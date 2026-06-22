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Domácí

Dělníci u hlavního nádraží v Brně našli předmět připomínající pumu, evakuovaných budou stovky

ČTK

Dělníci na staveništi u hlavního vlakového nádraží v Brně našli předmět připomínající leteckou pumu, policie okolí uzavřela. Informovala o tom na síti X. Provoz na nádraží je přerušený, vyplývá z informací na webu Českých drah. Jde o lokalitu kolem tzv. Malé Ameriky. Evakuovaných budou podle odhadu policejního mluvčího Davida Chaloupky stovky.

Ilustrační foto.
Ilustrační fotoFoto: Ludvík Hradílek
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Přerušení provozu na hlavním nádraží se týká dálkové i regionální dopravy. Evakuovaní lidé budou podle Chaloupky především z bytových domů a obchodů v okolí. Evakuace by se ale podle mluvčího neměla dotknout budovy hlavního nádraží. Až se podaří vytvořit bezpečný prostor, pyrotechnici se pokusí na místě deaktivovat nalezenou munici, uvedla policie.

„Nález munice z druhé světové války omezil život v centru Brna. Na staveništi u vlakového nádraží objevili dělníci předmět připomínající leteckou pumu,“ uvedli policisté. Doplnili, že z bezpečnostních důvodů uzavírají perimetr 300 metrů od místa nálezu. Omezení se týká především ulic Nové Sady, Úzká, Nádražní, Uhelná, část ulice Hybešova a Husova.

S policisty na místě spolupracuje podle mluvčího strážníků Jakuba Ghanema i sedm hlídek městské policie. „Strážníci se v příštích minutách budou podílet na uzavření dotčené oblasti kolem Malé Ameriky. Prosíme řidiče i chodce, aby se lokalitě v nejbližší době vyhnuli, sledovali veřejně dostupné informace a respektovali pokyny hlídek,“ uvedl Ghanem.

Mluvčí Správy železnic (SŽ) pro mimořádnosti Martin Kavka uvedl, že dočasně, do cca 11:30, byly povoleny vjezdy a odjezdy vlaků v koordinaci s policejním pyrotechnikem. Cestující následně opustí vlak i nádražní budovu.

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