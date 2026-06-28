Delegaci má vést prezident. Macinka je hulvát, Babiš by ho měl odvolat, míní Rychetský

Delegaci na summit NATO v Ankaře by měl vést prezident, shodli se v pořadu Poledne s Moravcem bývalý šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů.
Ministra zahraničních věcí Petra Macinku (Motoristé) označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér Andrej Babiš (ANO) by jej měl odvolat.
Macinka trvá na tom, že vedoucím české delegace na červencovém summitu bude premiér.
„Pro mě bude zajímavější, jak k tomu přistoupí hostitel. V mezinárodním právu veřejném je ustálené, že hlava státu má exkluzivní postavení. Dojde k situaci, která je poněkud trapná pro Českou republiku. Ve skutečnosti to rozhodnou ti, kteří summit pořádají,“ podotkl Rychetský. Podle něj se pořadatelé budou snažit při tvorbě zasedacího pořádku sehnat „nějaké rovnocenné židle“.
„Jestli pan premiér má tak malé ego a takový problém se svojí vlastní důležitostí, že má potřebu vést delegaci, tak pevně věřím, že pan prezident z toho nakonec vyjde důstojně,“ poznamenala Decroix. Babiš podle ní dělá, že se ho věc netýká, a přitom odpovědnost za celou situaci nese on.
„Chová se jako hulvát“
Babišův kabinet původně prezidenta Petra Pavla nezařadil do delegace s oficiálním odůvodněním, že na summitu mají Česko reprezentovat zástupci vlády, která je odpovědná za zahraniční politiku i výdaje státu na obranné výdaje. Pavel kvůli tomu obratem podal kompetenční žalobu a Ústavní soud přijal předběžné opatření, podle nějž má vláda zaručit prezidentovu účast na akci.
Macinka podání žaloby i rozhodnutí ústavních soudců označil za pokus o ústavní puč. Rychetský i Decroix ho za to dnes zkritizovali. „Je ostudou nejen vlády a Macinky, ale celé země, že se někdo chová jako hulvát k prezidentovi republiky,“ prohlásil Rychetský a zmínil i možnou trestní odpovědnost za tento konkrétní výrok.
Pejorativní označování soudů včetně Ústavního či vyjadřované snahy o jejich odstranění jsou podle něj snahou odstranit i celý demokratický právní stát.
Macinky by se měl zbavit
Třetí účastnice debaty, další exministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO), řekla, že premiér má zájem na dobrých vztazích s prezidentem. „Pak bych čekal, že se zbaví ve vládě Macinky, nemohu si pomoci. Ten, kdo rozeštvává vztahy mezi Strakovkou a Pražským hradem, je člen vlády, a to se nedá řešit jiným způsobem,“ reagoval Rychetský. Autentický a odpovědný premiér by podle něj Macinku odvolal.
Babiš ale čelí obžalobě z úmyslného majetkového trestného činu, je v gigantickém střetu zájmů a rukojmím marginálního politického subjektu - Motoristů - kvůli nevydání k trestnímu stíhání, dodal.
Válková odmítla, že by měl Macinka kvůli svému vyjádření skončit ve funkci. „Důvod k odvolání to rozhodně není, protože ho takto zná i pan prezident, který ho jmenoval, i pan premiér. Patří to k němu,“ konstatovala.
Chcete výrazně snížit riziko infarktu? Musíte cvičit víc, než se doposud myslelo
Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje dospělým věnovat se týdně alespoň 150 minut aerobní aktivitě střední až vyšší intenzity. Mezi takové činnosti se standardně řadí například svižná chůze, běh nebo jízda na kole. Jak ale ukazuje nejnovější výzkum, chtějí-li lidé skutečně výrazně snížit riziko infarktu, mrtvice a dalších kardiovaskulárních rizik, měli by cvičit mnohem víc.
Potápěči našli v přehradě Hracholusky tělo utopeného mladíka, bylo mu 17 let
Policejní potápěči našli dnes dopoledne v přehradě Hracholusky za Plzní tělo sedmnáctiletého mladíka. Utonul v sobotu kolem 17:00.
Velké ceně Rakouska kraloval Russell a posunul se na celkové druhé místo
Velkou cenu Rakouska formule 1 vyhrál George Russell z Mercedesu. Druhý na okruhu ve Spielbergu skončil Max Verstappen z domácího Red Bullu, třetí byl lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu.
Při pádu malého letadla na předměstí Nancy ve Francii zahynulo 11 lidí
Jedenáct lidí přišlo o život při pádu malého letadla v Tomblaine na předměstí Nancy na severovýchodě Francie, píší tiskové agentury s odvoláním na prefekturu departementu Meurthe-et-Moselle. Na místo neštěstí míří francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
Sobotní rekord pokořen, v Doksanech naměřili 41 stupňů
Sobotní nové teplotní maximum Česka bylo v neděli překonáno, meteorologové už před 15:00 naměřili v Doksanech na Litoměřicku 41,1 stupně. Je to současně první jedenačtyřicetistupňová teplota v oficiální síti českých měřicích stanic, uvedl na Facebooku Český hydrometeorologický ústav.