla by skončit v neděli v 09:00. Řidiči projedou do Chomutova i do Prahy po objízdných trasách, informovalo Národní dopravní informační centrum. Starý most bude zcela zbourán, stavba nového železobetonového mostu potrvá zhruba osm měsíců. Stavební práce u Buštěhradu začaly už tento týden, řidiči neprojedou po silnici 719 mezi Buštěhradem a Libochovičkami, omezeno je i najíždění na dálnici D7.